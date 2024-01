Inhibition cérébrale éclairante – Neuroscience News

Résumé: Les chercheurs ont développé une technologie révolutionnaire pour suivre le moment où les cellules du cerveau se désactivent, un processus clé appelé inhibition. Cette technique permet une compréhension plus approfondie des fonctions cérébrales normales et des troubles comme la dépression, le SSPT et la maladie d’Alzheimer.

En utilisant l’optogénétique et en identifiant les changements dans la protéine pyruvate déshydrogénase (PDH), l’équipe peut désormais observer comment le cerveau conserve l’énergie en éteignant rapidement cette protéine après le déclenchement des neurones. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour étudier l’inhibition des cellules cérébrales et son rôle dans diverses maladies.

Faits marquants:

La nouvelle technologie suit la désactivation des neurones, mettant en lumière la manière dont le cerveau régule l’activité par inhibition. L’étude a révélé des changements rapides dans la protéine PDH, essentielle à la production d’énergie, immédiatement après que les cellules cérébrales cessent de fonctionner. Cette technique peut jouer un rôle déterminant dans la compréhension et potentiellement dans le traitement d’une gamme de troubles cérébraux et de maladies métaboliques.

Source: Institut de recherche Scripps

Pendant des décennies, les scientifiques ont étudié les schémas d’activité complexes du cerveau humain et animal en observant le moment où différents groupes de cellules cérébrales s’activent. Cependant, il est tout aussi important pour comprendre le cerveau et les maladies associées de savoir combien de temps ces neurones restent actifs et quand ils s’éteignent à nouveau.

Aujourd’hui, les scientifiques de Scripps Research ont développé une nouvelle technologie qui leur permet de savoir quand, après une explosion d’activité, les cellules du cerveau s’éteignent – ​​un processus connu sous le nom d’inhibition.

La technique, publiée dans Neurone le 23 janvier 2024, offre une nouvelle façon d’étudier non seulement le fonctionnement normal du cerveau, mais aussi comment les « interrupteurs d’arrêt » du cerveau peuvent mal fonctionner dans des comportements normaux ainsi que dans des maladies et des troubles, notamment la dépression et le stress post-traumatique. trouble et la maladie d’Alzheimer.

“Il est généralement admis que l’inhibition des neurones est en réalité le principal moyen par lequel le cerveau régule l’activité”, explique l’auteur principal Li Ye, Ph.D., professeur et titulaire de la chaire Abide-Vividion à Scripps Research. “Les scientifiques cherchaient un moyen d’examiner l’inhibition de manière plus traçable, et jusqu’à présent, peu l’avaient trouvé.”

Pour avoir lancé cette nouvelle approche, Ye s’est associé à John Yates, professeur de médecine moléculaire à Scripps Research. Ils voulaient étudier comment les cellules cérébrales changeaient lorsqu’elles tiraient activement (émettant une charge électrique pour transmettre des messages à leurs voisins) par rapport au moment où elles avaient fini de tirer.

Les scientifiques ont utilisé l’optogénétique, dans laquelle l’activité des cellules peut être contrôlée à l’aide de la lumière, pour activer et inhiber les cellules de manière répétée. Ensuite, ils ont mesuré les niveaux et les caractéristiques de différentes protéines ainsi que leurs modifications. Ils ont identifié qu’une protéine, la pyruvate déshydrogénase (PDH), était modifiée très rapidement immédiatement après l’inhibition des cellules cérébrales.

“Lorsque les neurones fonctionnent, vous avez besoin de beaucoup d’énergie, et cette protéine PDH participe à la production de cette énergie”, explique Ye. « Mais le cerveau veut vraiment conserver l’énergie, alors lorsqu’une cellule a fini de fonctionner, nous avons constaté que le cerveau arrête rapidement la protéine PDH. Cela s’est produit beaucoup plus rapidement que tout ce que nous avons vu dans l’expression des gènes.

Pour désactiver la PDH, ont découvert les chercheurs, les cellules ajoutent à la protéine des étiquettes moléculaires appelées phosphates. Ye et ses collègues ont découvert des anticorps qui reconnaissaient uniquement cette forme inactive et phosphorylée de la PDH (pPDH). Pour tester si les niveaux de PDH phosphorylée (ou pPDH) pourraient être utilisés comme indicateur de l’inhibition des cellules cérébrales,

L’équipe de Ye a utilisé ces anticorps pour mesurer la pPDH chez des souris anesthésiées. Presque tout le cerveau s’est illuminé avec des niveaux élevés de pPDH, montrant correctement à quel point la majeure partie du cerveau est inactive pendant l’anesthésie.

