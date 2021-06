Iniesta contre Chelsea mène les plus grands buts à l’extérieur de la Ligue des champions

L’UEFA a décidé de faire bouger les choses en supprimant la règle des buts à l’extérieur de la Ligue des champions, de la Ligue des champions féminine et de la Ligue Europa dès la saison prochaine.

Le système « les buts à l’extérieur comptent double », utilisé en compétition européenne depuis 1965, sera remplacé par de simples prolongations et pénalités pour régler tous les matchs aller-retour. Il s’appliquera également à la toute nouvelle UEFA Europa Conference League.

En effet, la règle des buts à l’extérieur a été introduite par l’UEFA pour la Coupe des vainqueurs de coupe en 1965-66 afin d’encourager les équipes à faire preuve de prudence et à rechercher des buts à l’extérieur après les performances défensives des équipes visiteuses.

La règle est jugée « plus appropriée » par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui a expliqué que tout « avantage à domicile » perçu qui existait autrefois n’est plus aussi important en raison principalement des progrès de l’état du terrain, de l’infrastructure du stade et des nouvelles technologies de soutien telles que VAR.

Tout va bien, mais quand vous repensez à tous les drames mémorables des buts à l’extérieur auxquels nous avons assisté lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si nous verrons encore des moments aussi incroyables de crainte, de tension et le chaos.

Voici quelques-uns des meilleurs moments qui ne seraient pas arrivés sous le nouveau système.

Andres Iniesta, Barcelone contre Chelsea, 2009

L’un des moments de « but à l’extérieur » les plus célèbres de l’histoire du football européen moderne, Iniesta a métaphoriquement éviscéré Chelsea profondément dans les arrêts de jeu à la toute fin de la demi-finale 2009.

Après avoir obtenu un match nul et vierge au Camp Nou lors du match aller, les Bleus semblaient être sur la bonne voie pour une deuxième finale consécutive contre Manchester United lorsque Michael Essien les a mis en avant à Stamford Bridge neuf minutes seulement après.

L’équipe de Guus Hiddink s’est battue bec et ongles pour s’accrocher, contrecarrant vague après vague d’attaques du Barça tandis que Chelsea a vu plusieurs demandes de pénalité refusées par l’arbitre norvégien Tom Henning Ovrebo.

La tension bourdonnant à un ton presque audible, Iniesta a attendu la 93e minute pour déclencher sa frappe spéciale, écrasant un premier but de 20 mètres devant Petr Cech pour envoyer le Barca à travers les buts à l’extérieur.

C’est connu, tout cela s’est avéré trop pour Didier Drogba, qui a subi un petit effondrement après le coup de sifflet final dans la direction générale d’Ovrebo et de ses assistants.

Lucas Moura, Tottenham Hotspur contre Ajax, 2019

📅 #OTD l'année dernière, les Spurs ont produit CE retour spectaculaire pour atteindre la finale. 😱 Ajax 2-0 Tottenham (Agg 0-3)

🤯 Ajax 2-3 Tottenham (Agg 3-3*)

🤯 Ajax 2-3 Tottenham (Agg 3-3*)#UCL | #OnThisDay | @SpursOfficiel pic.twitter.com/PAZsnAsjn0 – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 8 mai 2020

Après avoir perdu 1-0 à domicile contre l’Ajax lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions 2019, les choses ont rapidement semblé sombres pour les Spurs lorsque Matthijs de Ligt a doublé l’avance globale de l’Ajax dans les cinq premières minutes du match retour à Amsterdam.

Hakim Ziyech en a ensuite ajouté un autre pour l’équipe néerlandaise peu avant la mi-temps, laissant les Spurs à la traîne de trois buts au total et regardant le baril d’une élimination humiliante.

C’est à ce moment-là que Lucas Moura a senti une soudaine montée d’électricité surhumaine couler dans ses veines et le Brésilien est sorti des cendres fumantes avec un superbe tour du chapeau en deuxième mi-temps qui a brisé les jeunes cœurs de l’Ajax.

Le coup décisif est arrivé à la 96e minute, Moura envoyant son équipe à sa toute première finale de Ligue des champions sur des buts à l’extérieur dans un pur pandémonium.

Fernando Llorente, Tottenham contre Manchester City, 2019

L’héroïsme de Moura contre l’Ajax était la deuxième fois en autant de tours que Tottenham bénéficiait de la règle des buts à l’extérieur, après avoir dépassé Man City en quarts de finale de la même manière.

Les Spurs ont remporté le match aller 1-0 dans le nord de Londres pour se retrouver 3-2 dans la nuit après seulement 21 minutes du match retour à l’Etihad – le temps le plus rapide jamais marqué de cinq buts dans un match de Ligue des champions .

City a ensuite pris une avance de 4-3 sur l’ensemble lorsque Sergio Aguero a marqué à l’heure de jeu, seulement pour Fernando Llorente d’en mettre un sur sa hanche et de repousser les Spurs devant les buts à l’extérieur avec le niveau d’égalité à 4-4.

Cependant, il y a eu une dernière tournure dans l’histoire alors que Raheem Sterling semblait avoir volé une victoire dramatique en retard pour City avec son but du tour du chapeau à la 93e minute – seulement pour que VAR intervienne et juge qu’Aguero avait été hors-jeu de quelques millimètres dans la construction -up et le rayer du disque.

C’est donc l’effort pelvien de Llorente qui s’est avéré décisif dans une nuit palpitante qui a épuisé chaque spectateur à plein temps.

Kostas Manolas, AS Rome vs Barcelone, 2018

Joyeux anniversaire Kostas Manolas !

le @OfficielASRoma le défenseur fête ses 2⃣8⃣ aujourd’hui ! 🇬🇷 Célébrez avec CE but contre Barcelone. 🙌 pic.twitter.com/BU3BCVXCsV – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 14 juin 2019

En atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions 2018, les Roms ont été renversés par Barcelone au match aller alors qu’ils étaient battus 4-1 au Camp Nou. Cependant, alors qu’il semblait assez insignifiant à l’époque, un but de consolation à la 80e minute d’Edin Dzeko s’est vite avéré valoir son pesant d’or.

Contre toute attente, le Giallorossi s’est rallié au match retour et a marqué deux buts sans riposte, ne les laissant qu’à un seul but de réussir un retour extraordinaire.

Le décor était planté et bien sûr, à seulement huit minutes de la fin, le défenseur central Kostas Manolas s’est arraché les muscles du cou pour marquer un troisième but crucial qui a envoyé le Barça et la Roma en demi-finale.

Marcus Rashford, Manchester United vs PSG, 2019

🔴 Quand Marcus Rashford a marqué le vainqueur de Manchester United à Paris…

Étant donné que United avait été battu 2-0 lors du match aller des huitièmes de finale à Old Trafford, peu de gens ont offert au manager par intérim Ole Gunnar Solskjaer la moindre chance de renverser le score du match retour contre le PSG.

Cependant, United a défié les critiques en produisant une performance renaissante à Paris qui a vu Romelu Lukaku marquer deux fois de chaque côté d’un but de Juan Bernat pour ramener le score total à 3-2. Ensuite, avec 94 minutes au compteur, l’équipe de Solskjaer a reçu un penalty grâce à une décision de handball assez controversée.

Avec une cacophonie de huées tout autour de lui, Rashford a gardé son sang-froid, s’est écrasé sur le coup de pied et a éliminé le PSG de la compétition à la toute dernière minute du match.

Les caméras ont immédiatement coupé un Neymar blessé assis dans les gradins et le Brésilien se lâcherait sur les réseaux sociaux plus tard sur la décision de sanction.