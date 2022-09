Inondations au Pakistan: des organisations caritatives britanniques lancent un appel au DEC «pour sauver des vies» alors que six millions de personnes sont dans le besoin | Nouvelles du monde

Le Comité britannique d’urgence en cas de catastrophe a lancé un appel pour “sauver et protéger des vies” alors que le Pakistan fait face à des inondations dévastatrices.

Plus de 1 100 personnes sont mortes et 33 millions de personnes sont touchées par les pluies de mousson et la fonte des glaciers qui ont détruit des maisons, des infrastructures et des cultures.

L’ONU a lancé un appel de 160 millions de dollars (138 millions de livres sterling) pour aider à atténuer une “catastrophe climatique sans précédent” – et maintenant 15 organisations caritatives britanniques se sont réunies pour tenter de collecter des fonds.

“Notre priorité en ce moment est d’aider à sauver et à protéger des vies alors que les eaux continuent de monter”, a déclaré DÉC directeur général Saleh Saeed.

“L’ampleur de ces inondations a causé un niveau de destruction choquant – les récoltes ont été emportées et le bétail tué dans de vastes étendues du pays, ce qui signifie que la faim suivra.”

Il a reconnu que de nombreux Britanniques sont aux prises avec le coût de la vie, mais a déclaré que tout don, aussi petit soit-il, pourrait aider à sauver des vies.

“Nous exhortons tout le monde à donner tout ce qu’il peut dans ce que nous apprécions être une période difficile pour nous tous”, a déclaré Saleh Saeed.

Image:

Cette carte de l’ONU montre l’ampleur des dégâts causés aux maisons à travers le Pakistan au 26 août



Images satellites révèlent à quel point de vastes zones ont été submergées au cours du mois dernier, et le DEC a déclaré qu’un tiers du pays serait sous l’eau.

La province du Sindh, l’une des plus touchées, a reçu 466 % de pluie en plus que la moyenne sur 30 ans au cours du dernier trimestre.

Des hélicoptères ont secouru des personnes sur des toits et des parcelles de terrain sec, et déposé de la nourriture dans des zones difficiles d’accès.

La situation pourrait empirer, avec PakistanL’autorité de gestion des catastrophes de , a déclaré que les principaux fleuves, l’Indus et Kaboul, sont à des niveaux “élevés à très élevés” et devraient continuer à monter.

Lire la suite: Mort et désespoir alors que les Pakistanais fuient leurs maisons au milieu d’inondations dévastatrices

Des images satellites et des cartes montrent l’ampleur de la catastrophe

Des milliers de tentes ainsi que de la nourriture et des médicaments sont déjà arrivés dans le pays – de Chine, de Turquie et des Émirats arabes unis – mais il en faut plus tant l’ampleur de la catastrophe est grande.

Saima Mohsin de Sky s’adresse aux victimes des inondations



Image:

Les gens traversent une rivière sur un berceau dans la ville de Bahreïn



Sur les dizaines de millions de personnes touchées, quelque 6,4 millions ont un besoin urgent d’aide, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Plus de deux millions d’acres de terres agricoles ont été inondées, a déclaré le chef de l’agence pakistanaise de gestion des catastrophes, le général Akhtar Nawaz.

“La récolte de riz a été emportée. Les fruits et les légumes ont disparu”, a ajouté le Premier ministre Shehbaz Sharif après avoir visité le nord du Pakistan.

Les agences internationales ont appelé à un assouplissement des restrictions sur les importations alimentaires de l’Inde voisine et rivale du Pakistan.

Les ministres pakistanais ont blâmé les nations occidentales pour avoir créé la catastrophe par le changement climatique et ont maintenant la « responsabilité » d’aider.