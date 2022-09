Inondations au Pakistan: des hommes parcourent 20 miles de la ville isolée pour apporter de la nourriture à leurs familles bloquées | Nouvelles du monde

Le voyage vers le nord dans la vallée de Swat au Pakistan est une leçon à quel point la puissance d’une catastrophe naturelle comme celle-ci peut être écrasante.

Des villages entiers sont balayés, des villes sont coupées en deux, une centrale hydroélectrique est submergée et détruite et des routes et des ponts le long du chemin sont détruits.

Comme d’autres catastrophes, même si les pluies qui ont apporté cette destruction se sont arrêtées pour l’instant, la catastrophe et ses conséquences ne se sont pas arrêtées.

Plus d’une semaine après, la souffrance des survivants s’alourdit de jour en jour.

L’aide est désespérément nécessaire et les donateurs sont bien intentionnés, mais le chaos causé par son arrivée peut être troublant à regarder.

Des foules d’hommes attendent des camions de secours pour arriver aux points de distribution ad hoc.

Sans contrôle policier, nous avons vu des centaines d’hommes submerger l’un de ces camions.

Ignorant les livreurs, brandissant d’épais tuyaux d’arrosage, ils grimpèrent à bord, attrapant tout et n’importe quoi à l’intérieur.

Un peu plus au nord, nous sommes entrés dans la ville de Bahreïn, une destination touristique majeure sur les rives de la rivière Swat.

Il est maintenant divisé en deux ; un torrent d’eau déferle sur le centre-ville, dont le pont principal a été emporté.

La partie sud de la ville reste connectée au reste de la vallée de Swat, il y a donc des réserves de nourriture.

Image:

Les hommes traversent la rivière via une seule planche



Les gens bravent des planches branlantes au-dessus d’un cours d’eau rapide

Tout au nord est coupé.

À travers les eaux, ils ont construit des ponts branlants de fortune – un pas plus d’une seule planche de large – et, plus précaire, des chariots à câble sont suspendus à travers le ravin créé par les inondations.

Les gens qui vivent ici sillonnent les eaux rapides, transportant des fournitures jusqu’aux maisons épargnées par l’inondation.

Toutes les maisons et entreprises situées sur l’ancien front de rivière ont été emportées ou ont subi des dommages catastrophiques.

Pour beaucoup de ceux qui vivent ici, la vie est difficile mais gérable.

Imran Khan, 30 ans, dont la famille possède un hôtel, dit qu’il a trouvé un terrain plus élevé avant que le centre-ville ne soit touché, et que lui et beaucoup d’autres ont été choqués par la férocité de l’eau.

Image:

Résident local Imran Khan, 30 ans



“C’était tellement, tellement, tellement dangereux, nous avions tellement peur quand il est venu et a coulé, c’était une énorme quantité d’eau qui arrivait”, dit-il.

Il ajoute que les gens deviennent anxieux et en colère parce que l’aide met tellement de temps à arriver.

“Les gens sont coupés parce que les ponts sont emportés par l’inondation, mais, alhamdulillah, les populations locales s’entraident un peu, mais les secours ne nous suffisent pas, nous avons besoin de beaucoup de vivres et de médicaments et d’autres articles pour maisons, abris, etc, ce serait un peu bon pour nous…”

Explication : les « pires inondations » du Pakistan





4:46

Explication : les « pires inondations » du Pakistan



200 000 bloqués dans une ville coupée

Bahreïn est important car c’est maintenant la porte d’entrée vers le nord de Swat, vers la ville principale de Kalam et les villages qui se trouvent au-delà.

Pas moins de 200 000 personnes y sont bloquées et elles sont totalement isolées.

Pendant le tournage, nous avons remarqué des hommes portant des sacs très lourds, des centaines d’entre eux se dirigeant tous dans une direction, la plupart seuls, certains avec leur famille.

Grimper sur les rochers et voyager vite, déterminé mais épuisé.

