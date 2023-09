L’ailier brésilien de Manchester United, Antony, a publié une déclaration se défendant contre les accusations de violence domestique portées par son ancienne petite amie Gabriela Cavallin.

Cavallin a allégué qu’elle avait reçu un coup de poing et un coup de tête de la part de l’ailier dans une chambre d’hôtel de Manchester, le lendemain du jour où United avait pris le dessus sur son rival Manchester City 2-1 en janvier, et a également affirmé que l’incident présumé lui avait causé une coupure à la tête. .

Cavallin a également allégué qu’elle avait subi une coupure au doigt pour tenter de se protéger d’un projectile en verre dirigé vers elle par le Brésilien.

L’influenceur et DJ a également affirmé que la jeune femme de 23 ans avait menacé de l’attaquer alors qu’elle était enceinte, et qu’elle avait également fait l’objet d’attaques à plusieurs reprises de la part de l’ailier entre juin de l’année dernière et mai de cette année.