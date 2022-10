Inondations au Nigeria : des centaines de morts et plus de 1,4 million de déplacés

Abuja, Nigéria

Plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées et environ 500 personnes sont mortes dans certaines des pires inondations que le Nigeria ait connues depuis une décennie, a déclaré mercredi le ministère humanitaire du pays.

Mardi, “plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées, environ 500 personnes auraient été tuées, 790 254 personnes ont quitté leur lieu de résidence et 1 546 personnes ont été blessées”, a déclaré Nasir Sani-Gwarzo, secrétaire permanent du ministère des Affaires humanitaires, Catastrophes. Gestion et développement social, dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que 45 249 maisons ont été « totalement endommagées », 76 168 hectares de terres agricoles ont été partiellement détruits et 70 566 hectares de terres agricoles ont été complètement détruits.

Les derniers chiffres représentent une augmentation significative du nombre de victimes et de déplacements suite à la crise dévastatrice des inondations au Nigeria cette année. Le mois dernier, l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) du pays a déclaré qu’au moins 300 personnes étaient mortes et plus de 100 000 autres avaient été déplacées depuis le début de la saison des pluies.

La semaine dernière, 76 personnes sont mortes par noyade dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du pays, lorsque leur bateau a chaviré alors qu’elles tentaient d’échapper aux fortes crues. Plus tôt, six personnes, dont un enfant en bas âge, seraient mortes dans l’État voisin du centre-nord de Kogi, où son district d’Ibaji, le plus touché, a été complètement submergé au plus fort des inondations qui ont commencé fin septembre. Dans certaines parties de Kogi et d’Anambra, les inondations avaient atteint la hauteur des toits.

S’adressant aux journalistes mercredi, le gouverneur de l’État de Kogi, Alhaji Yahaya Bello, a déclaré: “Les inondations dans l’État de Kogi sont plus que n’importe quelle inondation n’importe où.”

Il a ajouté que la raison du niveau plus élevé des inondations était due au fait que les deux principaux fleuves – le Niger et la Bénoué – se rencontraient dans l’État de Kogi.

Bello a exhorté l’aide fédérale et internationale à lutter contre les inondations et à apporter des secours, en disant: “J’appelle le gouvernement fédéral, j’appelle le président [Muhammadu] Buhari, j’appelle la Banque mondiale et toutes les autres agences donatrices à nous venir en aide.

La NEMA a déclaré que l’augmentation des précipitations et la libération de l’excès d’eau d’un barrage au Cameroun voisin ont contribué aux inondations au Nigeria.

Selon le ministère humanitaire, les inondations de cette année étaient similaires à la dernière grande inondation du Nigeria en 2012, qui a tué 363 personnes et déplacé 600 000 personnes.

L’Autorité nationale des voies navigables intérieures du Nigéria a déclaré que l’inondation de 2012 a atteint le niveau de 12,84 mètres (42 pieds) tandis que la dernière inondation a été évaluée à 13,22 mètres (43 pieds).

Les images capturées par le Landsat 9 de la Nasa révèlent que les eaux de crue ont « inondé de nombreuses communautés » le long des rives des deux rivières et de lourdes destructions dans la capitale de l’État de Kogi, Lokoja. L’image illustre en outre l’eau ayant atteint le sud de Kogi et le nord de l’État d’Anambra.