Ingérence étrangère : enquête publique une option, dit LeBlanc

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’une enquête publique sur l’ingérence étrangère « n’a jamais été écartée », à la suite de la démission soudaine du rapporteur spécial David Johnston.

« Toutes les options restent sur la table », a déclaré LeBlanc aux journalistes samedi. « Le Premier ministre l’a dit lorsqu’il a annoncé la nomination de M. Johnston. »

LeBlanc, qui est également ministre responsable des institutions démocratiques, a également déclaré qu’à la suite de la démission de Johnston, le premier ministre Justin Trudeau l’avait chargé de «consulter… des experts, des juristes et des partis d’opposition sur ce à quoi devraient ressembler les prochaines étapes et de déterminer qui pourrait le mieux être apte à diriger cet ouvrage public.

Johnston a démissionné vendredi soir, citant dans une lettre adressée au Premier ministre l’intense politisation de sa nomination et de son travail comme raison de son départ.

Depuis qu’il a été nommé au poste de rapporteur spécial en mars, Johnston a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des partis d’opposition pour son lien personnel avec le Premier ministre. Cette critique s’est intensifiée lorsqu’il a recommandé de ne pas organiser d’enquête publique, suggérant plutôt des audiences publiques qu’il dirigerait.

Plus tôt ce mois-ci, les députés ont également voté en faveur d’une motion non contraignante demandant à Johnston de se retirer, mais à peine trois jours avant sa démission, l’ancien gouverneur général a témoigné devant un comité parlementaire qu’il prévoyait de rester et d’aller de l’avant avec son mandat.

LeBlanc a déclaré qu’il demanderait aux « chefs de l’opposition de prendre cette affaire au sérieux » et de « ne pas simplement dire qu’il doit y avoir une enquête publique ».

Il a déclaré qu’il serait en pourparlers avec les partis d’opposition pour prendre des suggestions sur qui pourrait mener une enquête publique si une enquête était appelée, quel serait le délai et comment les informations de sécurité classifiées devraient être traitées dans une telle situation, par exemple.

« C’est le genre de conversations que nous sommes prêts à avoir en très peu de temps », a déclaré LeBlanc. « Nous avons toujours dit que toutes les options restaient sur la table.

« Nous pensons qu’il devrait y avoir un processus public à l’avenir, comme M. Johnston l’a recommandé », a ajouté LeBlanc. « Donc, j’espère que très rapidement, nous pourrons parvenir à un consensus autour de ces prochaines étapes. »

Mais LeBlanc s’est également attaqué spécifiquement au chef conservateur Pierre Poilievre, accusant le chef de l’opposition d’« assassinat de personnage » et de « bouffonnerie partisane » au cours des derniers mois en ce qui concerne la nomination de Johnston.

Poilievre a à plusieurs reprises qualifié Johnston de « voisin de chalet » et de « copain de ski » de Trudeau, et a décrit le rôle de rapporteur spécial comme un « faux travail ».

« L’un des défis serait que de nombreux Canadiens éminents hésiteront naturellement à entreprendre ce genre de travail lorsqu’ils verront ce que les partis d’opposition ont fait au très honorable David Johnston », a déclaré LeBlanc. « Donc, si nous pouvons abaisser la température partisane et avoir une conversation sérieuse sur un problème grave, nous sommes convaincus que nous pourrions trouver la bonne personne éminente pour diriger cette prochaine phase publique de l’engagement. »

Johnston a déclaré que sa démission serait effective au plus tard à la fin de ce mois, ou dès qu’il remettrait un « bref rapport final », ce qu’il vise à faire bientôt.



Avec des fichiers de la journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca Rachel Aiello et de la productrice principale de la période des questions de CTV Stephanie Ha