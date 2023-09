Inondations à New York : pourquoi les pluies extrêmes et les crues soudaines pourraient être la « nouvelle anomalie »

Certaines parties de la côte est des États-Unis ont été frappées par des inondations massives cette année, un phénomène qui devrait devenir de plus en plus courant – et pire encore – à mesure que le changement climatique réchauffe la planète.

«C’est pire qu’une nouvelle normalité. J’appelle cela une nouvelle anomalie », déclare Michael Mann, climatologue à l’Université de Pennsylvanie.

Vendredi, la ville de New York a connu des pluies intenses qui ont laissé certaines parties de la ville sous l’eau. Au cours de l’été, la banlieue de Philadelphie a été frappée par de fortes crues soudaines qui ont inondé les routes et tué cinq personnes. Plus tôt cette année, le Vermont a également connu de fortes inondations qui ont coincé les gens dans leurs maisons et endommagé les routes et les bâtiments. À l’échelle nationale, des dizaines de millions de personnes étaient sous surveillance contre les inondations en juillet, tandis qu’à l’échelle mondiale, des pays comme la Corée du Sud, le Pakistan et la Turquie ont été témoins d’inondations destructrices qui ont déplacé des millions de personnes et forcé des évacuations au cours de l’année dernière.

« Partout est susceptible de subir ces impacts », a déclaré Mann. « L’ouest, le centre et l’est des États-Unis, l’Europe et l’Asie – l’un des meilleurs exemples étant les inondations au Pakistan l’année dernière, qui ont entraîné le déplacement de plus de 30 millions de personnes. »

À mesure que la Terre se réchauffe, l’atmosphère est capable de retenir plus d’eau, ce qui entraîne des précipitations plus abondantes lorsqu’il pleut et, par conséquent, un plus grand risque d’inondations. Une augmentation de 1 degré Celsius de la température de l’atmosphère correspond à une augmentation de 7 % de la vapeur d’eau qu’elle est capable de retenir, selon le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques. Et les estimations suggèrent que les températures mondiales pourraient dépasser le seuil d’augmentation de 1,5 degré Celsius dans les années 2030, ce qui signifierait beaucoup plus de pluie à venir.

Nous avons discuté avec quatre climatologues des facteurs à l’origine de la montée des phénomènes météorologiques extrêmes et de la manière dont le gouvernement pourrait réagir pour les combattre et atténuer leur impact. Ces entretiens ont été édités et condensés pour plus de clarté.

Les inondations deviennent-elles globalement plus fréquentes et plus intenses – et quelle en est la cause, si c’est le cas ?

Richard Seager, Colombie : De manière générale, nous savons que les précipitations intenses et abondantes augmentent un peu partout dans le monde, en raison de la hausse des températures atmosphériques.

Il n’y a jamais de relation exacte entre les fortes précipitations intenses et les crues des rivières. Mais on pourrait certainement dire que des précipitations abondantes, de plus en plus abondantes et intenses sont plus susceptibles de provoquer le type d’inondations que nous avons vues.

Nous savons, grâce aux modèles climatiques et à une simple théorie, que l’atmosphère peut retenir davantage d’humidité à mesure qu’elle se réchauffe. Nous savons que… cela peut arriver depuis des décennies maintenant et cela devient réellement réalité.

Daniel Swain, UCLA : Revenons un peu en arrière. Avant d’aborder les inondations, parlons des précipitations extrêmes. C’est en quelque sorte la cause proximale des inondations terrestres, car vous obtenez trop d’eau trop rapidement du ciel, sous forme de pluie en général.

L’une des caractéristiques du changement climatique est l’augmentation à la fois des chaleurs extrêmes et des précipitations extrêmes. Et c’est vrai presque partout.

Les inondations sont un peu plus compliquées, car évidemment, il faut des pluies extrêmes et fortes pour une sorte d’inondation, mais les conditions préalables comptent également beaucoup. Alors si tu étais entré dans [the New England storms]Par exemple, lors d’une sécheresse extrême, le sol était très sec, il aurait peut-être fallu plus de temps pour que toute cette eau soit saturée et les rivières n’auraient pas monté autant. Mais… les sols étaient en réalité inhabituellement humides au début [the heavy rains in the northeastern US]. Ils étaient donc prêts à réagir rapidement aux précipitations.

Michael Mann, Université de Pennsylvanie : Le changement climatique entraîne une chaleur anormale autour de la planète en général, et des eaux océaniques plus chaudes signifient plus d’humidité dans l’atmosphère, disponible pour produire des pluies torrentielles.

Mais le changement climatique modifie également le comportement du jet stream, et certains de nos travaux suggèrent qu’il conduit à un jet stream plus onduleux et plus lent, associé à des systèmes météorologiques bloqués qui restent bloqués en place pendant des jours, voire des semaines. vous voyez les pires inondations.

