Inkblot de Vedanti Dani était l’un des nombreux films qui ont été projetés virtuellement au récent Film Bazaar, organisé par la National Film Development Corporation.

Inkblot m’a ramené à Cannes en 2003, où j’ai vu Swimming Pool du célèbre barreur français François Ozon avec l’actrice britannique Charlotte Rampling, jouant la romancière policière Sarah Morton, avec la star française Ludivine Sagnier dans la jeune Julie impulsive et sexuellement provocante.

(Lorsque l’œuvre est sortie en Inde, je n’en ai vu qu’un squelette; elle était fortement censurée!)

Quand Morton fait face à un blocage d’écrivain, son éditeur bien intentionné lui demande de faire une pause dans sa maison de campagne en France. Après que Morton s’installe là-bas avec son ordinateur portable, dans l’espoir de la paix et de la tranquillité qui pourrait la sortir de la situation difficile, dans les promenades Julie, la fille de l’éditeur. La jeune fille est rebelle et invite ses petits amis à la maison, et le genre de bruit et de vacarme qu’ils font énervent Morton. Et ainsi va l’histoire qui tourne et tourne, et enfin frapper un crime. La fin est ambiguë. Julie est-elle vraiment arrivée à la maison de campagne? Était-elle la fille de l’éditeur? Ou était-ce tout ce que Morton avait imaginé et écrit dans son nouveau roman.

D’une certaine manière, Inkblot suit une trajectoire similaire. L’éditeur de l’écrivain Sara (Mina Boshkan) veut un thriller d’elle et lui demande de vivre quelque chose d’étrange pour qu’elle trouve l’inspiration. Donc, tout comme Morton, Sara est également emballée – pas dans un endroit tranquille, mais dans une maison hantée solitaire au milieu de nulle part. Au manoir somptueux, la femme de ménage (qui ressemble à la gouvernante Mme Danvers de Rebecca de Daphné Du Maurier) conseille à Sara de ne pas monter au premier étage. «Nous avons de la compagnie ici», prévient-elle (Nazneen Madan) à Sara.

Mais la jeune auteur, qui est revenue après une dispute avec son petit ami, ne doit pas être intimidée par la peur du surnaturel, et elle convertit une pièce en bureau à l’étage interdit et se met à écrire, espérant l’être. peur que les mots coulent de sa tête pour former un complot étrangement captivant.

Inkblot est un court travail de 61 minutes, mais offre toute l’excitation que l’on peut associer à ce genre. Tout comme la piscine, ici à Inkblot aussi, nous nous demandons si Sara a vraiment vécu cette expérience effrayante. Ou était-ce le fruit de son imagination?

Bien qu’Ozon nous donne une sorte de clôture, Inkblot a un point culminant ouvert – ce que j’ai trouvé bon. Il est toujours agréable de laisser un spectateur avec quelque chose sur quoi réfléchir, peut-être même avoir un débat dans sa tête.