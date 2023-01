Inondations à Auckland: le nombre de morts augmente alors que la Nouvelle-Zélande frappe avec plus de fortes pluies et de glissements de terrain

De fortes pluies ont continué de frapper l’île nord de la Nouvelle-Zélande, provoquant des glissements de terrain, des crues soudaines et des routes défoncées, le nombre de morts s’élevant à quatre après qu’une personne portée disparue a été confirmée morte.

Battue par la pluie depuis vendredi, Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande avec 1,6 million d’habitants, est restée dimanche sous l’état d’urgence. Le prévisionniste météorologique du pays, MetService, a mis en garde contre des conditions météorologiques plus violentes dimanche et lundi pour l’île du nord. Des précipitations intenses pourraient également provoquer des inondations de surface et des crues soudaines, a-t-il déclaré.

Le centre de l’urgence s’est depuis déplacé vers le sud, le district de Waitomo – situé à environ 220 km (137 miles) d’Auckland – déclarant l’état d’urgence samedi soir.

Inondations en Nouvelle-Zélande: trois morts et un disparu alors qu’Auckland est frappée par des précipitations record Lire la suite

La police a confirmé qu’un homme porté disparu après avoir été emporté vendredi à Onewhero, un village rural à environ 70 km (43 miles) au sud d’Auckland, était décédé.

“Le plus horrible, c’est que nous avons perdu des vies”, a déclaré la vice-première ministre Carmel Sepuloni aux journalistes à Auckland.

Le changement climatique rend les épisodes de fortes précipitations plus fréquents et plus intenses en Nouvelle-Zélande, bien que l’impact varie selon les régions. Le ministre du Changement climatique, James Shaw, a noté le lien avec le changement climatique samedi lorsqu’il a tweeté son soutien aux personnes touchées par les inondations.

Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les inondations de l’AKL 💚 Merci aux dirigeants de la communauté @RichardHills_ @_chloeswarbrick et d’autres pour partager des mises à jour critiques. C’est le changement climatique. Nous avons tous la responsabilité de nous assurer que la Nouvelle-Zélande que nous laissons à nos enfants est sûre et habitable. —James Shaw (@jamespeshaw) 28 janvier 2023

Dimanche, la police a déclaré qu’elle aidait à la gestion du trafic et aux fermetures de routes dans cette région après que de fortes pluies “aient causé de nombreux glissements, inondations et dommages aux routes”.

Dans la baie voisine de l’Abondance, il y a également eu des “inondations généralisées”, a déclaré la police, ainsi qu’un glissement de terrain qui avait renversé une maison et menaçait les propriétés voisines.

Des milliers de propriétés sont restées sans électricité, tandis que des centaines étaient sans eau, ont annoncé dimanche les autorités.

Mais Air New Zealand a déclaré que les vols internationaux de la compagnie aérienne à destination et en provenance d’Auckland reprendraient à partir de midi dimanche (23h00 GMT samedi).

Samedi, le Premier ministre Chris Hipkins, en poste depuis moins d’une semaine, a survolé Auckland en hélicoptère avant de visiter les maisons touchées par les inondations. Il a décrit l’impact des inondations dans la ville comme “sans précédent” de mémoire récente.