Mohammed Ombadi, Université du Michigan : De manière générale, le réchauffement climatique accroît l’intensité des fortes tempêtes.

Jusqu’à récemment, la communauté climatique pensait que l’augmentation de l’intensité des précipitations était limitée à environ 7 % pour 1 degré de réchauffement, mais des études récentes montrent de plus en plus de preuves que l’augmentation pourrait être bien plus élevée que cela.

Cette année est-elle une anomalie ou est-ce la nouvelle normalité ?

Michael Mann, Université de Pennsylvanie : C’est pire qu’une nouvelle normalité. Je qualifie cela de nouvelle anomalie, et ces inondations continueront de devenir plus extrêmes à moins que nous réduisions les émissions de carbone et arrêtions le réchauffement actuel de la planète.

Daniel Swain, UCLA : J’essaie généralement d’éviter le terme « nouvelle normalité », non pas parce qu’il n’est pas lié au changement climatique, mais parce qu’il suggère que nous avons atteint un semblant de plateau stable.

Alors qu’en réalité, la nouvelle normalité est celle d’un changement continu, d’une escalade continue et d’une situation extrême. Donc, si nous appelons cela « normal », cela ressemble à : « Très bien, nous avons atteint ce point critique, nous devons nous y adapter. Et si nous pouvons tout gérer maintenant, tout va bien.

Et malheureusement, la réalité est qu’il s’agit de notre nouvelle normalité temporaire, mais dans 10 ans, nous aurons une nouvelle normalité qui dépassera celle d’aujourd’hui. Nous verrons des événements comme celui-ci – et pire encore.

Richard Seager, Colombie : De plus en plus, nous allons assister à des événements, qu’il s’agisse de vagues de chaleur, d’inondations ou de sécheresses, dont nous pensions qu’il ne serait jamais possible d’examiner nos relevés climatiques. En raison du changement climatique provoqué par l’homme, cela va créer des situations dans lesquelles des choses qui ne se sont jamais produites auparavant vont devenir routinières.

[In] dans 10 ou 20 ans, on ne pensera plus que c’est si anormal, parce que ces choses vont se produire de plus en plus fréquemment.

Mohammed Ombadi, Université du Michigan : C’est en quelque sorte une nouvelle normalité. À l’avenir, nous devrions nous attendre à voir davantage de tels événements se produire. Cependant, il est important de noter que cela ne signifie pas que nous connaîtrons de telles inondations chaque année.

Pouvez-vous expliquer l’augmentation des fortes pluies dans certains endroits et l’augmentation des sécheresses dans d’autres endroits ?

Richard Seager, Colombie : Ce sont les deux faces d’une même médaille. Ainsi, lorsque l’atmosphère peut retenir plus d’humidité, elle transporte également plus d’humidité d’un endroit à un autre.

Par exemple, dans le sud-ouest des États-Unis, où je fais l’essentiel de mon travail sur la sécheresse, lorsqu’il y a des systèmes anticycloniques… [with] les vents soufflant de cette région, ce sont les conditions qui provoquent des sécheresses dans ces régions. Et l’atmosphère extrait l’humidité de ces régions. Alors quand il fait chaud, [the atmosphere] peut retenir plus d’humidité et évacuer davantage d’humidité de ces zones. Les sécheresses peuvent donc s’intensifier.

Dans une atmosphère plus chaude, vous pouvez obtenir à la fois des sécheresses plus extrêmes et des précipitations plus extrêmes. Elles sont liées par la capacité de l’atmosphère à retenir plus d’humidité et donc à déplacer plus d’humidité d’un endroit à un autre, créant ainsi des extrêmes. aux deux extrémités du spectre.

Quelle est l’efficacité de la prévision lorsqu’il s’agit de prévoir les inondations graves et d’avertir les populations ?

Daniel Swain, UCLA : Je veux dire, absolument critique. Et c’est en fait plutôt bien pour la plupart.

Si vous regardez les prévisions de la NOAA pour [the floods in the northeastern US]plusieurs jours à l’avance, il y avait [public predictions] qui disaient : « Une inondation importante est possible. » La veille, on disait : « Nous sommes convaincus que cet événement sera potentiellement aussi grave que ce qui s’est passé avec [Hurricane] Irène, potentiellement encore pire » – c’est exactement ce qui s’est passé.

Il est donc difficile de critiquer le niveau de précision et la cohérence des messages. Je sais que cela ne veut pas dire que tout le monde comprend le message. Mais il ne s’agit pas tant d’un problème de prévision que d’un problème de communication et de messagerie de masse.

Comment les populations et les gouvernements peuvent-ils réagir à l’augmentation des inondations de plus en plus graves ?

