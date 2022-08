Inondation au Pakistan : un satellite capte un lac intérieur de 100 km de large

De nouvelles images satellite saisissantes qui révèlent l’étendue des inondations record au Pakistan montrent comment le débordement de l’Indus a transformé une partie de la province du Sindh en un lac intérieur de 100 kilomètres de large.

Des pans entiers du pays sont maintenant sous l’eau, après que ce que les responsables des Nations Unies ont décrit comme une “mousson sous stéroïdes” a provoqué les précipitations les plus fortes de mémoire d’homme et des inondations qui ont tué 1 162 personnes, en ont blessé 3 554 et en ont touché 33 millions depuis la mi-juin.

Les nouvelles images, prises le 28 août à partir du capteur satellite MODIS de la NASA, montrent comment une combinaison de fortes pluies et d’un débordement de l’Indus a inondé une grande partie de la province du Sindh dans le sud.

Au centre de l’image, une grande zone bleu foncé montre l’Indus débordant et inondant une zone d’environ 100 kilomètres (62 miles) de large, transformant ce qui était autrefois des champs agricoles en un lac intérieur géant.

C’est une transformation choquante par rapport à la photo prise par le même satellite à la même date l’année dernière, qui montre le fleuve et ses affluents contenus dans ce qui semble en comparaison être de petites bandes étroites, mettant en évidence l’étendue des dégâts dans l’un des pays. zones les plus durement touchées.

La mousson de cette année est déjà la plus humide du pays depuis le début des relevés en 1961, selon le Département météorologique pakistanais, et la saison a encore un mois à parcourir.

Dans les provinces du Sind et du Balouchistan, les précipitations ont été supérieures de 500 % à la moyenne, engloutissant des villages entiers et des terres agricoles, rasant des bâtiments et anéantissant les cultures.

Alors qu’un temps principalement sec est attendu dans la région dans les prochains jours, les experts disent que l’eau mettra des jours à se retirer.

La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré dimanche que certaines parties du pays “ressemblaient à un petit océan” et que “le temps que tout cela soit terminé, nous pourrions bien avoir un quart ou un tiers du Pakistan sous l’eau”.

« INONDATION AUX PROPORTIONS APOCALYPTIQUES »

Dans une interview accordée à CNN mardi, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, a déclaré qu’il s’était rendu dans le Sindh et avait vu de ses propres yeux comment les inondations avaient déplacé des villages et des villes entiers.

“Il n’y a pratiquement aucune terre aride que nous pouvons trouver. L’ampleur de cette tragédie… 33 millions de personnes, c’est plus que la population du Sri Lanka ou de l’Australie”, a-t-il déclaré.

“Et bien que nous comprenions que la nouvelle réalité du changement climatique signifie des conditions météorologiques plus extrêmes, ou des moussons, des vagues de chaleur plus extrêmes comme nous l’avons vu plus tôt cette année, l’ampleur de l’inondation actuelle est de proportions apocalyptiques. Nous espérons certainement que ce n’est pas un nouveau climat réalité.”

Les images satellites de Maxar Technologies d’autres régions du pays montrent comment des villages entiers et des centaines de parcelles de terres verdoyantes ont été rasés par les inondations qui se déplacent rapidement.

Des images de Gudpur, une localité du Pendjab, montrent comment les inondations ont endommagé les maisons et remplacé les terres par des sentiers sinueux de terre nue.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif est arrivé mercredi dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa pour inspecter les dégâts causés par les inondations.

La province a enregistré la plupart des derniers décès après que les niveaux d’eau ont augmenté de façon exponentielle, a déclaré l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du pays.

Sharif a déclaré mardi que les inondations étaient les “pires de l’histoire du Pakistan” et qu’une aide internationale était nécessaire pour faire face à l’ampleur de la dévastation.