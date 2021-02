Pour l’instant, le verrouillage dur en Autriche est terminé car les magasins, les écoles et les services personnels sont autorisés à rouvrir. Selon le gouvernement, les règles de verrouillage ont eu peu d’effet sur la réduction du nombre de cas ces derniers temps.

Ainsi, dans une première européenne, l’Autriche introduit des «tests d’entrée» obligatoires où les clients des coiffeurs et autres prestataires de services devront fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif, comme nouvelle tactique contre la pandémie.

L’Autriche envisage d’étendre ce nouveau concept de tests d’entrée à d’autres domaines également. Cela signifie que toute personne qui ne se fait pas tester sera bientôt bannie non seulement du coiffeur mais probablement aussi du théâtre ou du cinéma.

Pour rendre cela possible, l’Autriche augmente massivement les installations de tests gratuits, que ce soit au château de Schönbrunn, dans la pharmacie la plus proche ou dans les bureaux.

« Ce test d’accès est une innovation absolue. S’il fonctionne, cela signifiera que nous avons un test très très large de la population tous les jours, ce qui signifie que ce n’est pas une certaine partie de la population particulièrement engagée qui passe un test. , mais que de facto, presque tout le monde passe le test », a déclaré le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober.

À la lumière des assouplissements, de vives critiques viennent de l’Allemagne voisine. Le dirigeant de la CSU, Markus Blume, a déclaré sur Twitter: « L’Autriche et la République tchèque mettent en danger nos succès en Allemagne avec leur politique d’ouverture irresponsable. »

Plus récemment, la Bavière a également envisagé de fermer sa frontière avec l’Autriche, en partie à cause de cas de mutation virale sud-africaine au Tyrol. Dans le même temps, l’Autriche a resserré les contrôles aux frontières et a défendu sa nouvelle stratégie.