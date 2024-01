Innovant : les « Soil Sisters » et la Fondation SOM sont pionnières de l’innovation architecturale verte

© Mohamed Aly Etman

Le « Sœurs du sol » Cette initiative explore comment la conception architecturale et les pratiques matérielles durables peuvent contribuer à la nutrition et à la résilience des sols. En partenariat avec la Fondation SOM, leurs efforts conjoints ont abouti à une exposition visant à redéfinir notre compréhension des « pratiques respectueuses de l’environnement ». Intitulée « Soil Sisters : A Ceiling, A Chair and Table, A Wall and a Threshold », l’exposition présente leur engagement à redéfinir la santé des sols en tant qu’objectif intersectoriel en mettant l’accent sur la matérialité et la couleur dans l’environnement bâti.

L’exposition a lieu à Accra, au Ghana, et a été développée par des partenaires locaux et des étudiants diplômés du programme d’été de YSoA Ghana. De plus, il s’articule autour de prototypes interagissant avec les cycles de vie des matériaux contemporains. Ces « prototypes » ont montré les possibilités de réutilisation créative des déchets modernes et de fabrication à faible émission de carbone et non toxique au stade de la production des matériaux.

Avec l’aimable autorisation des Soeurs du Sol

“Soil Sisters” a étudié la création de roues chromatiques locales utilisant des composants végétaux et du sol en réaction aux effets néfastes des couleurs synthétiques sur la santé écologique et humaine. Pour créer des couleurs vives et respectueuses de l’environnement, le potentiel et les difficultés de l’utilisation des déchets alimentaires et agricoles, des sols latéritiques et des espèces végétales envahissantes ont été examinés lors d’ateliers organisés par des spécialistes, dont Sasha Duerr et Mae-ling Lokko.

En plus d’explorer les couleurs synthétiques, à travers un partenariat avec la Fondation OR, l’exposition abordait la problématique des déchets textiles. Les étudiants ont réutilisé des textiles de coton déchiquetés et de la colle de manioc pour créer une gamme de produits d’ameublement, contribuant ainsi à un design innovant et à la réduction des déchets textiles le long de la côte atlantique du Ghana.

© Nicole de Araujo

De plus, trois murs permanents en maçonnerie de terre ont été conçus dans le cadre de l’exposition, qui visait à susciter l’intérêt pour le métier en voie de disparition de la construction traditionnelle en terre. Ces murs, qui combinaient des formes architecturales traditionnelles et modernes, présentaient une structure tectonique unique pour des pièces de maçonnerie en terre comprimée et étaient inspirés par la transformation par Terra Alta d’un marais en salle de spectacle. Des efforts ont également été déployés pour décarboniser les matériaux de construction en maçonnerie locale, notamment en utilisant des sous-produits agricoles végétaux, tels que les coques de riz, les fibres de coque de noix de coco, les fibres de palmier et les feuilles de bambou.

Dans l’ensemble, l’exposition explore la double opportunité de tirer parti des systèmes de connaissances traditionnelles pour valoriser les ressources locales tout en repensant les matériaux pour qu’ils soient respectueux de l’environnement. Cette entreprise collaborative faisait partie de séminaires de recherche à la Yale School of Architecture, soutenus par le SOM Foundation Research Prize et le Yale Center for Ecosystems in Architecture. Mettant en lumière la dépendance importante du Ghana à l’égard des matériaux de construction importés et le besoin urgent de développer le commerce des matériaux locaux, l’exposition a établi une norme pour les projets futurs qui mettent la santé et la durabilité des sols au premier plan.

© Mae Ling Lokko

© Mae Ling Lokko

