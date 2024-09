Ini Edo annonce ses fiançailles et prévoit un mariage digne d’un conte de fées

Actrice renommée de Nollywood, C’est Edoa annoncé ses fiançailles et son prochain mariage de conte de fées.

Elle a partagé cette passionnante nouvelle avec ses fans via une publication sur les réseaux sociaux, rayonnant de bonheur dans une magnifique robe.

Le message d’Ini Edo disait : « Ce dimanche matin radieux, il y a 6 mois, alors que nous étions en vacances, nos chemins se sont croisés et nos vies n’ont plus jamais été les mêmes. Exactement 3 mois plus tard, tu m’as demandé d’être avec toi pour toujours. Comment ai-je pu avoir autant de chance ? On dit que « tes défauts sont parfaits pour le cœur qui est censé t’aimer » | maintenant, crois-le de tout cœur. 1 sur 3 est fait. Mon mariage de conte de fées est presque là. »

L’actrice, connue pour ses performances captivantes, a exprimé sa gratitude et son enthousiasme alors qu’elle entame un nouveau chapitre de sa vie.

Elle a également partagé un message inspirant pour ses abonnés : « À tous ceux qui ont renoncé à leur bonheur éternel, sachez que l’amour vous trouvera. Et quand il le fera, que vous soyez prêt ou non, ce sera la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. #Loveisinfinite24. »