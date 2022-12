Inland Taipan, le serpent le plus meurtrier du monde, peut tuer plus de 100 personnes en une seule bouchée

Les serpents sont connus pour être l’une des espèces les plus dangereuses de toutes. Les humains craignent généralement la vue de n’importe quel serpent, qu’il soit venimeux ou non. Alors imaginez ce que ce serait d’être témoin de la plus meurtrière de cette espèce “dangereuse”. Considéré comme le serpent le plus venimeux du monde, Inland Taipan peut tuer plus de 100 personnes avec sa seule morsure. La bonne nouvelle est que ce serpent est reclus, docile et peu susceptible de devenir agressif avec les humains sans raison.

Aussi appelé Fierce Snake, le Inland Taipan se trouve en Australie mais est rarement aperçu pendant la journée. Selon l’Australian Museum, le serpent est le plus actif pendant les premières heures de la journée et peut être trouvé en train de se nourrir près des roches profondes du sol avant de retourner à son abri. De plus, le Taipan intérieur se trouve le plus souvent à l’état sauvage et ceux qui visitent la forêt tôt le matin peuvent le repérer en raison de son apparence rare.

C’est un serpent de taille moyenne à grande avec une tête profonde de forme rectangulaire. La couleur dorsale du serpent varie du fauve pâle au brun jaunâtre, sa tête étant plusieurs nuances plus foncées que le corps. Il a de grands yeux avec un iris foncé et des pupilles rondes.

L’École de chimie de l’Université de Bristol a classé Inland Taipan en tête de sa liste des 10 meilleurs serpents mortels. Le serpent est connu pour avoir le venin le plus meurtrier en fonction de la dose létale médiane ou LD50. L’échelle de toxicité LD50 détermine la capacité du venin à causer des dommages à d’autres êtres vivants. “Cela a le venin le plus toxique de tous les serpents”, ont-ils déclaré. « Le rendement maximal enregistré (pour une bouchée) est de 110 mg. Cela suffirait probablement à tuer plus de 100 personnes ou 250 000 souris », a rapporté le site Web.

Comme une seule bouchée d’Inland Taipan peut éliminer 100 humains adultes, il est connu pour provoquer une défaillance des organes, des convulsions et une paralysie jusqu’à la mort.

