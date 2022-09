Inondations au Pakistan : les enfants font face à une nouvelle catastrophe : diarrhée, dengue et autres maladies d’origine hydrique

AVERTISSEMENT : CERTAINES IMAGES ET VIDÉO DE CETTE HISTOIRE SONT DÉRANGEANTES



Province du Sind, Pakistan

CNN

—



Le bébé dort apathiquement sur le lit d’hôpital, son corps frêle et déshydraté luttant pour sa survie. À côté d’elle se trouve un bébé immobile enveloppé dans un tissu blanc, décédé quelques minutes plus tôt.

Une heure plus tard, un autre enfant succombe à sa maladie. Sa grand-mère en pleurs regarde avec désespoir les médecins l’envelopper également de blanc.

Les enfants sont morts du choléra, une maladie diarrhéique aiguë contractée en buvant de l’eau contaminée par des bactéries.

Et ils n’étaient pas les seuls.

Selon les médecins de l’établissement, plus de 10 enfants meurent chaque jour au Mother and Child Healthcare Hospital, dans la seule province pakistanaise du Sind, tous de maladies liées à l’eau résultant des inondations dévastatrices de cet été qui ont submergé un tiers du pays.

Un bébé malade attend d’être vu à l’hôpital Mother and Child Healthcare de la province pakistanaise du Sindh. Crédit : Javed Iqbal/CNN

Des dizaines d’autres enfants dorment à l’étroit sur des lits dans la salle d’urgence de l’établissement ; certains inconscients à cause de leur maladie, d’autres pleurant de douleur. Pâles et léthargiques, leurs côtes saillantes et leurs yeux exorbités sont autant de symptômes de malnutrition.

Des parents épuisés attendent dans la chambre d’à côté dans un silence assourdissant. Engourdis et abattus, ils ne savent pas si leur enfant sortira vivant de l’hôpital.

« Les inondations sont arrivées et la pluie est tombée. Et puis nos patients sont arrivés comme des flots », a déclaré le Dr Nazia Urooj, médecin responsable de l’unité d’urgence pour enfants de l’hôpital.

C’est le visage d’une crise sanitaire presque sans précédent qui se déroule à travers le Pakistan – mais pour beaucoup, l’aide n’arrive pas. Et les groupes d’aide préviennent que la situation ne fera qu’empirer si la communauté internationale n’agit pas maintenant.

Les inondations causées par des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les régions montagneuses du nord du Pakistan ont jusqu’à présent coûté la vie à près de 1 600 personnes – dont plus d’un tiers sont des enfants – et ont touché environ 33 millions de personnes supplémentaires.

La force des eaux de crue a emporté des maisons, laissant des dizaines de milliers de personnes bloquées sur la route sans nourriture à manger ni eau potable à boire.

Dans le Sindh, l’une des provinces les plus touchées, les villages ont été complètement isolés, ce qui rend presque impossible pour les familles de demander de l’aide pour leurs enfants malades.

« De nombreux enfants n’arrivent même pas dans les hôpitaux parce que les installations médicales auxquelles ils ont accès sont soit sous l’eau, soit tout simplement inaccessibles », a déclaré Aadarsh ​​Leghari, responsable de la communication de l’UNICEF au Pakistan.

À la périphérie de Qazi Ahmed, une ville du Sind, une mère transporte son jeune enfant sur un bateau branlant transportant des habitants bloqués vers des établissements de santé.

Une mère essaie de rafraîchir le front de sa fille malade avec un chiffon imbibé d’eau de crue sale. Crédit : Javed Iqbal/CNN

“Elle a une forte fièvre et elle a perdu connaissance”, a déclaré la mère, tout en essayant désespérément de rafraîchir le front de sa fille avec un chiffon imbibé d’eau sale qui l’a rendue malade.

Les bateaux sont remplis de familles qui demandent de l’aide. Au loin, des parents pataugent jusqu’à la taille avec leurs enfants et leurs affaires, pour tenter de traverser la route inondée.

Ailleurs, une jeune mère enceinte de cinq enfants tente d’apaiser ses enfants alors qu’ils se lamentent de faim. Les mouches pullulent autour de leurs visages alors qu’elles réclament son attention.

Gravement anémique, elle lance un appel désespéré à l’aide.

« Il n’y a pas de sang dans mon corps. J’ai besoin de deux bouteilles de sang », a-t-elle déclaré avant de prendre l’un de ses enfants et de le tapoter pour qu’il s’endorme. « Je ne pense pas bien. J’ai de la fièvre. J’ai besoin de sang.

Le fils de la femme enceinte pleure, tandis que les mouches pullulent au-dessus de sa tête. Crédit : Javed Iqbal/CNN

Alors que les eaux de crue se retirent lentement, une nouvelle catastrophe apparaît alors que des dizaines de milliers de personnes sont aux prises avec des maladies telles que la diarrhée, la dysenterie, la dengue et le paludisme.

Et ce sont les plus pauvres du pays qui sont les plus vulnérables. Rani, une mère qui a amené son fils malade de trois ans, Abbas, à l’hôpital de santé pour la mère et l’enfant, a déclaré que leur village était entouré d’inondations et que leur maison avait été complètement détruite, les forçant à vivre sous une bâche en plastique sur la route.

Pendant la journée, Rani et sa famille endurent des températures torrides et la déshydratation. Et la nuit, les moustiques “attaquent”, dit-elle.

“Nous brûlons les déchets pour que les moustiques ne puissent pas piquer (les enfants)”, a déclaré Rani. “Nous restons actifs la nuit pour que nos enfants puissent dormir.”

Le Sindh a connu une épidémie aiguë de dengue – une infection virale transmise par le moustique Aedes, le même insecte responsable de la propagation du Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune.

Il provoque des symptômes pseudo-grippaux, notamment des maux de tête perçants, des douleurs musculaires et articulaires, de la fièvre et des éruptions cutanées, bien que seulement 25% des personnes infectées présentent des symptômes. Les cas extrêmes peuvent entraîner des saignements, un choc, une défaillance d’organe et potentiellement la mort.

Le fils de Rani reçoit des soins à l’intérieur de l’unité d’urgence de l’hôpital. Crédit : Javed Iqbal/CNN

Leghari de l’UNICEF a déclaré que les moustiques dans la province étaient une source de préoccupation.

« Il n’y a pas de moustiquaires. Ce sont les moustiques qui apportent le paludisme et les maladies », a-t-il déclaré. « L’autre est le choléra… c’est comme une pléthore de maladies sortant de ces lacs d’eau de crue. Cela va se transformer en une plus grande crise sanitaire.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, les Nations Unies ont qualifié la situation d'”alarmante”.

“Des millions d’enfants luttent toujours pour survivre, et nous craignons que des milliers n’y arrivent pas”, indique le communiqué.

Dans la salle d’attente de l’hôpital, Mai Sabagi, la grand-mère d’une fillette de cinq ans qui venait de mourir du choléra, a déclaré que sa famille n’avait pas les 1 000 roupies pakistanaises (4 dollars) nécessaires pour emmener son corps.

Son petit-fils de sept ans est décédé dans un autre hôpital. Deux autres de ses petits-enfants sont également malades.

« Tout cela est arrivé à cause des pluies », a-t-elle déclaré. « Nous avons perdu nos vêtements… tout. Notre maison a été endommagée. Aucun allégement ne nous a été accordé. Les pauvres n’ont pas les moyens de se faire soigner.