Image:

Rue détruite, bordée d’hôtels



Les gens nous ont expliqué que les hommes étaient venus de la vallée de Kalam et au-delà à pied.

Escaladant des cols de haute montagne et des pistes dangereuses, leurs trajets ont duré entre six et neuf heures dans un sens, car il y a 36 km (22 miles) jusqu’à la vallée.

Ils n’ont tout simplement pas d’autre choix que d’entreprendre ce voyage exténuant car ils ont tous des familles à la maison qui attendent de la nourriture.

Les hélicoptères de l’armée pakistanaise tentent de larguer de l’aide dans la vallée, mais avec 200 000 personnes dans le besoin, ce qu’ils peuvent fournir n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.

Le voyage vers le nord commence à un pont en planches de bois qui gémit sous le poids des hommes qui traversent en courant.

À chaque extrémité, les stewards tentent de contrôler le flux de peur que le pont ne s’effondre.

Image:

Route emportée par les inondations



“C’est une marche très difficile, il faut gravir des collines et traverser des montagnes”

Nous avons rencontré Khalid, une casquette de baseball rouge protégeant son visage du soleil brûlant, transportant des lentilles, de la farine, de l’huile et d’autres denrées alimentaires, dans un grand sac à dos.

Il retournait vers sa femme, ses enfants, sa mère et son père.

Image:

Le résident local Khalid porte un sac à dos de fournitures



“Nous prévoyons de parcourir encore 36 km jusqu’à la vallée de Kalam… cela me prendra au moins six heures”, a-t-il expliqué en essuyant la sueur de son visage.

“C’est une marche très difficile, vous pouvez voir que je suis déjà tout en sueur, je porte cette lourde charge et le chemin n’est pas bon, c’est une marche très difficile car il faut gravir des collines et traverser les montagnes.”

Les destructions à Bahreïn sont importantes, de nombreux bâtiments ont été emportés, mais même ceux encore debout devraient probablement être condamnés.

Ils se dressent précairement au-dessus des eaux de crue, mais la plupart ont été engloutis jusqu’à trois étages et tous auront vu leurs fondations endommagées par le passage de l’eau.

Sur les rochers nouvellement déposés et les énormes rochers qui se sont écrasés dans la ville, les femmes font leur lessive et la mettent à sécher.

Un couple de 100 ans n’a jamais rien vu de tel

Dans un bâtiment, sa face avant brisée, Shamshaya est entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Elle a 105 ans, frêle mais avec une force intérieure.

Image:

Résident local Shamshaya, 105



Elle a vu beaucoup de choses au cours de sa longue vie dans la vallée de Swat, mais dit que la vie a changé ici – et pas nécessairement pour le bien.

“Le temps a changé, il faisait très beau dans le passé, le climat était bon et les gens étaient heureux même si c’était une vie simple, maintenant nous avons plus d’infrastructures mais tout a changé pour nous, le temps a tout changé”, a-t-elle ajouté. dit en serrant son chapelet bleu.

Le mari de Shamshaya, le centenaire Chari Gul, ajoute : « C’est une catastrophe, l’inondation a tout détruit.

Image:

Chari Gul, le mari de Shamshaya



“J’ai 115 à 120 ans, mais je n’ai jamais vu de telles inondations de toute ma vie.

“Ils coupent les forêts, c’est pourquoi le temps change – et maintenant nous avons plus de pluie, et le temps se réchauffe.”

La vraie priorité ici maintenant est de rediriger la rivière et de construire des ponts et de réparer les routes vers le nord car presque tout au-delà de cette ville est détruit.

Image:

Les creuseurs tentent de rediriger le débit de la rivière



Les creuseurs soulèvent des rochers et les jettent dans l’eau, essayant de créer des barrières à l’écoulement ; le temps presse vraiment si les gens du nord veulent obtenir un soulagement.

Ni la foi ni la détermination ne peuvent être mises en doute au Pakistan, mais c’est accablant et ils ont désespérément besoin d’aide.