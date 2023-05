Ingrid Wilm mène le podium canadien au Mare Nostrum Swim Tour à Barcelone

Ingrid Wilm, de Calgary, est rapidement en train de devenir une nouvelle vedette de la natation pour le Canada.

La spécialiste du dos a remporté sa quatrième médaille au Mare Nostrum Swim Tour, remportant l’or au 100 mètres dos jeudi à Barcelone en terminant en une minute et deux centièmes de seconde.

Le joueur de 22 ans a également remporté l’or mercredi, affichant un temps le plus rapide de 27,76 au 50 m dos. Wilm a également remporté l’argent au 50 m dos puis le bronze au 100 m dos le week-end dernier en France.

Il s’agissait d’un double podium au 100 m papillon féminin pour le Canada. La championne olympique Maggie Mac Neil a remporté la médaille d’argent en 57,83 et Katerine Savard le bronze en 58,77.

Finlay Knox a remporté une quatrième médaille dans la journée pour le Canada au 200m quatre nages individuel, décrochant le bronze en arrêtant le chronomètre en 1:59.12.

La nageuse de Burlington, en Ontario, Ella Jansen, qui a remporté le bronze dans la finale du 200 m libre en un temps de 1:58.09, a conclu la course aux médailles canadiennes jeudi.

Les nageurs canadiens ont remporté huit médailles en deux jours de compétition à Barcelone, dont les cinq de jeudi. Tout cela fait partie du Mare Nostrum Tour annuel qui a débuté le week-end dernier en France, s’est arrêté deux jours en Espagne avant de se terminer à Monaco ce week-end.

Environ 18 nageurs du Canada sont en Espagne depuis début mai. Il y avait un camp d’entraînement avant la Mare Nostrum.

Il s’agit de la dernière compétition internationale pour de nombreux nageurs de haut niveau du Canada avant les championnats du monde plus tard cet été.

Ruslan Gaziev, originaire de Moscou mais vivant à Toronto, a arrêté le chronomètre en 49,29 pour une cinquième place au 100 m libre.

L’olympienne la plus décorée du Canada, Penny Oleksiak, fait partie du groupe en Espagne.

Oleksiak a affiché un temps de 26,44 au 50 m libre jeudi matin, ce qui l’a placée 28e. Elle était à l’origine sur la liste de départ pour participer au 200 m libre mais s’est retirée de l’événement.

Un jour plus tôt, Oleksiak a fait son retour à la compétition après s’être remise d’une opération au genou pour réparer une déchirure du ménisque. Elle a participé au 50 m papillon et au 100 m libre. C’étaient ses premières courses en neuf mois.

Oleksiak n’a pas participé aux sélections nationales le mois dernier, mais a été nommé dans l’équipe canadienne en vue des championnats du monde.

Taylor Ruck devait initialement concourir au Mare Nostrum ; cependant, elle se remet d’une main cassée qu’elle a subie lors d’un accident de planche à roulettes le mois dernier. Ruck, comme Oleksiak, n’a pas participé aux essais, mais a été sélectionné pour concourir aux championnats du monde pour le Canada.

Summer McIntosh et Josh Liendo ne participent pas non plus au Mare Nostrum, choisissant de rester en Amérique du Nord pour poursuivre leur entraînement.

Une équipe de 31 Canadiens participera aux championnats du monde à Fukuoka, au Japon.

