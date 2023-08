Innoviz, Luminar et Ouster apparaissent comme les gagnants probables du démantèlement du lidar

Pour les investisseurs dans les startups lidar, cela a mis du temps à venir.

Après des années de discussions – et un boom SPAC dans le secteur des capteurs – les constructeurs automobiles ont enfin commencé à incorporer des unités lidar dans leurs véhicules. Et de nombreux autres modèles équipés de lidar sont attendus au cours des prochaines années.

Lidar, abréviation de détection et télémétrie de la lumière, est une technologie de capteur qui utilise des lasers invisibles pour créer une carte 3D détaillée de l’environnement du capteur. Les capteurs Lidar sont considérés comme des composants importants de presque tous les systèmes de véhicules autonomes actuellement en cours de développement. Ils trouvent également de plus en plus d’applications avec des systèmes avancés d’assistance à la conduite ainsi que de nombreux autres domaines de la robotique.

Jouant sur l’intérêt intense des investisseurs pour la technologie de conduite autonome, de nombreuses startups lidar sont devenues publiques via des fusions avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, au cours des dernières années. Les valorisations de ces sociétés ont fortement chuté depuis, mais quelques-unes, à savoir Innoviz , Luminaire et Expulsion – pourrait enfin être sur le point de connaître une croissance importante, et bientôt, alors que les constructeurs automobiles se précipitent pour adopter des systèmes de conduite mains libres plus avancés.

Alors que le gros argent est encore dans quelques années, certaines de ces startups se séparent déjà du peloton avec des carnets de commandes en croissance, une technologie en évolution rapide et des revenus – en ce moment ou bientôt – dans les dizaines de millions de dollars.