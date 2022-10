Inondations au Nigeria : 76 morts à Anambra fuyant la montée des eaux

Abuja, Nigéria

CNN

—



Soixante-seize personnes sont mortes lorsque leur bateau a chaviré alors qu’elles tentaient de fuir les eaux de crue dangereusement élevées qui ont inondé des pans entiers du sud du Nigeria.

Le bateau, transportant plus de 80 personnes, a chaviré vendredi dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du pays, alors que les gens tentaient désespérément d’échapper aux inondations qui s’étaient élevées jusqu’aux toits.

Les récentes inondations dans la région ont déplacé jusqu’à 600 000 personnes, selon l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) du pays.

La crise des inondations au Nigeria a été désastreuse cette année, tuant au moins 300 personnes et affectant plus d’un demi-million de personnes, a déclaré NEMA le mois dernier. La NEMA a mis en garde contre des inondations plus catastrophiques pour les États situés le long des cours des fleuves Niger et Benue, expliquant que trois des réservoirs trop remplis du Nigeria devraient déborder.

La tragédie d’Anambra fait suite aux conséquences dévastatrices d’une inondation qui a balayé des pans de l’État voisin du centre-nord de Kogi il y a une semaine, laissant des bâtiments submergés sous l’eau qui a atteint des niveaux jamais vus depuis une décennie, selon des responsables de la Société de la Croix-Rouge de Kogi.

Au moins six personnes, dont un enfant en bas âge, seraient mortes dans le district d’Ibaji le plus touché de Kogi, qui, selon le gouverneur de l’État, Yahaya Bello, était “100% sous l’eau”.

Bello a décrit les inondations comme une “tragédie humanitaire” dans un discours du 1er octobre.

Kogi est situé à environ 200 kilomètres de la capitale nigériane, Abuja. La capitale de Kogi, Lokoja, est le point de rencontre des plus grands fleuves d’Afrique de l’Ouest, le Niger et la Bénoué.

“Lorsque les deux principaux fleuves se rencontrent à Lokoja, ils ont submergé les rives du Bas-Niger, d’où l’inondation”, a déclaré l’écologiste Simi Adeodun à CNN.

“Non seulement Lokoja est inondée en ce moment, mais la plupart des communautés riveraines le long des rives de la rivière Benue dans l’État de Nasarawa… et du fleuve Niger traversant la frontière entre les États de Kwara et du Niger sont également submergées.” il a dit.

La Société de la Croix-Rouge de Kogi a déclaré : « De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri à Lokoja… car les maisons ont été submergées par les inondations », ajoutant que certaines routes principales de la capitale avaient été submergées.

“Les routes servaient de lien entre le centre-nord et le sud du pays”, a-t-il déclaré. “Et de nombreux passagers étaient bloqués.”

La Croix-Rouge a déclaré à CNN que certaines des personnes décédées à Ibaji avaient également perdu la vie dans un autre accident de bateau alors qu’elles naviguaient en canoë dans les eaux de crue.

Bello a déclaré que neuf zones le long du Niger et de la Bénoué étaient touchées.

“Ibaji [district] est presque 100% sous l’eau tandis que le reste varie de 30% vers le haut… Nous avons donc une tragédie grave et humanitaire entre nos mains, mais je tiens à assurer à chaque personne, famille et communauté qui a été touchée qu’elle n’est pas seule et qu’elle aide arrive », a-t-il déclaré.

Certains voyageurs ont déclaré avoir été piégés pendant plus d’une journée dans des zones inondées.

J’ai passé 2 nuits sur la route pour un trajet qui devrait durer 5 heures entre Lokoja-Abuja. J’ai vu le #Crise climatique première main. La montée du niveau de la mer a provoqué des embouteillages, des bâtiments et des commerces submergés.

Un autre IDP😭@HamzyCODE. @ClimateWed @david_energyNG @OlumideIDOWU @ 🧵1/2 pic.twitter.com/9gsfUEEtMz — #ClimateAction (@OkekeGraceEche1) 5 octobre 2022

Okeke Grace Eche a raconté à CNN son expérience de voyage de Lokoja à Abuja au plus fort des inondations le 3 octobre.

«Ce furent les deux nuits les plus terrifiantes de ma vie», dit-elle à propos d’une épreuve de deux jours pour un voyage qui ne prendrait normalement que quelques heures.

Eche est arrivée à Lokoja à 16 heures le lundi 3 octobre et a déclaré à CNN qu’elle “avait remarqué une longue file de remorques et de camionnettes transportant du matériel lourd et des animaux”.

“J’avais espéré qu’il s’agissait d’un trafic normal causé par une remorque tombée, mais nous n’étions pas prêts pour les nuits qui ont suivi”, a-t-elle déclaré.

“J’ai passé ma première nuit au milieu des buissons … J’ai vu de mes yeux des maisons, des stations-service, de vastes terres submergées, des femmes, des enfants et leurs maris construisant des maisons de fortune en sacs en papier le long de la route”, a-t-elle déclaré à CNN.

Dans de nombreuses régions du centre-nord de l’État, les habitants roulent à travers leurs communautés inondées en canoë.

Lokoja, la capitale de l’État de Kogi, connaît la pire inondation de son histoire, et le corps dit n’importe quoi. 😭😭😭 pic.twitter.com/g5m75uQ078 — Musa Joshua (@iam_mrjosh) 4 octobre 2022

Abdullahi Abubakar, un responsable de la Croix-Rouge à Kogi, craint que l’utilisation de canoës n’entraîne davantage d’accidents mortels.

“C’est dangereux, surtout pour ceux qui ne savent pas nager”, a déclaré Abubakar à CNN.

Abubakar a déclaré que de nombreuses personnes déplacées se réfugiaient dans les maisons de parents et de bons samaritains dans les villes voisines non touchées par les inondations, qui, a-t-il ajouté, reculaient progressivement.

Le gouverneur Kogi Bello, qui visité des communautés ravagées en canoë, a déclaré qu’il s’efforçait de réduire l’impact des inondations tout en exhortant les personnes touchées à se réinstaller dans des camps désignés pour personnes déplacées dans l’État.

Selon NEMA, la libération de l’excès d’eau d’un barrage au Cameroun voisin ne pouvait que « compliquer » la crise déjà désastreuse des inondations au Nigeria.

« Les exploitants du barrage de Lagdo en République du Cameroun ont commencé à libérer l’eau excédentaire du réservoir d’ici le 13 septembre 2022. Nous sommes conscients que l’eau libérée tombe en cascade jusqu’au Nigéria via la rivière Benue et ses affluents, inondant ainsi les communautés qui ont déjà été touchés par de fortes précipitations », a déclaré NEMA dans un communiqué le 19 septembre.

« L’eau libérée complique la situation plus en aval, car les réservoirs intérieurs du Nigéria… devraient également déborder d’ici la fin octobre », a-t-il déclaré, ajoutant que : « Cela aura de graves conséquences sur les États et les communautés de première ligne le long des cours des fleuves Niger et Bénoué.

Kogi et Anambra faisaient partie des 13 États nigérians qui devraient être envahis par “les eaux combinées des fleuves Niger et Benue alors qu’ils se jettent dans la région”, a déclaré NEMA.

De nombreuses communautés de Kogi sont maintenant sous l’eau.

Les inondations à Kogi cette année ont eu un impact plus grave sur les communautés que ce qui a été enregistré lors de la dernière inondation majeure en 2012, a déclaré Abubakar à CNN.

Selon l’Autorité nationale des voies navigables intérieures du Nigéria, l’inondation de 2012 a atteint le niveau de 12,84 mètres tandis que la dernière inondation a été évaluée à 13,22 mètres.

Mais Kogi n’est pas le seul État sous le choc de l’impact dévastateur de la dernière inondation.

Dans l’État voisin de Nasarawa, qui est également aux prises avec les eaux de crue dévalant la rivière Benue, les agriculteurs comptent leurs pertes sur les terres agricoles ravagées.

Dans le nord-est de l’Adamawa, de plus en plus de personnes meurent des suites d’incidents liés aux inondations, a déclaré la NEMA. Environ 37 personnes sont mortes pendant la saison des pluies actuelle et plus de 170 000 déplacés, a indiqué l’agence.

De nombreuses régions du Nigéria sont sujettes aux inondations annuelles, les villes côtières comme Lagos étant encore plus vulnérables aux inondations saisonnières.

Voici les réalités climatiques du Nigeria 👇

C’est pourquoi s’adressant #LossAndDamage est au cœur de la justice climatique.

Sans pour autant #ClimateFinancenous ne pouvons pas résoudre la crise climatique.

Le danger de perte et de dommage est qu’il pourrait devenir irréversible. Photos de l’inondation de l’état de Kogi. pic.twitter.com/frjiyBOYkr — Adenike Titilope Oladosu (@the_ecofeminist) 5 octobre 2022

Les militants du climat intensifient l’appel au financement climatique pour faire face à la crise climatique du Nigeria.

Les autorités nigérianes tiennent compte de cet appel alors que le pays se joint à ses homologues africains pour rechercher une expansion du financement climatique avant le sommet sur le climat COP27 du mois prochain en Égypte.