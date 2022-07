Innover : la durabilité en Malaisie

La technologie est au cœur du programme de développement durable du pays. La plaque tournante commerciale de la Malaisie, Kuala Lumpur, a déployé un plan de ville intelligent, qui comprend l’accélération de la transformation numérique en mettant l’accent sur l’éducation et la promotion des technologies cloud et de l’intelligence artificielle (IA), entre autres domaines. Le gouvernement malaisien a également mis l’accent sur l’investissement technologique dans son Budget 2022avec jusqu’à 100 millions MYR (23,7 millions USD) de subventions pour des domaines tels que l’automatisation intelligente et au moins 30 milliards MYR (7 milliards USD) pour les entreprises liées au gouvernement qui investissent dans les énergies renouvelables, la modernisation de la chaîne d’approvisionnement et la 5G Infrastructure.

Ces dernières années, Kuala Lumpur a également connu un nombre croissant d’opportunités de « verdissement ». Par exemple, la gouvernance de la ville a employé un smart “Cerveau de la ville», qui utilise les systèmes informatiques d’Alibaba Cloud pour optimiser des services comme le contrôle du trafic et même calculer les meilleurs itinéraires pour les services d’urgence. Des entreprises internationales de technologie et de mobilité telles que Microsoft et la société coréenne Socar, qui recherchent des opportunités d’innovation et d’affaires vertes, ont également investi et étendu leurs opérations à Kuala Lumpur. Parallèlement, les industries traditionnelles, notamment l’énergie et l’électronique, tentent de se réinventer.

À la lumière de cet environnement changeant, ce rapport explore ce que font les entreprises mondiales du Grand Kuala Lumpur pour atteindre leurs objectifs ESG, les opportunités que le site a à offrir et comment leurs expériences locales pourraient être appliquées à l’échelle mondiale.

Les principales conclusions de ce rapport sont les suivantes :

La Malaisie s’est engagée à devenir un leader régional de la décarbonisation. Le plan directeur actuel du pays, qui planifie son développement économique jusqu’en 2025, comprend de nombreux programmes visant à faire progresser la durabilité en augmentant les capacités de production d’énergie renouvelable, en développant des solutions de mobilité verte et en construisant des villes durables et résilientes. Cet engagement en faveur de la durabilité intervient alors même que le pays continue de tirer sa croissance économique d’industries traditionnellement à forte intensité de carbone, telles que le développement pétrolier et gazier, la production d’énergie et l’agriculture. Pourtant, alors que la dépendance de certains pays aux combustibles fossiles et à d’autres industries traditionnelles pèse sur leurs engagements en matière de décarbonisation, la Malaisie utilise ses grappes industrielles et ses chaînes d’approvisionnement profondes et intégrées à l’échelle mondiale pour développer de nouveaux processus commerciaux plus écologiques et des processus de fabrication et de logistique moins intensifs en carbone.

Le Grand Kuala Lumpur a connu un nombre croissant d’opportunités de « verdissement » pour certains des pôles d’innovation traditionnels du pays, en particulier l’énergie, la fabrication électronique, l’externalisation informatique et d’autres secteurs de l’économie numérique. Les économies numériques à croissance rapide d’Asie ont également créé des synergies uniques pour les entreprises « natives » du numérique qui cherchent à utiliser Kuala Lumpur comme une plaque tournante à partir de laquelle elles peuvent exploiter les opportunités commerciales vertes dans la région. Il s’agit notamment de la société coréenne de mobilité verte Socar, qui étend son modèle de covoiturage « de personne à personne » à travers l’Asie du Sud-Est depuis sa base de Kuala Lumpur. Et Schlumberger, qui possède l’un des sept centres mondiaux “Innovation Factori” à Kuala Lumpur. Le centre travaille à accélérer l’adoption de son IA pour stimuler les efforts de transition énergétique en Asie de l’Est.

La position de durabilité mûrie de la Malaisie crée une culture de surveillance, de mesure et, en fin de compte, de responsabilité. Cela peut servir de cadre aux entreprises soucieuses de l’ESG pour planifier leur propre parcours. De tels efforts sont loin d’être cosmétiques, ils sont essentiels aux perspectives économiques d’un marché. Les entreprises mondiales axées sur la durabilité peuvent à la fois atteindre leurs objectifs ESG grâce à leurs opérations dans le Grand Kuala Lumpur et utiliser leur expérience malaisienne comme modèle d’innovation durable dans leurs opérations mondiales. Le rôle de la Malaisie en tant que plaque tournante mondiale de la durabilité est essentiel, car son économie chevauche de manière unique de nombreux secteurs industriels, y compris la haute technologie et la production d’énergie, qui sont essentiels pour faire évoluer le développement mondial vers un avenir à faible émission de carbone. La collaboration et la communication sont essentielles à ces efforts.

Téléchargez le rapport complet.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.