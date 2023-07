Iniesta fait ses adieux au football japonais avec un départ rare

Andres Iniesta a fait ses adieux au football japonais samedi avec son premier début de saison en championnat alors que Vissel Kobe, en quête de titre, a dû se contenter d’un match nul 1-1 à domicile contre le Consadole Sapporo.

Le milieu de terrain de 39 ans a rejoint Kobe depuis Barcelone en 2018, mais a trouvé le temps de jeu de plus en plus difficile à trouver avec la dernière apparition qui lui a pris seulement 94 minutes sur 18 matchs cette saison.

Une foule de 30 000 personnes à guichets fermés au stade Noevir a donné à Iniesta un accueil affectueux, organisant une exposition tifo qui montrait le joueur portant le maillot n ° 8 de Kobe et tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Gracias Andres ».

Iniesta était une figure périphérique en première mi-temps alors que Sapporo prenait le contrôle et la tête après 22 minutes de jeu en J-League. Le Thaïlandais Supachok Sarachat a réagi rapidement pour marquer à bout portant après que le gardien Daiya Maekawa n’ait pas réussi à gérer un centre de la droite. Au moment où Matheus Thuler est rentré à la maison avec un but tardif pour gagner un point à Kobe, Iniesta regardait depuis le banc.

Il a quitté le terrain à la 56e minute, enlevant le brassard de capitaine, serrant la main de ses coéquipiers et du personnel d’entraîneurs et s’inclinant devant les partisans qui lui ont fait une ovation debout. C’était sa dernière action dans ce qui a été un mélange de 5 ans et demi.

« Je suis reconnaissant de l’amour et du respect que les fans m’ont témoignés. Je veux offrir une situation qu’ils peuvent apprécier et enthousiasmer », a déclaré Iniesta dans une interview d’avant-match.

« C’était difficile de ne pas être choisi pour jouer après avoir mis tout mon cœur dans l’entraînement. J’ai vécu beaucoup de choses au cours de ces cinq années, ce qui est long. »

Alors que les blessures ont eu un impact, Iniesta, qui a marqué le seul but de la finale de la Coupe du monde 2010 alors que l’Espagne battait les Pays-Bas, n’a pas pu aider Kobe à réaliser son ambition de devenir le club n°1 en Asie. Le meilleur résultat en championnat pour l’équipe avec Iniesta était troisième en 2021, avec la table médiane de l’équipe les autres saisons. Il a cependant aidé le club du Kansai à remporter un tout premier trophée, remportant la Coupe de l’Empereur en 2019.

La prochaine destination d’Iniesta n’a pas encore été confirmée, bien qu’il ait été lié à des clubs en Europe et en Amérique du Sud.