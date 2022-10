Innovations dans le traitement du vitiligo

Par Bassel H. Mahmoud, MD, PhD, raconté à Susan Bernstein

Le vitiligo est principalement une maladie auto-immune de la peau qui cible les cellules productrices de pigments appelées mélanocytes. Cela se traduit par des plaques de dépigmentation sous la forme de zones blanches crayeuses sur la peau qui peuvent aller de très petites à très grandes, couvrant même la majeure partie de la surface de la peau.

Le vitiligo affecte entre 0,5 % et 2 % de la population, adultes et enfants, et affecte des personnes de tous les groupes ethniques et de tous les types de peau. Le vitiligo, bien que la plupart du temps considéré comme un problème cosmétique, peut avoir un effet psychologique dévastateur sur les patients et peut affecter leur qualité de vie.

Les traitements du vitiligo comprennent des médicaments immunosuppresseurs topiques et systémiques. Celui qui vous convient le mieux dépend de l’étendue et de l’activité de votre maladie. Il existe également la photothérapie, qui utilise la lumière ultraviolette et le laser. D’autres options incluent le traitement chirurgical.