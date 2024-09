Initiatives sur les risques pour la santé spécifiques aux femmes : Risques pour la santé spécifiques aux femmes

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a annoncé les bénéficiaires de ses subventions pour les réseaux de recherche d’excellence, un financement qui vise à soutenir l’avancement de la recherche sur les risques pour la santé des femmes. Deux équipes de recherche, recevant chacune 5 millions de dollars sur cinq ans, travailleront à l’amélioration de la santé cardiaque et cérébrale des femmes au Canada. L’équipe du Dr Rohan D’Souza à l’Université McMaster étudiera les problèmes cardiaques pendant et après la grossesse, tandis que l’équipe de la Dre Amy Yu à l’Institut de recherche Sunnybrook se concentrera sur les soins aux femmes victimes d’AVC.

Le projet du Dr D’Souza vise à créer un réseau d’experts pour réduire les complications cardiovasculaires pendant la grossesse en analysant les cas et en fournissant des soins spécialisés. L’équipe du Dr Yu, la première au Canada à se concentrer spécifiquement sur l’AVC chez les femmes, étudiera comment l’AVC affecte les femmes différemment des hommes, dans le but d’améliorer les soins personnalisés.

Crédit photo : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC