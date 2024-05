Inondations au Brésil : une épidémie de maladie d’origine hydrique tue quatre personnes

Les autorités de l’État brésilien de Rio Grande do Sul ont confirmé 54 cas de leptospirose d’origine hydrique après que la région ait connu des inondations sans précédent au cours des mois d’avril et mai.

Plus de 165 personnes ont été tuées dans les inondations et de nombreuses autres sont toujours portées disparues.

Plus de 2,3 millions de Brésiliens de 469 municipalités du Rio Grande do Sul ont été touchés par ce qui a été décrit comme une « catastrophe climatique » par le gouvernement brésilien.

Les efforts de récupération et de sauvetage sont en cours et le gouvernement fédéral a alloué plus de 1,8 milliard de reais (275 millions de livres sterling, 348 millions de dollars) pour soutenir le Rio Grande do Sul.