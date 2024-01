Innovations en matière de divertissement en vol (IFE)

En tant que l’un des points de contact les plus vitaux pour les passagers, les systèmes innovants de divertissement en vol (IFE) figurent sur les listes de souhaits d’innombrables compagnies aériennes cherchant à améliorer l’expérience des passagers à bord. Elena Lodge découvre certaines des solutions proposées et pourquoi elles conviennent.

Six heures et 58 minutes est le temps d’écran moyen par jour pour les utilisateurs d’appareils électroniques dans le monde, selon les informations de 2023 d’Exploding Topics. Cela représente plus d’un quart de chaque journée, soit à peu près le même temps passé lors d’une bonne nuit de sommeil. Pour la plupart, cela peut être alarmant. Pour une compagnie aérienne, cela représente cependant une opportunité.

Nos vies sont devenues intrinsèquement liées à nos téléphones mobiles et ordinateurs portables, tablettes et téléviseurs, liseuses électroniques et livres audio. La perspective d’entrer dans une panne numérique en vol ne suffira plus. Les passagers s’attendent à bénéficier de la même dépendance numérique dans les airs qu’au sol – et avec la même qualité.

Entrez dans le divertissement en vol (IFE). Il est installé depuis longtemps dans les cabines des avions, mais l’évolution constante des attentes des passagers a fait bouger les lignes. IFE augmente l’engagement des clients et améliore les niveaux de fidélité des passagers, ainsi que le score net de promoteur (NPS) de la compagnie aérienne. Pour cette raison, investir dans l’IFE et la connectivité (IFEC) est une évidence pour les opérateurs.

Alors, quelles sont certaines des solutions IFEC proposées et que font-elles pour offrir une expérience numérique de qualité qui répond aux attentes accrues des clients des compagnies aériennes ?

De grandes attentes

L’augmentation des besoins en passagers est actuellement un sujet de conversation brûlant pour tous les acteurs du secteur. Ce changement a été largement causé par la perturbation des pratiques habituelles au cours des années sans précédent en proie à la pandémie de Covid-19.

Andy Masson, vice-président de la gestion des produits chez Panasonic Avionics Corporation, a quelques réflexions à ce sujet.

« La pandémie mondiale a eu de réelles conséquences sur les attentes des passagers », dit-il. « À mesure que nous avons tous commencé à travailler à domicile, nous nous sommes de plus en plus habitués à avoir plusieurs appareils ouverts. [People] avaient plusieurs écrans ouverts en même temps et c’est ce à quoi ils s’attendent aujourd’hui lorsqu’ils volent.

Sur la base de ces développements, les compagnies aériennes ont été contraintes de trouver des solutions d’écran polyvalentes capables d’offrir un divertissement attrayant et flexible aux passagers.

Panasonic Avionics dispose d’un vaste portefeuille de produits composé de systèmes en vol, de connectivité en vol, de solutions numériques et de services techniques.

Le fournisseur IFEC compte plus de 15 000 solutions installées sur les avions, avec sa solution de connectivité installée sur plus de 2 000 avions. Sa gamme de produits IFE populaire, Astrovaest particulièrement apprécié des clients des compagnies aériennes et est utilisé dans les cabines économiques, premium économiques, affaires, super affaires et première classe.

Lors du salon Aircraft Interiors Expo de l’année dernière en juin, Panasonic a annoncé cinq nouvelles tailles d’écran, portant ainsi l’ensemble de sa gamme Astrova à 13 pouces, 16 pouces, 19 pouces, 22 pouces, 27 pouces, 32 pouces et 42 pouces. choix de taille d’écran.

En plus d’ajouter plusieurs options de taille d’écran, Panasonic encourage l’utilisation de plusieurs écrans à la fois. Les passagers peuvent interagir de manière transparente avec les appareils électroniques personnels (PED) avec le système Astrova IFE, créant ainsi un environnement multi-écrans et polyvalent. Ceci est soutenu par la nouvelle capacité de charger simultanément plusieurs appareils, selon Masson.

“En tant que première dans l’industrie, l’IFE fournira jusqu’à 100 W de puissance USB-C pour charger rapidement plusieurs appareils passagers à la fois, y compris des ordinateurs portables et des ordinateurs portables”, a-t-il déclaré.

Astrova de Panasonic Avionics tient également compte des attentes croissantes des passagers par d’autres moyens en faisant évoluer les composants matériels et logiciels clés au fil du temps, note Masson. Un exemple de ceci est la barre périphérique amovible qui permet aux compagnies aériennes d’ajouter, de mettre à niveau ou de supprimer facilement des fonctionnalités telles que l’alimentation USB et l’audio Bluetooth lorsque de nouvelles technologies ou améliorations sont disponibles.

« La plus grande tendance que nous constatons est que les compagnies aériennes associent leur expérience en cabine aux mêmes buts et objectifs qu’elles ont avec leurs stratégies Web et d’applications mobiles », explique Masson, citant cela comme la raison pour laquelle Panasonic Avionics s’est concentré sur la redéfinition de l’expérience passager. et réinventer l’expérience de propriété pour ses clients aériens.

Synergie d’écran

L’utilisation d’appareils électroniques personnels (PED) dans la cabine de l’avion est, semble-t-il, une stratégie populaire parmi les compagnies aériennes et les fournisseurs de l’IFEC. Display Interactive est une autre entreprise mettant en œuvre cette stratégie, qui combine IFE avec des solutions de connectivité.

