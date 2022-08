Inondations au Pakistan : des images satellites et des cartes montrent l’ampleur de la catastrophe | Nouvelles du monde

Le petit garçon en bleu pourrait avoir environ neuf ou dix ans. Il est assis avec sa famille sur des meubles récupérés et ils sont entourés par les eaux de crue.

Il vit à Mehar, l’un des quartiers de Pakistan les plus touchés par les inondations de la mousson qui ont submergé un tiers du pays.

Ce curseur vous montre à quoi ressemblait le quartier d’origine du garçon le 29 août par rapport à la même période il y a un mois.

Les champs entourant la zone urbaine centrale ont disparu sous l’eau vert foncé. Seul le centre du Mehar, les routes qui y mènent et quelques petites parties du paysage sont encore visibles.

Derrière le petit garçon et ses frères et sœurs cadets, on peut voir un abri de fortune fait de feuilles de plastique dépareillées à l’intérieur des murs endommagés des bâtiments.

C’est un spectacle familier à travers le pays.

Plus de 317 000 maisons ont été détruites et 734 000 autres partiellement endommagées, selon l’Observatoire des déplacements internes.

Le petit garçon vit dans la province du Sindh qui a subi certains des pires dégâts, selon cette carte réalisée par l’ONU et publiée le 26 août.

Image:

Cette carte de l’ONU montre l’ampleur des dégâts causés aux maisons à travers le Pakistan au 26 août. Les frontières et les noms sur la carte n’impliquent pas l’approbation par l’ONU. Photo : UN OCHA



Le garçon en bleu et sa famille sont originaires d’une région d’environ 460 000 habitants, selon le recensement de 2017. Mehar fait partie du district de Dadu, qui abrite plus de 1,6 million de personnes et a été largement touché par les inondations.

Dans cette image avant et après, qui montre Mehar et la ville de Dadu, on peut voir des étendues d’eau bleue et verte inonder le district de Dadu.

Image:

Cette image avant et après montre l’impact des inondations sur la région de Dadu. La zone noire correspond à l’endroit où les données satellite ne sont pas disponibles. Photo : Navigateur EO/données Coepernicus



Il n’y a pas que le quartier Dadu qui est submergé par les eaux de crue.

Dans tout le pays, plus de 33 millions de personnes, soit environ 15 % de la population, ont été touchées par les inondations. Plus de 1 000 sont morts.

Les points rouges sur cette carte de la NASA Worldview, une interface d’imagerie par satellite, indiquent où des preuves d’inondation sur une période de deux ou trois jours ont été enregistrées. Des problèmes tels que la couverture nuageuse peuvent affecter le nombre de points sur la carte.

Cette carte ne montre pas toutes les zones inondées au Pakistan mais nous donne une idée de certaines des pires zones. Par exemple, la province du Sindh, dans le sud-est, a été durement touchée. Cette zone en surbrillance remplie de points rouges représente environ 800 miles carrés de terrain. Il abrite de grandes villes comme Hyderabad, Larkana et Sukkur. Ces images satellites prises par Planet Labs montrent des eaux brunes et vertes recouvrant Sukkur en l’espace de quelques jours. Il englobe le quartier Dadu, où vit le garçon en bleu. Mehar et la ville de Dadu ont été submergées par les inondations. Mais de fortes inondations se produisent dans tout le pays, y compris dans le nord. De grandes parties de Nowshera et Charsadda, près de Peshawar, ont été submergées par l’eau. Cette image satellite du 28 août montre Nowshera inondée d’eau brune provenant de la rivière gonflée.

Les images satellites montrent également de fortes inondations à Gandakha, à l’est du pays.

Ainsi qu’à Mianwali, dans le nord-est.

Le Premier ministre pakistanais a déclaré que les inondations dévastatrices étaient “probablement les pires de l’histoire du pays”.

La destruction a incité l’ONU à faire appel pour 160 millions de dollars (136 millions de livres sterling) en financement d’urgence pour aider la nation.

