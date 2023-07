Inigo Martinez signe pour Barcelone avec un transfert gratuit

Barcelone a annoncé mercredi la signature du défenseur Inigo Martinez sur un transfert gratuit de l’Athletic Bilbao.

Le défenseur central espagnol a scellé un transfert au Camp Nou pour un contrat de deux ans jusqu’à l’été 2025, avec une clause de libération fixée à environ 400 millions d’euros.

Officiel, terminé. Inigo Martinez rejoint Barcelone après Ilkay Gundogan, contrat conclu en tant qu’agent libre. 🔵🔴 #FCBInigo signe un contrat de deux ans. Clause libératoire : 400 M€. pic.twitter.com/VBiRXoRV6Y — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 5 juillet 2023

Martinez, 32 ans, était une cible à long terme pour les Blaugrana, qui ont fait plus de 350 apparitions en Liga au cours de sa carrière, marquant 22 buts.

Il compte également 20 sélections pour l’Espagne, mais n’a pas été sélectionné pour l’équipe de Luis de la Fuente lors des Éliminatoires Européens du mois dernier.

L’Espagnol était en pourparlers avec les champions de la Liga depuis janvier, et à la fin de son contrat avec l’Athletic en juin, il a signé pour Barcelone après avoir conclu un accord verbal en avril.

Il devient la troisième signature pour Barcelone cet été, après Ilkay Gundogan, le triple vainqueur de Manchester City, qui a également rejoint le club sur un transfert gratuit, et le jeune sénégalais Mikayil Faye.

La Liga a approuvé le mois dernier le plan de viabilité économique de Barcelone, qui a permis au club d’enregistrer de nouveaux contrats pour Ronald Araujo et Gavi. Mais le club dépasse toujours sa limite salariale et ne peut dépenser que 40% de l’argent total qu’il lève grâce aux ventes et aux prêts pour de nouvelles recrues.

Des questions ont été soulevées concernant l’âge de Martinez, mais la signature d’un militant expérimenté comme lui ne peut que s’avérer bénéfique pour Barcelone.

L’acquisition d’un défenseur central gauche jouant au ballon avec une gamme de passes solide telle que Martinez offre à l’équipe une expérience solide et une défense sans fioritures à l’ancienne dans leurs lignes arrière. On peut s’attendre à ce que l’Espagnol bouscule un peu les choses en défense et oblige ses coéquipiers à élever leur jeu afin de concourir pour une place dans le onze de départ.

Non seulement Martinez offre une excellente profondeur d’équipe à Barcelone en défense centrale, mais son arrivée est également susceptible de permettre à Eric Garcia, qui a été lié à un transfert de prêt au Real Betis, de passer personnellement à des pâturages plus verts.