La décision de se retirer ou d’arrêter de prendre un inhibiteur de la pompe à protons est une décision complexe dont vous devez discuter avec votre médecin.



Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont un type courant de médicament anti-acide et sont disponibles sur ordonnance et en vente libre. L’oméprazole et le pantoprazole sont des exemples d’IPP. Ils sont le traitement de choix pour plusieurs troubles gastro-intestinaux, tels que l’ulcère peptique, l’œsophagite, le reflux gastro-œsophagien et H. pylori infection.

Nouvelles directives par l’American Gastroenterological Association ont souligné la nécessité d’aborder l’utilisation appropriée des IPP, et ils recommandent que les IPP soient pris à la dose la plus faible et à la durée la plus courte pour l’affection traitée. Cependant, les IPP sont fréquemment surutilisés et peuvent être pris plus longtemps que nécessaire. Cela peut se produire involontairement ; par exemple, si le médicament a été commencé alors que le patient était hospitalisé, ou s’il a été commencé comme un essai pour voir si les symptômes d’un patient s’amélioreraient, puis s’il est poursuivi au-delà de la période nécessaire.

Qui devrait utiliser les IPP à court terme ?

Il existe une variété de raisons pour l’utilisation de PPI à court terme. Par exemple, les IPP sont généralement prescrits pendant une à deux semaines pour traiter H. pylori infection, en plus des antibiotiques. Une cure d’IPP de quatre à 12 semaines peut être prescrite pour les personnes souffrant d’ulcères à l’estomac ou à l’intestin grêle, ou pour une inflammation de l’œsophage.

Les personnes peuvent également se voir prescrire une courte cure d’IPP pour le reflux acide ou les symptômes de douleur abdominale (dyspepsie) et pour le soulagement des symptômes pendant que les médecins effectuent des tests pour déterminer la cause de la douleur abdominale. Les personnes peuvent être en mesure de passer à une dose plus faible d’IPP ou d’arrêter complètement leur traitement si leurs symptômes s’améliorent ou si elles ont terminé leur traitement.

Qui devrait être sous IPP à long terme ?

Certains patients présentant des conditions spécifiques peuvent avoir besoin d’être sous IPP à long terme, et ils doivent discuter de leur état et de leur plan de traitement unique avec leur médecin. Certaines conditions qui peuvent nécessiter une utilisation à plus long terme des IPP comprennent :

œsophagite sévère, œsophagite à éosinophiles, œsophage de Barrett, sténoses œsophagiennes ou fibrose pulmonaire idiopathique

reflux d’acide

dyspepsie ou symptômes des voies respiratoires supérieures qui s’améliorent avec l’utilisation d’IPP mais s’aggravent lors de l’arrêt des IPP

les personnes ayant des antécédents de saignements gastro-intestinaux supérieurs dus à des ulcères peptiques gastriques et duodénaux peuvent avoir besoin d’être sous IPP à long terme pour prévenir les récidives.

Quels sont les effets secondaires des IPP ?

Tout médicament peut provoquer des effets secondaires. Heureusement, les effets indésirables des IPP sont généralement rares. Cependant, ces médicaments ont été associés à un risque accru de certaines infections (telles que la pneumonie et C. difficile). Auparavant, on craignait que l’utilisation des IPP soit liée à la démence, mais des études plus récentes ont contredit cette association.

De plus, bien que rares, les IPP peuvent également provoquer des interactions médicamenteuses avec d’autres médicaments. Par exemple, les IPP peuvent affecter les niveaux et la puissance de certains médicaments, tels que le clopidogrel (Plavix), la warfarine (Coumadin) et certains médicaments antiépileptiques et anti-VIH, nécessitant parfois des ajustements posologiques de ces médicaments. Par conséquent, il est important d’informer l’équipe de fournisseurs de soins de santé qui gère vos médicaments lorsqu’un nouveau médicament a été ajouté à votre liste ou si un médicament a été abandonné.

Comment puis-je travailler avec mon médecin pour arrêter de prendre des IPP?

Certains patients se voient prescrire des IPP deux fois par jour dans une situation aiguë, par exemple pour prévenir le resaignement des ulcères de l’estomac ou si un patient présente de graves symptômes de reflux acide. S’il ne reste plus de raison de prendre des IPP deux fois par jour, vous pouvez être réduit à une fois par jour. Pour interrompre un IPP, votre médecin peut décider de réduire progressivement le médicament, par exemple en diminuant la dose de 50 % chaque semaine jusqu’à son arrêt.

Que pourrais-je ressentir si mon médecin me suggère d’arrêter de prendre un IPP ?

Des études ont montré que chez les patients utilisant des IPP à long terme, il peut y avoir un rebond de la sécrétion d’acide gastrique et une augmentation des symptômes gastro-intestinaux supérieurs lors de l’arrêt des IPP. Cependant, un autre type de médicament anti-acide (tel qu’un antagoniste H2 comme la famotidine ou un médicament antiacide de contact contenant du carbonate de calcium comme le TUMS) peut être utilisé pour un soulagement temporaire. Si un patient présente plus de deux mois de symptômes persistants sévères après l’arrêt d’un IPP, cela peut être une raison de reprendre le traitement par IPP.

Quelles étapes dois-je suivre ensuite ?

Il est important de discuter régulièrement de votre liste de médicaments et de vos préoccupations avec votre médecin traitant. La décision de retirer ou d’arrêter un IPP est complexe et, pour votre sécurité, vous devez vérifier auprès de votre médecin avant d’ajuster votre dose d’IPP. En fin de compte, l’objectif est de s’assurer que vous ne prenez que les médicaments nécessaires pour maximiser les avantages et minimiser les effets secondaires.