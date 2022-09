Inondations au Pakistan: le site de l’UNESCO Moenjodaro gravement endommagé par des pluies torrentielles

Moenjodaro (également appelé Mohenjo-daro), un site du patrimoine mondial dans la vallée de l’Indus à 508 kilomètres (316 miles) de Karachi, a été construit à l’âge du bronze, il y a environ 5 000 ans.

“Malheureusement, nous avons été témoins de la destruction massive du site”, lit-on dans une lettre du Département de la culture, du tourisme et des antiquités de l’État de Singh envoyée à l’UNESCO et signée par le conservateur Ihsan Ali Abbasi et l’architecte Naveed Ahmed Sangah.

La lettre ajoute que le site était utilisé comme logement temporaire pour les résidents environnants dont les maisons avaient été inondées.

“Pour des raisons humanitaires, nous les avons hébergés dans nos quartiers, parkings, magasins (et) au rez-de-chaussée du musée”, explique la lettre.

Actuellement, on estime qu’un tiers du Pakistan est sous l’eau après les averses de mousson combinées à l’eau de la fonte des glaciers.

La plupart des structures de Moenjodaro, qui ont été découvertes dans les années 1920, sont au-dessus du sol et sensibles aux dommages environnementaux. Les images incluses dans la lettre des gardiens du site montrent des murs de briques effondrés et des couches de boue recouvrant le site.

La lettre explique certaines des actions immédiates que l’équipe du site a prises pour atténuer les dégâts des inondations, comme l’installation de pompes à eau, la réparation de la maçonnerie et le nettoyage des drains.

Plusieurs murs se sont effondrés au milieu des inondations. Gouvernement de la culture, du tourisme et des antiquités du Sind

Mais il est clair que ces mesures ne suffiront pas.

Abbasi et Sangah terminent leur lettre en demandant 100 millions de roupies pakistanaises (45 millions de dollars) pour couvrir les coûts des réparations complètes.

Malheureusement, les conservateurs de Moenjodaro savent depuis un certain temps que les inondations pourraient constituer un risque sérieux pour le site.

Sa liste officielle à l’UNESCO note que l’État de Singh – qui est officiellement chargé de maintenir Moenjodaro – a déjà signalé le problème et averti qu'”une rupture du barrage en amont causerait des dommages catastrophiques”.

L’importance de Moenjodaro en tant que site historique et architectural ne peut être sous-estimée. Lorsqu’elle a été ajoutée au registre de l’UNESCO en 1980, l’organisation a écrit que Moenjodaro “apporte un témoignage exceptionnel sur la civilisation de l’Indus”, comprenant “la plus ancienne ville planifiée du sous-continent indien”.

À son apogée, la ville était une métropole animée. Il y avait des marchés, des bains publics, un système d’égouts et un stupa bouddhiste, principalement construit en briques cuites au soleil.

Les travailleurs se sont précipités pour couvrir autant que possible le site avec des couvertures de protection. Gouvernement de la culture, du tourisme et des antiquités du Sind

Dans leur lettre, Abbasi et Sangah craignent que Moenjodaro ne soit ajouté à la liste des sites en danger de l’UNESCO, que l’organisme de préservation met à jour périodiquement pour mettre en évidence les lieux historiques qui risquent gravement d’être détruits.