Le groupe a également étudié les niveaux de pPDH lorsque les animaux étaient exposés à une lumière vive qui était ensuite éteinte. Les cellules cérébrales du cortex visuel, responsables de la vision, présentaient de faibles niveaux de pPDH lorsqu’elles étaient exposées à la lumière (car la forme active de PDH serait nécessaire pour donner à ces cellules de l’énergie de signalisation), mais des niveaux élevés de protéines phosphorylées augmentaient immédiatement après la lumière. était éteint.

Le groupe de Ye a également utilisé la nouvelle technique pour étudier un processus moins compris : comment le cerveau désactive la sensation de faim après un repas. Ils ont montré comment les cellules cérébrales liées à l’appétit s’éteignent lorsqu’une souris commence à manger.

Ces résultats pourraient avoir des implications pour mieux comprendre l’appétit, l’obésité et certains médicaments amaigrissants. Plus largement, les anticorps pPDH pourraient être utilisés pour comparer les niveaux d’inhibition des cellules cérébrales chez les personnes en bonne santé et celles atteintes de diverses maladies cérébrales et métaboliques.

« Cette technologie peut nous aider à répondre à de nombreuses questions », déclare Ye. « Si le cerveau ne peut pas éteindre les cellules, ou si elles s’éteignent plus rapidement ou plus lentement que d’habitude, que se passe-t-il ? Comment l’inhibition des neurones joue-t-elle un rôle dans différentes maladies ?

Ye et ses collègues continuent d’affiner l’utilisation de la pPDH, mais ils affirment que d’autres chercheurs utilisent déjà cette technologie : les anticorps utilisés pour mesurer la pPDH sont disponibles dans le commerce.

Outre Ye et Yates, les auteurs de l’étude, « La phosphorylation de la pyruvate déshydrogénase est inversement associée à l’activité neuronale », comprennent Dong Yang, Yu Wang, Tianbo Qi, Xi Zhang, Leyao Shen, Jingrui Ma, Zhengyuan Pang, Neeraj K. Lal. , Daniel B. McClatchy, Saba Heydari Seradj, Verina H. Leung, Kristina Wang, Yi Xie, Filip S. Polli, Anton Maximov, Hollis T. Cline et Vineet Augustine de Scripps Research ; et Oscar Christian Gonzalez et Luis de Lecea de l’Université de Stanford.

Financement: Ce travail a été soutenu par le financement des National Institutes of Health (DP2DK128800) et de l’initiative BRAIN/NIMH (MH132570 et du Dorris Scholar Award.

“La phosphorylation de la pyruvate déshydrogénase est inversement associée à l’activité neuronale» par Li Ye et al. Neurone

Abstrait

La phosphorylation de la pyruvate déshydrogénase est inversement associée à l’activité neuronale

Points forts

Mise en place d’une plateforme de criblage protéomique quantitatif basée sur l’optogénétique

Un dépistage impartial a révélé que l’activité neuronale diminue la pPDH

Le niveau de pPDH est en corrélation négative avec l’activité neuronale in vitro et in vivo

pPDH en tant que nouveau marqueur d’activité inverse (IAM) pour suivre l’activité neuronale réduite

Résumé

Pendant des décennies, l’expression de gènes précoces immédiats (IEG) tels que le FOS a été le marqueur moléculaire le plus largement utilisé pour représenter l’activation neuronale. Cependant, à ce jour, il n’existe aucun substitut équivalent disponible pour la diminution de l’activité neuronale.

Ici, nous avons développé un écran biochimique optogénétique dans lequel les activités neuronales de la population peuvent être contrôlées par la lumière avec une précision de potentiel d’action unique, suivie d’un profilage phosphoprotéomique impartial.

Nous avons identifié que la phosphorylation de la pyruvate déshydrogénase (pPDH) était inversement corrélée à l’intensité du déclenchement du potentiel d’action dans les neurones primaires.

Dans in vivo Dans des modèles murins, l’immunomarquage pPDH à base d’anticorps monoclonaux a détecté une diminution de l’activité dans le cerveau, induite par un large éventail de facteurs, notamment l’anesthésie générale, l’inhibition chimiogénétique, les expériences sensorielles et les comportements naturels.

Ainsi, en tant que marqueur d’activité inverse (IAM) in vivopPDH peut être utilisé avec des IEG ou d’autres marqueurs de type cellulaire pour profiler et identifier la dynamique neuronale bidirectionnelle induite par des expériences ou des comportements.