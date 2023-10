LAHAINA — CocoNene va lancer « Ornements Maui Biz » inspiré par sa marque sœur HI Biz Ornaments, une initiative réconfortante qui donnera un coup de main aux entreprises de Maui touchées par les incendies de forêt dévastateurs à Lahaina.

Grâce à ce partenariat, la communauté peut démontrer son soutien à ces entreprises et les aider à se reconstruire. La collection d’ornements de collection en bois mettra en vedette les entreprises participantes de Maui et sera disponible à l’achat à partir du 3 novembre 2023 sur le site Web HI Biz.

Cinquante pour cent des ventes de ces ornements seront directement reversées aux entreprises concernées, contribuant ainsi à leurs efforts de redressement et de reconstruction. Le site Web présentera également chaque entreprise participante, afin que les clients puissent les soutenir directement.

L’impact des incendies de forêt sur l’économie de Lahaina a été profond. Des milliers de propriétaires d’entreprises, d’exploitants, d’employés, de fournisseurs et de vendeurs comptaient sur l’économie touristique autrefois florissante de cette ville emblématique. Selon le Département d’État du Commerce, du Développement économique et du Tourisme, Lahaina hébergeait près de 1 000 entreprises, soit près de 20 % de tous les établissements de Maui. Malheureusement, bon nombre de ces entreprises ont été réduites en cendres lors des incendies, tandis que d’autres ont subi d’importantes pertes de revenus.

CocoNene n’était pas à l’abri de cette dévastation. Son magasin phare de Front Street, qui représentait 50 % des ventes de la marque, a été tragiquement détruit.

Malgré ces adversités, l’esprit de CocoNene reste intact. L’entreprise a un plan global de reconstruction, et le « Ornements Maui Biz » Cette initiative fait partie intégrante de son plan visant à aider les autres entreprises concernées à faire de même.

Les fondateurs Kent et Lori Untermann ont exprimé leurs sentiments les plus sincères. «En tant que propriétaires de petites entreprises à Lahaina, nous avons ressenti un immense désir d’aider les petites entreprises de Maui qui ont été touchées par les récents incendies de forêt à Maui. Nous aspirons à créer des produits fabriqués à Hawaï pour honorer ces établissements et partager 50 % des ventes avec les entreprises participantes pour les aider à se reconstruire et à guérir. Nous savons que le processus de reconstruction de Lahaina sera long et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau accueillir les gens dans cet endroit spécial.

L’initiative souligne également l’engagement de CocoNene à soutenir son équipe de Lahaina et les 150 familles locales qu’elles emploient, ainsi que leurs collègues entreprises de Maui.

Si votre entreprise a été touchée par les incendies de forêt de Maui et que vous souhaitez rejoindre cette initiative, visitez https://hibizornaments.com/pages/maui-biz-sign-up pour vous inscrire.

Les entreprises concernées sont encouragées à s’inscrire jusqu’au 3 novembre 2023.

Maui Biz vise à aider les entreprises de Maui à se reconstruire et à se rétablir, car chaque petit geste compte.