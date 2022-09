Inondations au Pakistan : Des missions de sauvetage sont en cours mais certaines personnes ont trop peur ou ne veulent tout simplement pas partir | Nouvelles du monde

Nous avons conduit le long de l’autoroute de l’Indus et avons été témoins du lent enfouissement sous l’eau de chaque zone alors que les eaux de crue se répandaient à travers le Pakistan.

Ce matin, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle de nouvelles infractions. Mon producteur, Muhammad Yousuf, avait entendu parler d’un village complètement inondé.

Nous sommes partis pour découvrir ce que les gens là-bas avaient vécu. En conduisant le long de l’autoroute de l’Indus, vous êtes très conscient de l’étendue de la province du Sind.

Image:

Saima Moshin a rejoint une mission de sauvetage dirigée par l’armée



C’est plat et vous pouvez voir au loin où son sol doré désertique et ses palmiers touchent l’horizon. C’est une province immense et il faudrait une grande quantité d’eau pour la recouvrir.

Notre voiture s’arrête brusquement. Il y a du bétail, des tentes et des centaines et des centaines de personnes. C’est comme un camping au milieu de l’une des plus longues autoroutes sur lesquelles j’ai jamais voyagé.

Nous sortons de la voiture et voyons un barrage routier créé par les rangers. La route à venir est submergée par l’eau, toute l’autoroute et tout le terrain de chaque côté.

L’eau a percé une autre défense contre les inondations – se frayant un chemin de l’ouest du Balouchistan vers la province du Sindh.

“Nous avions tellement peur pour nos enfants”, déclare un habitant touché par les inondations

Il y avait des dizaines d’équipes de secours de l’armée, de la marine, d’associations caritatives et de particuliers.

Nous avons rejoint une mission de sauvetage menée par l’armée. Un homme du nom de Sikander les avait suppliés de sauver sa famille qui est piégée dans leur maison. L’eau a soudainement fait irruption à 1h du matin.

Image:

L’armée a aidé Sikander et sa famille à se mettre en sécurité



Sikander me dit : “Nous n’avions aucune idée qu’une inondation arrivait. On nous a dit que nous étions en sécurité. Mais elle est arrivée au milieu de la nuit et nous avions tellement peur pour nos enfants.”

Nous avons traversé village après village et chaque maison est complètement submergée. Pas seulement le rez-de-chaussée, mais les premier et deuxième étages des grandes maisons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:59

Malala dans l’appel aux inondations du DEC au Pakistan



Le capitaine Khizar Ali me dit que certaines personnes refusent de quitter leur maison, qu’elles ont trop peur ou qu’elles ne veulent tout simplement pas partir.

Ils demandent à la place de la nourriture et de l’eau. Les secouristes craignent que l’eau se déplace rapidement et qu’ils ne puissent pas revenir à temps pour les sauver, mais ils ne peuvent pas les forcer à monter sur le bateau.

D’autres cherchent désespérément à être emmenés, nous rencontrons deux hommes qui nous supplient de ne prendre que les femmes et les enfants. Nous les remontons à bord mais le bateau ne peut pas rejoindre leurs maisons. Il faudra prendre un plus petit bateau plus tard, ils devront attendre.

Alors le lieutenant Ahmed Naveed Janjua organise un point de rendez-vous et leur promet qu’il reviendra.

Après une heure et demie, nous atteignons enfin la maison de Sikander et la mission de sauvetage est bien lancée. Les enfants et les femmes ont peur, j’essaie de les rassurer et de leur tenir la main.

Lire la suite:

Des organisations caritatives britanniques lancent un appel au DEC “pour sauver des vies” alors que six millions de personnes sont dans le besoin

Des images satellites et des cartes montrent l’ampleur de la catastrophe au Pakistan

Mais là aussi, tout le monde n’a pas envie de quitter le foyer familial. C’est un départ en larmes. Je demande à la femme de venir ou d’envoyer sa jeune fille avec sa famille mais elle secoue simplement la tête et pleure.

En tout, nous aidons sept enfants, cinq femmes et trois hommes à bord. L’armée dispose de 16 bateaux dans cette zone mais chaque bateau ne peut embarquer qu’un maximum de 18 adultes. Cela prend du temps et tout simplement pas assez.

La marine est également ici avec des bateaux qui peuvent accéder à des eaux moins profondes et certaines organisations caritatives locales fournissent des bateaux de sauvetage et de la nourriture.

En toute sécurité à bord, j’entends des prières arabes remplir l’air lourd de peur et de tension.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:18

Les habitants de la vallée de Swat tentent de récupérer leurs biens



Hommage aux sauveteurs

Sikander ne pouvait s’empêcher de remercier l’équipe. Il a dit: “Vous avez sauvé nos enfants. Merci beaucoup, beaucoup. Nous ne pourrons jamais rembourser ce que vous avez fait pour nous.”

La peur était visible sur son visage, un homme large avec une présence digne. Il avait attendu patiemment sur le rivage sur une promesse du capitaine Rizvi qu’ils l’emmèneraient pour sauver sa famille et ils l’ont fait.

Maintenant, ses yeux étaient injectés de sang et pleins de larmes.

Il faut plus de trois heures pour mener à bien ce sauvetage, c’est traumatisant et émouvant. Enfin sur terre sèche, leur calvaire n’est pas fini, il ne fait que commencer.

Ils n’ont nulle part où dormir, rien à manger et ont perdu leurs moyens de subsistance.

Tout est sous l’eau.