Inland Taipan, le serpent le plus venimeux du monde

Les serpents sont l’un des prédateurs les plus redoutés de la planète. En effet, bien qu’ils n’aient pas de membres, les serpents venimeux peuvent parfois s’avérer plus meurtriers que les plus gros animaux. Environ 600 espèces venimeuses peuvent être trouvées sur la planète, dont environ 200 peuvent causer des dommages importants aux humains. Parmi eux, le Inland Taipan est connu pour être le plus venimeux au monde.

Le Inland Taipan, scientifiquement nommé Oxyuranus microlepidotus, est populairement connu comme « le serpent féroce ». Le venin paralysant de ce serpent contient de la taipoxine, un mélange de mycotoxines, de neurotoxines et de procoagulants qui provoque des hémorragies dans les vaisseaux sanguins et les tissus musculaires et inhibe la respiration.

Selon l’échelle de toxicité LD50, le Inland Taipan s’élève à 0,025 mg/kg. Cela signifie qu’une seule bouchée pourrait tuer environ 2,5 millions de souris. La morsure d’un Inland Taipan peut tuer un humain en moins d’une heure.

L’Inland Taipan se trouve principalement dans l’extrême ouest et le sud-ouest du Queensland, s’étendant à travers l’extrême ouest de la Nouvelle-Galles du Sud dans le coin nord de l’Australie du Sud et dans le sud-est du territoire du Nord. Le serpent ne mange que des mammifères tels que les rats à poils longs ou pestiférés.

Alors que le Inland Taipan est connu pour être le serpent le plus venimeux au monde, il vit dans des endroits reculés et n’entre guère en contact avec les humains. À ce jour, aucun décès n’a été enregistré suite à la morsure de ce serpent.

Mais si l’on tombe en proie à la morsure d’un Inland Taipan, ne coupez pas et ne lavez pas le site de la morsure. Enveloppez le site avec un bandage compressif, puis enveloppez le membre mordu en commençant par les extrémités et en remontant jusqu’à la morsure. Cela empêche le venin de serpent de se propager dans le système lymphatique.

Appelez immédiatement un médecin et assurez-vous que la victime est transportée à l’hôpital le plus rapidement possible. Assurez-vous que le membre affecté est immobilisé avec une attelle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici