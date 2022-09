Inondation au Pakistan : le lac gonfle à des niveaux dangereux

ISLAMABAD –

Des ingénieurs pakistanais ont creusé dimanche un remblai pour l’un des plus grands lacs du pays afin de libérer la montée des eaux dans l’espoir de sauver une ville et une ville voisines des inondations alors que les autorités prévoyaient que davantage de pluie de mousson était en route pour le sud déjà dévasté du pays.

Alors que les responsables espèrent que la coupure des rives du lac Manchar protégera environ un demi-million de personnes qui vivent dans la ville de Sehwan et la ville de Bhan Saeedabad, des villages qui abritent 150 000 personnes se trouvent sur le chemin des eaux détournées. La ville natale du ministre en chef de la province du Sindh faisait partie des villages touchés, dont les habitants ont été avertis d’évacuer à l’avance, selon le ministre provincial de l’Information.

Plus de 1 300 personnes sont mortes et des millions ont perdu leur maison dans les inondations causées par des pluies de mousson inhabituellement fortes au Pakistan cette année, que de nombreux experts ont imputées au changement climatique. En réponse à la catastrophe qui se déroule, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé la semaine dernière le monde à cesser de “somnambuler” pendant la crise. Il prévoit de visiter les zones touchées par les inondations le 9 septembre.

Plusieurs pays ont acheminé des fournitures par avion, mais le gouvernement pakistanais a plaidé pour encore plus d’aide, face à l’énorme tâche de nourrir et de loger les personnes touchées, ainsi que de les protéger des maladies d’origine hydrique.

Alors que les inondations ont touché une grande partie du pays, la province du Sindh a été la plus touchée.

Les météorologues prédisant davantage de pluie dans les prochains jours, notamment autour du lac Manchar, dans le Sind, et son niveau augmentant déjà, les autorités ont ordonné que l’eau en soit libérée. Le ministre en chef du Sindh, Murad Ali Shah, a lancé l’appel même si son propre village pouvait être inondé, a déclaré Sharjil Inam Memon, le ministre provincial de l’Information. Le gouvernement a aidé les habitants des villages sur le chemin des eaux à évacuer à l’avance, a déclaré Memon.

Selon Fariduddin Mustafa, administrateur du district de Jamshoro, où se trouvent les villages touchés, l’espoir était que l’eau, une fois libérée, s’écoule dans la rivière Indus voisine, mais le niveau du lac a continué d’augmenter même après la coupure. Les autorités ont également averti les habitants du district voisin de Dadu qu’ils pourraient être exposés à de nouvelles inondations dans les prochains jours.

Alors que la soupape de décharge a été créée dans une zone, les ingénieurs de l’armée ont travaillé ailleurs pour renforcer les rives du lac Manchar, qui est le plus grand lac d’eau douce naturel du Pakistan et l’un des plus grands d’Asie.

Dans son dernier rapport, l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a estimé le nombre de morts depuis la mi-juin – lorsque les pluies de mousson ont commencé des semaines plus tôt que d’habitude – à 1 314, alors que d’autres décès ont été signalés dans les zones touchées par les inondations du Sindh, du Khyber Pakhtunkhwa et du Provinces du Balouchistan. Le rapport indique que 458 enfants figuraient parmi les morts.

Les opérations de sauvetage se sont poursuivies dimanche avec des troupes et des volontaires utilisant des hélicoptères et des bateaux pour évacuer les personnes bloquées des zones inondées vers des camps de secours, a indiqué l’autorité. Des dizaines de milliers de personnes vivent déjà dans de tels camps, et des milliers d’autres ont trouvé refuge au bord des routes sur des terrains plus élevés.

Hira Ikram, médecin dans un camp établi par la Mission islamique britannique à Sukkur, a déclaré que de nombreuses personnes souffraient de gale, d’infections gastro-intestinales et de fièvres.

Le Premier ministre Shahbaz Sharif, qui visite quotidiennement les zones touchées par les inondations et les camps de secours, a appelé dimanche à davantage d’aide internationale.

“Avec plus de 400 (enfants) morts, ils représentent un tiers du nombre total de morts. Maintenant, ils sont encore plus exposés aux maladies d’origine hydrique, l’UNICEF et d’autres agences mondiales devraient les aider”, a-t-il tweeté.

En fait, l’UNICEF a livré dimanche au Pakistan des tonnes de médicaments, de fournitures médicales, de comprimés pour purifier l’eau et de suppléments nutritionnels.

La Fondation Alkidmat, une organisation de protection sociale, a déclaré que ses bénévoles utilisaient des bateaux pour livrer des repas prêts à manger et d’autres aides aux résidents ainsi que des aliments pour animaux sur une petite île de l’Indus. Le groupe a également distribué de la nourriture et des articles nécessaires aux personnes vivant au bord de la route.

Dans le nord-ouest du pays, à Khyber Pakhtunkhwa, l’autorité provinciale de gestion des catastrophes a mis en garde contre davantage de pluies, d’éventuelles crues soudaines et des glissements de terrain dans la semaine à venir dans les districts de Malakand et Hazara. Taimur Khan, porte-parole de l’autorité, a exhorté dimanche les habitants à ne se rendre dans aucune des zones déjà inondées ces dernières semaines.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, a déclaré samedi que “l’ampleur de la dévastation est massive et nécessite une immense réponse humanitaire pour 33 millions de personnes”.

——



les journalistes d’Associated Press Mohammad Farooq à Sukkur, au Pakistan ; Asim Tanveer à Multan, au Pakistan, et Riaz Khan à Peshawar, au Pakistan, ont contribué à ce rapport.