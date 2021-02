Innocent Drinks a déclaré qu’elle « s’opposait à la discrimination » en s’excusant d’avoir suivi un blogueur qui a bouleversé les personnes transgenres en écrivant: « Dans la vie ou dans la mort, les femmes trans ne sont pas des femmes ».

La société de smoothies n’a pas suivi la blogueuse Margaret Nelson après qu’un utilisateur de Twitter se soit demandé pourquoi ils suivaient la femme qu’ils décrivaient comme une « transphobe claire ».

En réponse, Innocent a partagé une déclaration publique expliquant qu’elle n’avait plus suivi le compte de Margaret parce que le contenu de son flux sur les personnes trans « n’était pas conforme à nos valeurs d’inclusivité et de respect ».

Après avoir reçu le tweet, Innocent a dit merci pour le « heads-up » et a assuré à l’utilisateur de Twitter qu’il avait été « trié »

L’utilisateur de Twitter, Andrew, a envoyé un message à la société de boissons en disant: « Innocent, puis-je vous demander pourquoi vous suivez @flashmaggie? Vous suivez une transphobe claire, qui gère le compte?

Ils ont remercié Andrew de leur avoir donné la «mise en garde» et l’ont rassuré qu’ils avaient «réglé cela», vendredi.

Se défendant, Margaret a dit: «Moi? Un transphobe? Une de mes adeptes trans vient de tweeter qu’elle m’aime, alors comment ça marche?

« Critiquer le comportement des militants trans, défendre les droits des femmes et soutenir les organisations soucieuses de la protection de l’enfance ne fait de personne un transphobe. »

Depuis l’interaction et la décision d’Innocent de ne plus suivre la page de Margaret, certaines personnes ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux et d’autres ont déclaré qu’elles prévoyaient de boycotter l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que Margaret est critiquée pour ses opinions. Elle a été réveillée par un appel téléphonique de la police du Suffolk en février 2019 pour avertir la jeune femme de 74 ans que ses publications en ligne sur l’identité de genre ne dépassant pas la tombe avaient offensé des personnes transgenres.

Dans un article de blog du 19 janvier 2019 réfutant un tweet qu’elle a reçu – qui disait « les femmes trans sont un fait de femmes » – Mme Nelson a écrit que si le corps d’une personne transgenre était disséqué post-mortem, « son sexe serait évident pour un étudiant ou pathologiste’.

Margaret a contesté les affirmations des tweeters selon lesquelles elle était « transphobe » et a déclaré qu’elle « critique le comportement des militants trans »

Dans une déclaration publique ce matin, Innocent a déclaré: « Au fil des ans, nous avons suivi beaucoup de gens ici, et de temps en temps, nous en avons également abandonné.

« L’autre jour, nous avons désabonné un compte Twitter parce que le contenu de leur flux sur les personnes trans n’était pas conforme à nos valeurs d’inclusivité et de respect. Cela a fait du bruit sur Twitter.

«Nous avons encore du travail à faire, mais nous pensons que tout le monde doit être protégé contre la discrimination. Nous continuerons de nous assurer que nos canaux de médias sociaux restent équitables et inclusifs.

« C’est à nous tous de nous assurer que tout le monde peut vivre une vie heureuse et libre et nous continuerons à travailler pour un monde où c’est une réalité. »

La réaction à la décision d’Innocent de ne plus suivre Margaret a été mitigée.

Le journaliste et militant du Brexit Darren Grimes a tweeté: « Innocent a jugé bon de s’excuser d’avoir suivi un retraité.

«La dénoncer en ligne parce qu’elle croit que« homme »et« femme »sont définis par la biologie. Ils peuvent conserver leur pulpe trop chère.

«Transphobie» signifiait autrefois la peur ou la haine des personnes trans, cela signifie maintenant être pro-vérité.

Partageant la déclaration d’Innocent, la star de l’émission à succès Lewis Laurence Fox a déclaré: « C’est dommage. Mes enfants ont aimé vos smoothies trop chers.

En revanche, d’autres ont fait l’éloge d’Innocent, l’un d’entre eux applaudissant que la société «tenait son sang-froid malgré la pile».