Daniel Swain, UCLA : Au quotidien, outre le fait d’être conscient de la météo et de prendre les avertissements au sérieux, en tant qu’individu, il est difficile de s’adapter au risque accru de précipitations extrêmes et d’inondations soudaines. Je suppose qu’il faut faire attention à l’endroit où vous vous trouvez lors d’événements, savoir si votre domicile, votre lieu de travail ou les endroits où vous passez du temps pour d’autres raisons sont à risque lors de ces événements, mais j’ai l’impression que c’est un conseil faible.

[The] C’est en fait au niveau des gouvernements locaux et régionaux que l’on trouve le plus de solutions, en termes de planification et d’adaptation.

Les villes, les comtés et les gouvernements locaux mettent à jour leurs plans d’intervention d’urgence, ils mettent à jour les infrastructures à mesure que les choses vieillissent, reconstruisent de nouvelles choses, qu’il s’agisse d’égouts pluviaux ou de ponceaux, ou restaurent les plaines inondables afin qu’il y ait moins de risques pour les zones peuplées adjacentes. Quoi qu’il en soit, tous ces types d’interventions doivent être sensibles au climat.

Aucune ville, aucun gouvernement régional ne devrait à ce stade construire quoi que ce soit ou moderniser une quelconque infrastructure sans prendre en compte le changement climatique. Et en prenant également en compte le changement climatique futur, non seulement dans quelle mesure les choses ont changé jusqu’à présent, mais dans quelle mesure elles sont susceptibles de changer dans les décennies à venir.

En ce qui concerne les inondations, en particulier, un exemple serait celui des zones urbaines : vous disposez d’égouts pluviaux et de ponceaux qui ont une capacité maximale fixe ; il y a un certain pied cube par minute. Ils atteignent leur maximum, puis les choses se détraquent lorsque vous les dépassez. Cela passe en partie par la construction d’infrastructures d’une plus grande capacité.

Mais l’autre partie est en quelque sorte à l’opposé, c’est-à-dire permettre à l’eau de faire son travail de manière sûre ou au moins semi-contrôlée. C’est pourquoi des choses comme le retrait des rivières et des ruisseaux, le retrait des digues, la restauration des plaines inondables [are important] parce que bien sûr, si vous construisez directement sur la plaine inondable, devinez ce qui va se passer en cas d’inondation, vous allez emporter les structures, cette infrastructure que vous avez construite juste en bordure de cette plaine inondable naturelle.

Michael Mann, Université de Pennsylvanie : De toute évidence, une meilleure réponse aux situations d’urgence est essentielle, mais nous dépasserons notre capacité d’adaptation face à ces événements si nous ne nous attaquons pas au problème à sa source, qui est principalement la combustion continue de combustibles fossiles pour l’énergie et les transports.

Richard Seager, Colombie : La leçon à retenir pour l’avenir est de commencer à planifier la manière dont nous allons nous adapter à des choses que nous n’avons jamais vues auparavant.

[We need to think about] comment les populations vont faire face à la chaleur extrême, comment nos infrastructures vont faire face aux précipitations et aux inondations extrêmes. Nous devons réfléchir à tout cela et commencer à apporter des changements dès maintenant en fonction de ce que nous prévoyons dans le futur.

Ce que nous avons déjà fait au système climatique va conduire à un réchauffement encore plus important à l’avenir. Beaucoup de ces changements dont nous parlons à court terme sont donc quasiment inévitables.

Quoi que nous fassions en matière de prévention, nous pouvons certainement empêcher que la situation ne s’aggrave. Et les bénéfices seront énormes dans les décennies à venir.

Mais en prenant au sérieux la réduction des émissions dès maintenant, nous n’allons pas sortir de ce problème immédiatement parce que nous sommes actuellement confrontés à un échauffement considérable du système climatique.

Mohammed Ombadi, Université du Michigan : Il y a peu de choses qui peuvent être faites au niveau individuel. La plupart des efforts nécessaires à l’adaptation doivent être déployés aux niveaux local, étatique et fédéral. Cependant, les gens peuvent faire face à ces inondations en évitant de construire des maisons dans des régions vulnérables aux glissements de terrain et aux pentes des collines qui peuvent être gravement touchées par de telles averses torrentielles.

​​Le grand message ici est que nos infrastructures ont été conçues pour un climat qui n’existe plus. Cela est très clair avec les inondations en cours dans le nord-est des États-Unis, alors que nous entendons parler de routes et de ponts emportés par les eaux, de voies ferrées endommagées et de maisons inondées. Nous devons changer la façon dont nous concevons et construisons les infrastructures pour nous adapter à l’augmentation des précipitations extrêmes prédites par les climatologues.

Mise à jour, 29 septembre, 14 h 15 HE: Cet article a été initialement publié le 11 juillet et a été mis à jour pour inclure des informations sur de nouvelles inondations aux États-Unis et dans le monde.