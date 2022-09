Inondations au Pakistan : 13,5 millions de livres sterling récoltées pour les secours en cas de catastrophe | Nouvelles du monde

Le Disaster Emergency Committee (DEC) – un consortium de 15 organisations caritatives de premier plan – a levé 13,5 millions de livres sterling pour les efforts de secours du Pakistan.

Le directeur général Saleh Saeed a déclaré à Sky News que les fonds avaient été levés en un peu plus de deux jours – et tout cela grâce aux “efforts acharnés” démontrés par ses équipes.

Le DEC compte 11 organisations travaillant sur le terrain, avec l’aide du gouvernement pakistanais et des Nations Unies.

Dans les coulisses, beaucoup de travail acharné, d’efforts créatifs et de secouements incessants ont contribué à renforcer les efforts de collecte de fonds.

En tête de liste se trouve la communauté musulmane britannique du Royaume-Uni – qui a travaillé dur pour aider à fournir une aide d’urgence aux personnes déplacées du Pakistan.

Islamic Relief est l’une des principales organisations caritatives soutenues par le DEC – des collectes de fonds peuvent être repérées dans toutes les autres mosquées.

Dans la seule mosquée de Finsbury Park, jusqu’à 6 000 £ ont été collectés en moins d’une heure. Malgré la crise du coût de la vie, les gens creusent profondément.

Image:

Imam Jamal Abdinassir



L’imam, Jamal Abdinasir, a suggéré que l’empathie – ainsi que la charité – devrait être l’impulsion pour chaque musulman.

Il a dit: “Allah teste différentes personnes de différentes manières. Demain, nous pourrions traverser une inondation, la famine, la sécheresse, la faim… n’importe quelle difficulté.

“Nous ne voulons pas que ce soit nous. Et si cela devait être nous, nous allons trouver du repos dans le fait qu’il y a nos frères et sœurs à travers le monde qui vont aider.”

Image:

Une route emportée par les inondations au Pakistan



Le Pakistan était déjà en difficulté – puis les inondations ont frappé.

Les pluies de mousson destructrices ont laissé plus d’un tiers du pays submergé dans l’eau, et plus de 1 200 personnes sont mortes.

Les Pakistanais ont perdu la vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

Les inondations ont eu un impact dévastateur – et le pays d’Asie du Sud est aux prises avec les conséquences de cette catastrophe.

Il est trop tôt pour parler de reconstruction.

Il y a plus de pluie à l’horizon – et les gens ont déjà tout perdu.

Mais les collectes de fonds espèrent aider à rendre la vie des personnes touchées un peu plus facile – en attendant – là où elles le peuvent.

Azizur Rahman, l’un des collecteurs de fonds d’Islamic Relief, a déclaré à Sky News : “Notre collecte va aider à fournir une aide d’urgence à ceux qui sont actuellement vulnérables. Des colis alimentaires aux kits d’hygiène d’urgence, en passant par la mise à l’abri.

“Beaucoup de gens ont perdu leur maison, alors nous mettons en place des logements temporaires pour les gens, pour leur donner un espace sûr où rester.”

L’élan de générosité de cette communauté n’est pas surprenant.

En 2013, les musulmans britanniques étaient parmi les donateurs les plus généreux, en tête d’un sondage des groupes religieux qui font des dons à des causes caritatives.

Les jeunes enfants – dépensant leur argent de poche – sont parmi les donateurs.

Dans un commentaire assez simple mais poignant, Selina Khaider, qui ne doit pas avoir plus de dix ans, a souligné l’importance de la compassion.

“Certains d’entre eux n’ont pas de nourriture. Ils souffrent.

“Nous devrions les aider. Ce serait très gentil de le faire.”