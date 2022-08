Inondations au Pakistan : le ministre du climat du pays déclare que les efforts de secours « gargantuesques » sollicitent trop les ressources | Nouvelles du monde

Le ministre pakistanais du changement climatique a déclaré que le pays était au “débordement maximal” alors qu’il tentait de monter un effort de secours à la suite d’inondations dévastatrices.

Les inondations ont touché plus de 33 millions de personnessoit un Pakistanais sur sept.

Plus de 1 150 personnes ont été tuées, dont plus de 300 enfants, et des millions de personnes déplacées par les fortes pluies de la mousson au cours des deux derniers mois et demi.

S’adressant à Sky News, Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a averti que le pays épuisait ses ressources après qu’une “convergence de multiples impacts climatiques” ait déclenché un effort de secours “gargantuesque”.

“Nous sommes surchargés… pas seulement nos militaires, mais nos civils participent maintenant parce que les banques alimentaires, les articles d’hygiène de base et puis évidemment les abris, même les tentes, ne suffisent pas pour les deux premières semaines”, a-t-elle déclaré.

“Nos hélicoptères n’ont pas pu effectuer les évacuations normales de secours et de sauvetage car ils ne pouvaient pas décoller et la marine a dû être employée.

“Cela a été absolument sans précédent et implacable… cela devient un défi aux proportions épiques. Nous sommes très clairs, à ce stade, nous sommes au maximum.”

Mme Rehman a ajouté que différentes régions du pays nécessitaient différents types d’aide, certaines parties voyant de l’eau en cascade et d’autres connaissant de l’eau stagnante et stagnante.

Relançant un appel à l’aide, elle a déclaré: “Il faut de la nourriture sur le terrain, des abris, des kits d’hygiène, maintenant même des médecins et des camps médicaux, car beaucoup ont besoin de soins médicaux”.

Le ministre a également comparé les inondations à “une guerre”, ajoutant : “Nous ne sommes toujours pas en mesure de répondre aux besoins de services et de survie des personnes en première ligne de ce qui est vraiment une catastrophe climatique et la catastrophe climatique de la décennie”.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars (8,5 milliards de livres sterling) de dommages à l’économie, cependant, le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, a déclaré qu’il s’agissait d’une estimation préliminaire et que le coût réel serait “beaucoup plus élevé”.

Mais Mme Rehman a averti que tout soutien financier pour aider à reconstruire l’économie “ne couvrira pas la reconstruction critique du climat”.

La pluie s’est calmée il y a plusieurs jours, mais elle n’a pas apporté beaucoup de soulagement, une grande partie du pays restant toujours submergée et les principaux fleuves, l’Indus et le Swat, sont toujours gonflés.