Ingérence étrangère : la surveillance détecte le ciblage par WeChat du député Chong

Un système canadien de surveillance des ingérences étrangères a détecté une « opération d’information » visant le député conservateur Michael Chong, a révélé mercredi Affaires mondiales Canada.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que dans le cadre de la surveillance en ligne de la désinformation parrainée par un État étranger utilisée lors des élections partielles fédérales de juin – connu sous le nom de «mécanisme de réponse rapide» (RRM) – le ciblage a été détecté sur la plate-forme de messagerie instantanée chinoise. WeChat.

« Entre le 4 et le 13 mai 2023, un réseau coordonné de comptes d’actualités de WeChat a présenté, partagé et amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs sur M. Chong. La plupart de l’activité visait à diffuser de faux récits sur son identité, y compris des commentaires et des affirmations sur ses antécédents, ses positions politiques et l’héritage de sa famille », a déclaré le gouvernement.

Selon Affaires mondiales Canada, rien de ce qui a été observé ne représentait une menace pour la sécurité de Chong ou de sa famille, mais le réseau a affiché « plusieurs indicateurs de manipulation et d’interférence d’informations étrangères ». Ceux-ci comprenaient : un contenu et un calendrier coordonnés ; changements hautement suspects et anormaux dans le volume et la portée de l’engagement ; et la dissimulation de l’implication de l’État.

« Ces comptes ont publié ou interagi avec du contenu à des heures et des dates similaires, augmentant la probabilité que les utilisateurs de WeChat voient les faux récits en créant un volume accru de contenu sur ce sujet », a déclaré le gouvernement. Alors que le contenu publié enfreignait le code de conduite du service de messagerie, il n’y avait aucune preuve que la plateforme appliquait la modération du contenu.

Ce n’est pas la première fois que Chong est la cible d’une ingérence étrangère ; il a été révélé ce printemps que Chong et sa famille faisaient l’objet d’une « campagne d’intimidation » prétendument orchestrée par un diplomate chinois désormais expulsé, en représailles à sa condamnation du traitement réservé par Pékin aux musulmans ouïghours.

Maintenant, bien que le gouvernement ne dise pas concrètement que la Chine était derrière ce dernier effort de ciblage, il a indiqué que le rôle de la Chine « est hautement probable ».

Le réseau comprenait des médias d’État et des comptes qui sont « probablement liés » à des entités étatiques chinoises, ainsi que des comptes anonymes qui n’avaient auparavant publié aucun article sur la politique canadienne.

« Il n’est pas possible de déterminer sans équivoque que la Chine a ordonné et dirigé l’opération en raison de la nature secrète de la manière dont les réseaux sociaux sont exploités dans ce type de campagne d’information », a déclaré Affaires mondiales Canada dans un communiqué.

Le gouvernement n’a pas été en mesure de chiffrer avec précision le nombre d’utilisateurs canadiens qui ont consulté ou interagi avec le contenu de WeChat, mais estime qu’entre deux et cinq millions d’utilisateurs ont consulté le contenu dans le monde.

Chong a reçu un briefing sur l’opération mercredi, après que des travaux aient été entrepris au sein du gouvernement en juin et juillet pour « examiner et évaluer les informations ».

Bien que Chong n’ait été candidat à aucune des quatre élections partielles fédérales qui ont eu lieu le 19 juin, le gouvernement a noté que ce ciblage a coïncidé avec la désignation par le Canada du diplomate chinois impliqué dans l’intimidation initiale de Chong, Zhao Wei, « persona non grata » le 15 mai. 9, et l’expulsion en représailles par la Chine de la consule du Canada à Shanghai, Jennifer Lynn Lalonde.

Dans une déclaration fournie à CTV News, Chong a déclaré qu’il s’agissait « d’un autre exemple sérieux du gouvernement communiste de Pékin tentant d’interférer dans notre démocratie en ciblant les élus ».

« Bien que j’apprécie que dans ce cas, le gouvernement n’ait pas attendu deux ans et une histoire médiatique avant de m’informer et d’informer le public, il est clair que davantage doit être fait pour lutter contre l’ingérence étrangère de Pékin », a déclaré Chong.

Il a déclaré que cela prouve également la nécessité pour les libéraux fédéraux de prendre d’autres mesures, accusant le premier ministre Justin Trudeau de ne pas donner suite à des mesures telles qu’un registre des agents étrangers et des pouvoirs accrus en matière de renseignement et d’application de la loi, pour renforcer la résilience du Canada face aux acteurs étrangers à la recherche de se mêler de notre démocratie.

Le système de surveillance qui a détecté que Chong était ciblé a été créé par le gouvernement libéral fédéral en 2018, dans le cadre d’un effort à l’échelle du G7 pour lutter contre les menaces étrangères à la démocratie.

« Il surveille l’environnement d’information numérique pour détecter la désinformation parrainée par un État étranger. Cela comprend le rôle de système d’alerte précoce pour le groupe de travail sur les menaces pour la sécurité et le renseignement contre les élections (SITE) pendant les cycles d’élections générales », lit-on sur la page Web d’Affaires mondiales Canada dédiée au MRR.

En raison des inquiétudes accrues concernant l’ingérence étrangère dominant les gros titres et les débats à la Chambre des communes lors des élections partielles de juin, le gouvernement a mis en place une surveillance supplémentaire des menaces par SITE. Un rapport sur son travail et ses expériences pendant la période de campagne devrait être rendu public après qu’une version classifiée aura été partagée avec les hauts responsables disposant d’une habilitation de sécurité.

Ce dernier exemple d’un député visé par ce que le Canada présume être un autre pays ravive depuis des mois des appels au gouvernement fédéral pour qu’il lance une enquête publique indépendante sur l’ingérence étrangère.

« Nous en avons besoin maintenant », a déclaré Chong.

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il prévoyait de faire part de ses « sérieuses inquiétudes concernant l’activité observée » aux diplomates chinois, qu’il continuerait de surveiller les efforts de désinformation supplémentaires et qu’il « répondrait si nécessaire ».

« Nous transmettrons également qu’il est totalement inacceptable de soutenir directement ou indirectement des opérations d’information qui ciblent les parlementaires, leurs familles ou tout Canadien », a déclaré le ministère.



Plus à venir…