Injections Wegovy pour perdre du poids : effets secondaires et avantages

Bien que disponible sur le NHS depuis septembre 2023 après avoir été approuvé par l’Institut national pour l’excellence de la santé et des soins (Nice) en mars 2023, il existe des critères d’éligibilité stricts pour Wegovy.

Selon Nice, le sémaglutide peut être prescrit aux personnes :

Avec un IMC de 35 et plus ou

Avec un IMC compris entre 30 et 34,9 et au moins une maladie liée au poids, notamment une hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, un prédiabète et un diabète de type 2 ou une apnée obstructive du sommeil,

Parallèlement à un régime calorique contrôlé et à une activité physique accrue

Avec le soutien d’un service de gestion du poids de niveau 3/4 (dont la plupart sont en soins secondaires)

Pour une durée maximale de deux ans

« Pour que Wegovy soit prescrit par le NHS, vous devez répondre aux critères de Nice », explique le Dr McCullough. « Votre médecin généraliste ne peut pas vous rédiger une ordonnance du NHS pour ce produit. »

Le principal problème lié à l’accès à Wegovy sur le NHS à l’heure actuelle est qu’il ne peut être prescrit qu’aux patients qui sont traités dans des centres de gestion du poids de niveau 3 (seulement 44 % des hôpitaux en disposent) et la liste d’attente pour ceux-ci est en cours. dans certains endroits, la durée peut aller jusqu’à cinq ans », explique le Dr McCullough.

« Les cliniques privées et certaines pharmacies proposent Wegovy, mais les approvisionnements du secteur privé sont parfois peu fiables, notamment à certaines doses. »

Selon certaines informations, certains services de gestion du poids du NHS ont dû fermer leurs listes d’attente en raison des pressions. Le coût pour le NHS pour Wegovy s’élève à 2 000 £ par an et par patient.

Les cliniques privées et les pharmacies en ligne proposent également les injections sur ordonnance privée entre 170 et 200 £ pour un mois d’approvisionnement, bien qu’elles aient également été affectées par des problèmes d’approvisionnement.

« Ces services n’ont pas besoin de suivre les directives de Nice et peuvent donc le prescrire aux personnes ayant un IMC inférieur dans la catégorie du surpoids, ainsi qu’aux personnes classées dans la catégorie obèse », explique le Dr Luke Pratsides, médecin généraliste et responsable du médical à la clinique en ligne Numan, qui propose Wegovy et d’autres médicaments amaigrissants.

« Les prescriptions ne sont effectuées qu’après une évaluation individuelle de la sécurité clinique, conformément à la réglementation fixée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

« Des cliniques comme la nôtre offrent également une aide à la gestion du poids, en donnant des conseils en matière de nutrition et de style de vie, mais certaines pharmacies en ligne qui en vendent ne le font pas.

« Si vous choisissez une clinique privée, recherchez-en une dont la sécurité a été inspectée par la Commission de la qualité des soins, et si vous achetez dans une pharmacie, assurez-vous qu’elle est réputée. Recherchez le symbole de la croix verte qui indique que la pharmacie est enregistrée auprès du Conseil général pharmaceutique, l’organisme qui réglemente les pharmacies. Il y a eu des cas où certains sites en ligne vendaient de fausses versions de sémaglutide, vous devez donc être vigilant quant à l’endroit d’où vous recevez vos injections.

Ceux-ci incluent une perte de poids, mais également un meilleur contrôle de la glycémie et un risque moindre de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Perte de poids

Une étude, publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, ont révélé que les trois quarts des personnes ayant reçu du sémaglutide à une dose de 2,4 mg ont perdu plus de 10 pour cent de leur poids corporel. Plus d’un tiers des participants à l’essai ont perdu plus de 20 pour cent en 68 semaines. Les participants moyens à l’essai ont perdu 15,3 kg (3e).

Un autre étudequi a suivi des patients en surpoids prenant du sémaglutide pendant deux ans, a constaté qu’ils perdaient en moyenne 15,2 pour cent de leur poids corporel, contre 2,6 pour cent dans un groupe placebo.

« D’après mon expérience, les gens ont tendance à perdre environ 10 à 20 % de leur poids corporel. Certains perdront davantage, et ceux qui ont tendance à s’en sortir le mieux sont ceux qui adoptent des changements de régime et de mode de vie parallèlement aux injections », explique le Dr McCullough. « Il est important de se rappeler que tout le monde ne réagit pas de la même manière : certaines personnes ne perdent pas beaucoup de poids et il y a également des effets secondaires importants à garder à l’esprit. »

Autres bienfaits pour la santé

Réduit le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral : Le sémaglutide pourrait également réduire de 20 pour cent le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, même si les personnes perdent moins de 5 pour cent de leur poids corporel. C’est ce que révèlent les résultats non publiés de l’essai Select présentés au Congrès européen sur l’obésité en mai de cette année.

Meilleur contrôle de la glycémie dans le diabète et le pré-diabète

Protection contre les maladies rénales : Une étude chez la souris, le liraglutide (un autre médicament GLP-1) pourrait protéger la fonction rénale en réduisant l’inflammation dans le corps.

Nausée

Vomissement

Constipation

Diarrhée

Douleur d’estomac

« Les effets secondaires les plus courants sont les effets gastriques ; environ un tiers des patients en souffrent », explique le Dr McCullough. « Ceux-ci s’installent généralement en quelques semaines, ils n’ont donc pas tendance à persister mais incluent des nausées, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée et des douleurs à l’estomac.

« La complication la plus grave signalée (et la plus rare (moins de 1 %) est la pancréatite (inflammation du pancréas), qui nécessite une hospitalisation. »

D’autres effets secondaires rares comprennent :

Problèmes rénaux (dus à une déshydratation due à des vomissements)

Problèmes de vésicule biliaire tels que calculs biliaires

Des études animales ont également suggéré un lien possible avec le cancer médullaire de la thyroïde, un type rare de cancer héréditaire.

Les injections de Wegovy contiennent une dose de 2,4 mg de sémaglutide. «Nous avons tendance à commencer le traitement par une faible dose de 0,25 mg et à progresser vers une dose d’entretien», explique le Dr Pratsides. « Nous essayons de trouver la bonne dose pour l’individu dans des limites sûres, soit 2,4 mg par semaine. »

« Le procès Step [which assessed the effectiveness of the injections against a placebo] ont découvert qu’environ 60 pour cent des personnes reprennent du poids après avoir arrêté de prendre du sémaglutide, tandis que 20 pour cent d’entre elles reprennent tout leur poids », explique le Dr McCullough. « Mais sur une note positive, des données plus récentes suggèrent que même après l’arrêt des injections, après les avoir suivies un an plus tard, environ 20 pour cent avaient réussi à maintenir leur perte de poids.