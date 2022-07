Ingrédients pour aider les cheveux naturels à prospérer

Trouvez votre formule parfaite

Peu importe les ingrédients que vous essayez, tenez-vous en à ce qui fonctionne.

“La clé est de nettoyer et d’hydrater régulièrement et de créer un système auquel vos cheveux réagissent bien au fil du temps”, explique Stevens. “Identifiez les produits et le régime que vos cheveux aiment et restez proches de cela. Tout ne fonctionne pas bien pour tout le monde, c’est donc à vous de découvrir la meilleure façon dont vos cheveux aiment être traités. Connaître votre type et votre texture de cheveux joue un rôle important pour savoir comment prendre soin de vos cheveux.

En fin de compte, les cheveux naturels sont un moyen de s’exprimer et doivent être adoptés et traités en conséquence. Stevens ajoute: “Notre relation avec nos cheveux devrait être un beau voyage d’expression de soi et d’amour de soi.”