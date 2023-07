"Inhumain, a parlé au ministre en chef": Smriti Irani Après Manipur Vidéo

La vidéo choc de deux femmes tribales du Manipur défilant nues qui a été largement diffusée en ligne, a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Parmi ceux qui ont condamné l’agression, il y avait une seule voix du BJP – la ministre de l’Union, Smriti Irani, qui s’exprime généralement sur les questions féminines.

« L’horrible vidéo d’agression sexuelle de deux femmes émanant de Manipur est condamnable et carrément inhumaine. A parlé au ministre en chef N Biren Singh ji, qui m’a informé qu’une enquête est actuellement en cours et a assuré qu’aucun effort ne sera épargné pour traduire les auteurs en justice », lit-on dans le tweet du ministre de l’Union.

L’horrible vidéo d’agression sexuelle de 2 femmes émanant de Manipur est condamnable et carrément inhumaine. Parlé à CM @NBirenSingh ji qui m’a informé qu’une enquête est actuellement en cours et m’a assuré qu’aucun effort ne sera épargné pour traduire les auteurs en justice. — Smriti Z Irani (@smritiirani) 19 juillet 2023

Le ministre en chef du Manipur, Biren Singh, a confirmé à NDTV que Mme Irani lui avait parlé, ainsi qu’au secrétaire en chef, de l’horrible incident de viol. Elle a été assurée d’une action rapide contre les auteurs du crime, a-t-il dit.

Le Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF) a déclaré que les atrocités avaient eu lieu le 4 mai dans le district de Kangpokpi, à environ 35 km de la capitale de l’État, Imphal.

« La scène ignoble, qui s’est produite le 4 mai dans le district de Kangpokpi, montre les hommes agressant constamment les femmes sans défense, qui pleurent et implorent leurs ravisseurs… L’épreuve horrible subie par ces femmes innocentes est amplifiée par la décision des auteurs de partager la vidéo, qui montre l’identité des victimes, sur les réseaux sociaux », lit-on dans un communiqué de l’organisation.

La police de Manipur a déclaré que les femmes avaient été exhibées nues par « des mécréants armés inconnus et que l’enquête avait été ouverte ».

« Une affaire d’enlèvement, de viol collectif et de meurtre a été déposée au poste de police de Nongpok Sekmai (district de Thoubal)… La police de l’État fait tout son possible pour arrêter les coupables au plus tôt », lit-on dans un communiqué de la police du Manipur.

L’opposition a dénoncé le silence du Premier ministre Narendra Modi et l’inaction présumée de la part des gouvernements des États et central.

Jairam Ramesh du Congrès et Derek O’Brien du Congrès de Trinamool ont exigé une déclaration du Premier ministre Modi au Parlement.

Rahul Gandhi du Congrès a tweeté, accusant le Premier ministre Modi de la situation à Manipur.

« Le silence et l’inaction du Premier ministre ont conduit Manipur à l’anarchie. L’INDE ne restera pas silencieuse pendant que l’idée de l’Inde est attaquée à Manipur. Nous sommes aux côtés des habitants de Manipur. La paix est la seule voie à suivre », lit-on dans son tweet.

Des violences ethniques ont éclaté à Manipur le 3 mai après que les tribus Kuki ont organisé une marche de solidarité pour protester contre la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées. Plus de 120 personnes sont mortes dans les violences depuis.