Écoutez cet article

1574 Lakeland Ave., Bohême

Handyman Inc., une entreprise de construction, a loué 2 000 pieds carrés d’espace industriel au 1574 Lakeland Ave. en Bohême. Michael Zere de Zere Real Estate Services a représenté le locataire, ainsi que le propriétaire, 1574 Lakeland Corp., dans la transaction de location.

19 Power Drive, Hauppauge

BP19 Enterprises LLC, une filiale d’investisseurs immobiliers commerciaux basés à Hauppauge, a acheté un bâtiment industriel de 12 000 pieds carrés sur 1,04 acres au 19 Power Drive à Hauppauge pour 2,05 millions de dollars. La propriété est louée à Hiab, une entreprise de matériel de manutention. Jeffrey Schwartzberg et Jason Miller de Premier Commercial Real Estate représentaient les acheteurs, tandis que Chuck Tabone et Dan Gazzola de Newmark représentaient le vendeur, la succession d’Al Giannone, dans la transaction de vente.

81, avenue modulaire, Commack

BP81 Enterprises LLC, une filiale d’investisseurs immobiliers commerciaux basés à Hauppauge, a acheté un bâtiment industriel de 30 000 pieds carrés sur 1,64 acres au 81 Modular Ave. à Commack pour 6,15 millions de dollars. La propriété est louée à Lanco York, une entreprise de fourniture d’emballages. Jason Miller et Jeffrey Schwartzberg de Premier Commercial Real Estate représentaient les acheteurs, tandis que Chuck Tabone et Dan Gazzola de Newmark représentaient le vendeur, la succession d’Al Giannone, dans la transaction de vente.

350, chemin Walt Whitman, gare Huntington

La chaîne de restaurants rapides et décontractés Just Salad a loué 2 405 pieds carrés d’espace de vente au détail dans le centre commercial Huntington, au 350 Walt Whitman Road, à Huntington Station. Le nouveau restaurant de la chaîne basée à New York, qui a ouvert ses portes la semaine dernière, est le quatrième à Long Island, après les ouvertures de Commack, Westbury et Oceanside plus tôt cette année. Eric Gillman et Adam Bass de CBRE représentaient Just Salad, tandis que Joe Byrnes était le représentant interne du propriétaire Federal Realty dans le cadre du bail de Huntington Station.

38, avenue Bayville, Bayville

Built Well Solar a loué 1 000 pieds carrés d’espace de vente au détail au 38 Bayville Ave. à Bayville. Giuseppe Gregorio, Luca DiCiero et Nicholas Evangelista de NY Space Finders ont représenté le locataire, ainsi que le propriétaire, Bruce Oxer, dans la transaction de location.