Display Interactive dispose d’un portefeuille de produits de portails basés sur un navigateur, capables de prendre en charge tous les PED et disponibles en tant qu’options de modernisation pour les avions. Chacune de ses solutions est intégrée sur Airbus Airspace Link, la plateforme numérique embarquée standardisée d’Airbus.

UGO PAX est la solution de bout en bout certifiée STC de Display Interactive pour le service IFE sans fil, utilisée sur les avions non connectés.

Avec UGO PAX, les passagers ont accès à des fonctionnalités de divertissement et d’infodivertissement telles que des cartes animées pour les enfants, des enquêtes auprès des passagers et des services auxiliaires, le tout livré en haute résolution.

UGO 360 de Display Interactive est une autre de ses solutions certifiées, plutôt utilisée pour les avions connectés. Ce système se concentre sur la personnalisation et les accessoires, avec de multiples services disponibles – tels que le domaine du commerce électronique avec des transactions sécurisées, le marketing d’affiliation ou la publicité programmatique.

Thierry Carmes, directeur opérationnel de Display Interactive, considère la combinaison de l’IFE et de la connectivité comme une étape naturelle pour l’IFEC.

« Les services de connectivité sont fournis aux PED des passagers », explique-t-il. “Il s’agit donc d’une convergence naturelle entre IFE et Internet, et les deux services se fertilisent mutuellement.”

« Un portail est attrayant grâce à des fonctionnalités IFE bien conçues, ce qui crée un entonnoir vers les auxiliaires, y compris la connectivité. »

Cette fertilisation croisée permet une expérience fluide et plus personnalisée. Les compagnies aériennes peuvent personnaliser leurs services, contenus et offres spéciales via un portail unique en fonction du statut de fidélité, de la réservation et de la classe de voyage de chaque passager, ainsi que de l’itinéraire du vol. Les avantages, ajoute Carmes, sont tout à fait tangibles, l’entreprise ayant constaté des taux de souscription et de transaction plus élevés que la moyenne, sur la base des données compilées.

Plus léger et plus lumineux

Les avantages des solutions IFE de Display Interactive incluent également un potentiel important d’évolutivité, de changements rapides et d’économies de poids.

« Il est vraiment difficile d’imaginer à ce stade un service en classe affaires sur les compagnies aériennes premium sans grands écrans sur les vols long-courriers », explique Carmes.

“Cela étant dit, les principaux avantages d’UGO ou d’autres solutions de streaming incluent évidemment l’optimisation du poids et l’efficacité énergétique.”

“Notre installation typique serait de l’ordre de 15 kg sur une seule allée – tandis qu’un système de dossier de siège, si l’on tient compte des écrans, des dessertes et du câblage, pèserait plusieurs centaines de kilos.”

Cependant, pour Safran Passager Innovations (SPI)le poids de ses produits a diminué et non augmenté.

RAVE Ultra plus est la dernière itération du système de divertissement en vol RAVE de SPI. Il est alimenté par RAVE OS, une plate-forme logicielle ouverte qui permet à des tiers de développer des applications exécutées de manière transparente sur RAVE, donnant ainsi aux compagnies aériennes la possibilité de contrôler leurs propres fonctionnalités IFE.

Au cours du processus de développement de son RAVE Ultra plus, SPI s’est concentré sur la suppression du poids de l’écran.

« Nos objectifs étaient de réduire le poids de notre système en optimisant notre distribution d’énergie et en mettant en œuvre un câblage Ethernet à deux fils au lieu de huit fils », explique Ben Asmar, vice-président, produits et stratégie.

En conséquence, SPI peut atteindre jusqu’à 23 % de réduction de poids et 23 % de consommation d’énergie en moins sans affecter l’expérience des passagers, selon la configuration.

Des réductions de poids significatives n’étaient pas le seul objectif de la liste de SPI, le fournisseur souhaitant que le RAVE Ultra plus fournisse une plate-forme flexible aux passagers – dont un élément clé provenait de l’option de sélection.

« Notre système d’alimentation CA, le premier du secteur, en est un exemple », explique Asmar. « Cela permet à nos clients d’ajouter de l’alimentation CA de manière économique s’ils souhaitent toujours offrir ce service à un coût bien inférieur. Ensuite, pour les clients qui ne souhaitent pas proposer cela et souhaitent simplement se concentrer sur la charge rapide USB-C, notre système peut prendre en charge cela sans transporter de composants inutiles.

L’amélioration de la luminosité et de la qualité d’affichage des écrans était également à l’ordre du jour pour le développement du nouveau système.

La nouvelle génération d’écrans RAVE 4K Ultra Haute Définition est dotée de la technologie mini LED. La mini LED offrira une luminosité et un contraste exceptionnels, ainsi qu’une technologie de gradation de zone créant des noirs plus vrais, prenant en charge le contenu HDR (High Dynamic Range).

Selon SPI, les écrans « époustouflants » ont reçu jusqu’à présent des retours incroyables. « RAVE Ultra plus résonne vraiment », déclare Asmar. RAVE Ultra plus a été lancé en juin 2023 et a depuis gagné du terrain auprès des clients qui considèrent également la durabilité comme une priorité clé. SPI s’attend à ce que RAVE Ultra plus soit disponible début 2025 pour une utilisation sur les cabines premium.

Les besoins doivent

Dossiers de siège ou streaming : l’un est-il vraiment meilleur que l’autre ? Ou peut-être que le divertissement multi-écrans à bord pourrait effectivement prévaloir. Seul le temps nous le dira.

Carmes déclare : « C’est vraiment un choix de compagnie aérienne, en fonction de sa stratégie de service et de la manière dont elle est déployée sur les différentes classes de voyage, mais nous…