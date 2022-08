Inondations au Pakistan : comment la fonte des glaciers a alimenté la catastrophe

Une grande partie du Pakistan est maintenant sous l’eau.

Une série d’inondations extrêmes a complètement dévasté la nation sud-asiatique, qui abrite quelque 225 millions de personnes, emportant des routes et des bâtiments, détruisant des fermes et bloquant des centaines de milliers de personnes. Au cours du week-end, qui a entraîné une nouvelle vague de pluies torrentielles, des responsables gouvernementaux ont déclaré que le nombre de morts avait dépassé le millier et que l’eau pourrait inonder jusqu’à un tiers du pays.

Le principal combustible de ces inondations catastrophiques est la pluie. L’été est la saison de la mousson, et celle-ci a été particulièrement humide et méchante, peut-être aggravée par le changement climatique.

Mais il y a un autre coupable derrière la dévastation récente : la fonte des glaciers et de la neige.

Le Pakistan abrite plus de 7 200 glaciers, plus que n’importe où en dehors des pôles. La hausse des températures, liée au changement climatique, fait probablement fondre beaucoup d’entre eux plus rapidement et plus tôt, ajoutant de l’eau aux rivières et aux ruisseaux qui sont déjà gonflés par les précipitations.

“Nous avons le plus grand nombre de glaciers en dehors de la région polaire, et cela nous affecte”, a déclaré la ministre pakistanaise du climat, Sherry Rehman, à l’Associated Press. “Au lieu de garder leur majesté et de les préserver pour la postérité et la nature”, a-t-elle dit, “nous les voyons fondre”.

Cela signifie que le Pakistan – déjà l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique – deviendra de plus en plus vulnérable aux inondations à mesure que la planète se réchauffera. C’est une triste réalité pour un pays responsable d’une infime partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui montre à quel point les dommages causés par les gros pollueurs sont souvent exportés. Comme de nombreux pays, le Pakistan supportera un fardeau inégal du changement climatique dans les années à venir.

La fonte des glaces et de la neige aggrave les inondations

Les glaciers sont des masses denses de glace comprimée que l’on trouve dans les montagnes du monde entier, de la chaîne de l’Alaska aux Alpes françaises. Il est normal qu’ils rétrécissent et grossissent en une seule année – ils fondent en été et se dilatent en hiver.

Mais dans l’ensemble, les glaciers se sont rétrécis au cours des dernières décennies parce qu’ils n’ont pas pu retrouver leur masse en hiver. Une raison simple est que la chaleur fait fondre la glace et que la planète se réchauffe. Des températures plus élevées peuvent également transformer la neige en pluie, et lorsque la pluie tombe sur la glace, elle accélère encore la fonte, selon Ulrich Kamp, professeur à l’Université du Michigan à Dearborn qui étudie les glaciers depuis environ 20 ans.

C’est un gros problème au Pakistan. Le pays n’est pas seulement un point chaud glaciaire, mais la fonte dans l’Himalaya – l’une des principales chaînes de montagnes du pays – s’accélère, selon une étude de 2021.

“Nos résultats montrent clairement que la glace est maintenant perdue des glaciers de l’Himalaya à un rythme au moins dix fois supérieur au taux moyen des siècles passés”, a déclaré Jonathan Carrivick, l’auteur principal de l’étude, dans un communiqué lors de la sortie de l’étude. .

Parallèlement à la fonte des neiges, le ruissellement glaciaire peut faire gonfler les rivières, même à plusieurs kilomètres en aval des montagnes, a déclaré Kamp. C’est particulièrement inquiétant lorsqu’il coïncide avec les moussons, que le changement climatique peut également aggraver (en partie parce que l’air plus chaud peut contenir plus d’eau).

“Avec cette augmentation des eaux de fonte glaciaire pour les prochaines décennies – à cause du changement climatique – nous devrons faire face aux inondations”, a déclaré Kamp.

La fonte des glaciers peut également provoquer l’éclatement des lacs alpins

Il y a une autre façon dont la fonte des glaces peut provoquer des inondations extrêmes : dans les montagnes du Pakistan, l’eau des glaciers forme des lacs à haute altitude, qui sont souvent endigués par la glace glaciaire. Lorsqu’il y a trop de ruissellement, ces lacs se dilatent rapidement et la glace les barrages peuvent se rompre, produisant ce qu’on appelle une « explosion de lac glaciaire ».

Ces violations sont extrêmement dangereuses. En avril, l’un des mois les plus chauds jamais enregistrés au Pakistan, un lac glaciaire près du mont Shishpar a éclaté, probablement parce qu’il a gonflé trop rapidement avec la glace fondue, comme l’a rapporté Kasha Patel du Washington Post. L’eau a inondé un village du nord du Pakistan et emporté un pont.

Le nord du Pakistan compte désormais plus de 3 000 lacs glaciaires, et certains d’entre eux semblent se former plus tôt dans l’année en raison de fortes chaleurs. De manière alarmante, 33 d’entre eux sont “sujets à des crues dangereuses des lacs glaciaires”, selon les Nations Unies.

Cette année, il y a eu plus d’une douzaine de débâcles glaciaires, ce qui est bien au-dessus de la moyenne annuelle de cinq ou six. Il n’est pas clair, cependant, dans quelle mesure ces explosions ont aggravé les inondations ces dernières semaines.

Les pays riches sont largement responsables des effets extrêmes du changement climatique

Les scientifiques doivent encore déterminer le rôle que joue le changement climatique dans les inondations, mais il est clair que le réchauffement met le Pakistan en danger. Il n’y a pas que les inondations. C’est la chaleur, la sécheresse et d’autres symptômes révélateurs de la hausse des températures. En effet, selon un indice mondial de risque climatique développé par une ONG allemande, le Pakistan est le huitième pays le plus vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes.

Même si le réchauffement climatique est limité à 1,5 degrés Celsius, l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris sur le climat, un tiers des glaciers du Pakistan pourraient encore fondre. Et à mesure qu’ils rétrécissent, ils pourraient approcher d’un point de basculement, a déclaré Kamp. “Soudain, quand ils sont si petits, tout tourne à 180 degrés, de trop d’eau et d’inondations à la sécheresse”, a déclaré Kamp.

À cette fin, le Pakistan a appelé les pays riches à respecter l’engagement qu’ils ont pris il y a plus de dix ans de fournir aux pays à faible revenu 100 milliards de dollars par an pour s’adapter au changement climatique.

“Les pays en développement, bien qu’ils ne soient pas responsables de la majorité des émissions aujourd’hui, supportent trop souvent le poids des impacts du changement climatique”, a déclaré l’ambassadeur Aamir Khan, représentant permanent adjoint du Pakistan auprès de l’ONU, lors d’un briefing en juillet. “Les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays en développement dans le changement climatique doivent être reconnus.”