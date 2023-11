Innovation Campus avance avec ses objectifs d’inscription et de partenariat | Actualités technologiques de Virginie

Le Virginia Tech Innovation Campus fait de grands progrès dans deux domaines essentiels à sa mission : augmenter les inscriptions au programme de maîtrise en ingénierie et établir des partenariats avec les meilleures entreprises et agences gouvernementales.

L’emplacement du campus dans la grande région métropolitaine de Washington, DC – le bâtiment physique ouvrira ses portes en août 2024 – ainsi que les liens établis par les professeurs et le nombre croissant de professeurs et de personnel à plus de 40 personnes contribuent à ce succès, a déclaré Lance. Collins, vice-président et directeur exécutif de l’Innovation Campus, lors de sa présentation le 5 novembre au Virginia Tech Board of Visitors.

“Nous construisons un programme d’études supérieures en informatique et en génie informatique qui sera parmi les plus importants du genre dans le pays”, a déclaré Collins. “Nous cherchons donc à avoir un impact à grande échelle sur l’écosystème technologique de la Virginie du Nord.”

En quatre ans, Virginia Tech a porté à 376 le nombre d’étudiants en master d’informatique et d’ingénierie informatique basés dans la région de Washington DC. Campus d’innovation technologique de Virginie Les étudiants diplômés – qui font partie du programme d’investissement dans les talents technologiques de Virginie – aideront le Commonwealth à contribuer à combler le déficit de talents technologiques dans la région.

D’ici 2029, cinq ans après l’ouverture du bâtiment académique 1 du Campus d’innovation, Virginia Tech vise à inscrire environ 750 étudiants à la maîtrise et 200 étudiants au doctorat et à obtenir plus de 550 candidats à la maîtrise et 50 doctorats chaque année.

« Je suis particulièrement fier du nombre croissant de femmes et de minorités sous-représentées alors que nous nous efforçons de devenir le campus technologique pour diplômés le plus diversifié du pays », a déclaré Collins. Pour l’automne 2023, le Campus Innovation compte 31 % de femmes et 23 % de minorités sous-représentées [URM] dans ses programmes de maîtrise en ingénierie. Les URM sont calculés en pourcentage des étudiants nationaux. Plus de la moitié des M.Eng [Master of Engineering] les étudiants sont actuellement des étudiants nationaux, 46,4 pour cent étant des résidents de Virginie.

Collins a rapporté que les diplômés du Master en ingénierie de l’Innovation Campus obtiennent des postes tels que ceux de data scientists, d’ingénieurs en apprentissage automatique et de développeurs front-end pour des employeurs tels que Deloitte, Microsoft, Bloomberg et l’US Navy. Le Campus Innovation travaille à la collecte des chiffres de plein emploi auprès de ses diplômés 2023.

Les entreprises s’associent également à l’Innovation Campus sur des projets étudiants qui éclaireront la planification de l’ouverture de l’Innovation Campus et son futur apprentissage par projet. Des projets sont actuellement en cours avec les éléments suivants :

Boeing commercial

TORC Robotique

Corps des Marines des États-Unis

« L’apprentissage par projet est très important parce que c’est ce que nos étudiants feront lorsqu’ils entreront sur le marché du travail », a déclaré Letitia Long, membre du Conseil des visiteurs. “De plus, il s’agit d’une extension logique de l’apprentissage expérientiel que Virginia Tech propose au premier cycle.”

Collins a présenté une liste de neuf entreprises et agences actuellement engagées auprès de l’Innovation Campus et de ses professeurs, notamment Nothrop Grumman, Collins Aerospace, Amazon et les Nationals de Washington. Il a noté que le nombre de partenaires est actuellement limité par la capacité du Campus d’innovation à mesure qu’il se développe, et qu’il y a beaucoup plus d’entreprises dans la région de Washington DC qui souhaitent s’engager avec lui.

« Nous construisons à partir d’une fantastique marque Virginia Tech – en introduisant cette marque dans un nouveau domaine », a déclaré Collins. “Ce n’est que la pointe de l’icebarg.”