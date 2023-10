Inna Vernikov, conseillère républicaine de New York, arrêtée avec une arme à feu lors d’un rassemblement en Palestine

Commentez cette histoire Commentaire

Les démocrates et les critiques de New York appellent une conseillère municipale républicaine à démissionner après avoir été arrêtée pour port d’arme de poing lors d’un rassemblement pro-palestinien sur un campus universitaire de Brooklyn cette semaine. Vernikov, 39 ans, juif et représentant le sud de Brooklyn, s’est rendu à la police tôt vendredi et a été accusé de possession criminelle d’une arme à feu. Vernikov s’est rendue après la diffusion en ligne d’images d’elle avec une arme à feu glissée dans sa ceinture alors qu’elle participait à une manifestation au Brooklyn College, a déclaré un porte-parole de la police de New York au Washington Post.

Vernikov s’est filmée jeudi devant une manifestation au Brooklyn College qui soutenait le peuple palestinien, affirmant qu’elle faisait partie d’une manifestation pro-israélienne en duel pour « soutenir les étudiants juifs qui sont à l’école ».

Mais l’un des participants au rassemblement du Brooklyn College a déclaré à CBS News qu’il pensait que Vernikov, qui siège au sein de la minorité du conseil municipal de New York, essayait d’intimider les partisans palestiniens en brandissant une arme à feu lors de l’événement. Personne lors des manifestations n’a été blessé.

Bien que cette conseillère municipale d’origine ukrainienne dispose d’un permis pour porter une arme à feu, la loi new-yorkaise interdit aux individus de porter une arme à feu dans des « lieux sensibles », comme les collèges, les universités et lors des manifestations.

« Les lois de New York sur la sécurité des armes à feu s’appliquent à tout le monde », a déclaré la gouverneure de New York Kathy Hochul (D), qui a signé la nouvelle législation l’année dernière, a écrit sur X en réponse à l’arrestation de Vernikov. Un porte-parole du maire de New York, Eric Adams (D), a fait écho à ce sentiment dans une déclaration à WPIX, affilié à CW : « Apporter une arme à feu lors d’une manifestation ou d’un rassemblement est contraire à la loi, et personne n’est au-dessus de la loi. »

Vernikov n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires samedi. Les personnes reconnues coupables de possession criminelle d’une arme à feu à New York risquent entre un et quatre ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars, selon la loi de l’État.

La police a déclaré que Vernikov avait remis son arme et son permis.

Depuis son arrestation, New York La présidente du conseil municipal, Adrienne Adams, a annoncé que le conseil avait lancé une enquête sur les circonstances de l’arrestation de Vernikov et avait renvoyé l’affaire devant le comité des normes et de l’éthique, dont Vernikov est membre.

Certains démocrates ont également appelé la conseillère municipale à démissionner si elle est reconnue coupable.

« C’est le comble de l’irresponsabilité de la part d’un élu à une époque dangereuse et tendue pour les New-Yorkais », a écrit le sénateur Brad Hoylman-Sigal (D), qui représente la partie ouest de Manhattan, sur X. « J’espère que le Conseil Le membre sera démis de toutes ses fonctions au sein du comité et rapidement traduit en justice, y compris démis de ses fonctions s’il est reconnu coupable.

La démocrate Amber Adler, qui conteste le siège de Vernikov au conseil municipal lors des élections générales du mois prochain, a appelé le conseil à expulser Vernikov.

Les près de deux douzaines de membres du Progressive Caucus du conseil municipal ont poussé un peu plus loin leurs appels à la responsabilité vendredi lorsqu’ils ont demandé au comité des normes et de l’éthique de « lancer une enquête immédiate en vue d’expulsion ».

« Sa volonté de mettre en danger la vie des étudiants ne peut passer inaperçue et sans conséquences », a indiqué le groupe dans un communiqué.

L’arrestation intervient alors que l’armée israélienne a déclaré samedi qu’elle préparait un « large éventail de plans opérationnels offensifs » pour Gaza, y compris des attaques terrestres, maritimes et aériennes, après avoir averti l’ensemble de la population de 1,1 million d’habitants du nord de Gaza de se déplacer vers le sud. le territoire palestinien. La déclaration des Forces de défense israéliennes intervient malgré les avertissements de l’ONU selon lesquels le déplacement ne ferait qu’aggraver la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a rencontré des soldats à la frontière de Gaza, a déclaré samedi sur Facebook que les forces israéliennes étaient « toutes prêtes ».

Alors que les tensions continuent de monter avec la guerre, l’ambiance est également tendue lors des manifestations et contre-manifestations aux États-Unis la semaine dernière. À Harrisburg, en Pennsylvanie, la police enquête sur un possible crime de haine après que quelqu’un se soit présenté avec une arme à feu lors d’un rassemblement pro-palestinien au Capitole de l’État vendredi soir, selon l’affilié de NBC WGAL.

La section de Philadelphie du Council on American-Islamic Relations, une organisation de défense des droits civiques, a pressé les forces de l’ordre de l’État et du gouvernement fédéral d’accuser l’individu de crimes de haine et d’intimidation ethnique.

Avant d’accéder à ses fonctions, Vernikov dirigeait un cabinet de droit de l’immigration et du mariage, selon sa biographie. Elle s’est présentée aux élections en 2021 et « a renversé un siège traditionnellement démocrate depuis plus de cent ans », indique son site Internet. Vernikov a soutenu le maire Adams et son soutien à Israël ces derniers jours.

L’avocat public de la ville de New York, Jumaane Williams (Démocrate), a déclaré que la décision de la conseillère municipale d’apporter une arme à feu à la manifestation n’a pas aidé ceux qui subissent « la tragédie et le chagrin à l’étranger et dans notre ville ».