Inondations au Pakistan : 3,4 millions d’enfants ont besoin d’un “soutien immédiat et vital”

Les “super inondations” au Pakistan ont laissé 3,4 millions d’enfants dans le besoin d’un “soutien immédiat et vital”, selon l’UNICEF.

Les inondations – causées par des pluies record de mousson et qualifiées par un ministre de « la pire catastrophe humanitaire de la décennie » – ont touché 16 millions d’enfants au total, a déclaré le représentant de l’UNICEF au Pakistan, Abdullah Fadil, après sa visite cette semaine dans la province du Sindh, dans le sud du pays.

Cette estimation est venue alors que l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du pays a mis à jour le nombre de morts des inondations depuis la mi-juin à 1 545 personnes, dont 552 enfants.

Pendant ce temps, les responsables du pays avertissent que le bilan est susceptible d’augmenter car les décès sont sous-déclarés et les maladies comme la dengue sont en augmentation.

Azra Pechuho, ministre de la Santé de la province méridionale du Sindh – l’une des zones les plus durement touchées où de nombreuses écoles et autres installations restent fermées, a déclaré qu’il y avait désormais un “état d’urgence” causé par la grande quantité d’eau stagnante, qui fournit l’élevage parfait conditions pour que les moustiques Aedes propagent le virus de la dengue.

Fadil, de l’UNICEF, a déclaré que la situation sur le terrain dans le Sindh était “au-delà de l’obscurité”, de nombreux enfants souffrant de malnutrition luttant contre des maladies telles que la diarrhée, le paludisme et la dengue, ainsi que des affections cutanées douloureuses.

“Les filles et les garçons au Pakistan paient le prix d’une catastrophe climatique qui n’est pas de leur fait”, a déclaré Fadil.

« Les jeunes enfants vivent en plein air avec leurs familles sans eau potable, sans nourriture et sans moyens de subsistance – exposés à un large éventail de nouveaux risques et dangers liés aux inondations », a déclaré Fadil. Les mères, souvent épuisées, anémiques et mal nourries, étaient également incapables d’allaiter leurs bébés.

“Des infrastructures vitales … ont été détruites et endommagées, notamment des milliers d’écoles, de systèmes d’approvisionnement en eau et d’établissements de santé”, a-t-il ajouté.