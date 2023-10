Ingérence de la Chine : le fondateur de Wealth One au Canada va lutter contre les allégations

Autrefois salué comme une réussite d’immigrant canadien, Shenglin Xian, le fondateur de Wealth One Bank, âgé de 68 ans, ne peut même plus obtenir l’approbation d’une carte de crédit.

Xian affirme avoir été pris au piège par des allégations « injustes » d’ingérence politique chinoise et contraint de quitter l’entreprise qu’il a créée.

En avril, la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a ordonné à Xian de céder toutes ses actions dans Wealth One et lui a interdit d’accéder aux propriétés de la banque.

« Je n’ai pas été traité équitablement. J’ai été ouvert et je n’ai rien fait de mal », a déclaré Xian, brisant son silence pour se défendre contre les allégations dans une interview exclusive avec CTV National News.

« C’est difficile pour moi de comprendre ce qui se passe. »

PRESSION MONTÉE, FUITES ENDOMMAGEANTES

Xian, devenu citoyen canadien en 1993, affirme avoir ouvert ses livres aux enquêteurs et fourni des milliers de documents détaillant ses transactions bancaires personnelles et professionnelles ainsi que ses liens familiaux en Chine. Mais cela n’a pas suffi à contrecarrer les fuites préjudiciables à son sujet.

Au moment de la directive du ministre, le gouvernement libéral faisait face à des pressions croissantes pour lancer une enquête publique sur des allégations selon lesquelles il aurait pu bénéficier d’une campagne orchestrée par le gouvernement chinois pour faire élire des candidats amis de Pékin aux élections fédérales de 2019 et 2021.

Non seulement Xian n’est pas le bienvenu chez Wealth One, mais il a également été qualifié de persona non grata dans d’autres banques. L’entrepreneur a déclaré que l’une des cinq grandes banques, qu’il fréquentait depuis plus de deux décennies, avait récemment fermé son compte. Il a également montré à CTV News un courriel provenant d’un hôpital de Vancouver, lui rendant sa commandite de 10 000 $ pour son gala annuel.

« Ma réputation est ruinée. Je n’ai pas de compte bancaire. J’ai fait un don à un hôpital – ils m’ont rejeté. J’ai demandé une carte de crédit – ils m’ont rejeté. J’ai un revenu élevé – c’est ce qui est amer. »

IMPORTATEUR DE VÉLOS POUR LE MOGUL DE LA BANCAIRE

Lorsqu’il a déménagé au Canada avec sa femme et sa fille en 1993, son premier emploi consistait à vendre des vélos qu’il importait de Chine. L’année suivante, Xian a commencé à vendre des assurances. En une décennie, il est devenu l’un des principaux courtiers d’assurance de la London Life. En 2001, Xian a attiré l’attention nationale après avoir été invité à se joindre à la mission commerciale du premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, en Chine.

Xian avait des aspirations plus vastes que l’assurance. La plupart de ses clients étaient de nouveaux immigrants chinois qui ne pouvaient pas obtenir de crédit auprès des institutions financières établies. Pour combler ce vide, l’entrepreneur a imaginé une nouvelle banque qui permettrait à ses clients d’utiliser leurs polices d’assurance comme garantie de prêts.

Xian a investi 30 millions de dollars de son propre argent et a convaincu ses clients « VIP » d’investir également. En 2016, sa vision s’est concrétisée avec la constitution de Wealth One Bank. La banque de l’annexe 1 possède désormais des actifs de plus de 400 millions de dollars. Mais aujourd’hui, cette réussite est gâchée par les événements de l’année écoulée.

LETTRE CONFIDENTIELLE RENDUE PUBLIQUE

L’examen de Wealth One s’est intensifié en décembre dernier après que le ministre des Finances et vice-premier ministre Freeland a averti dans une lettre adressée à Xian et aux deux autres actionnaires fondateurs de la banque – Morris Chen et Yuangshen Ou Yang – qu’ils pourraient être sujets à la coercition de la part du gouvernement chinois. Freeland a également informé les actionnaires qu’ils faisaient face à des allégations de blanchiment d’argent émanant d’autres banques.

Le contenu de la lettre de Freeland a été divulgué au Globe and Mail et publié trois mois plus tard. L’article, largement cité par d’autres médias, alléguait également que les actionnaires faisaient l’objet d’une enquête du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) depuis 2021. Le Globe n’a pas identifié ses sources mais a déclaré craindre des poursuites en vertu de la Loi sur la sécurité de l’information.

Puis, en avril, Freeland a ordonné aux trois actionnaires fondateurs de céder toutes leurs actions dans Wealth One.

Dans la lettre de Freeland du 24 avril, obtenue par CTV News, elle a déclaré qu’après un examen attentif, le maintien de la propriété des actions par Xian « serait contraire à l’intérêt public car cela poserait des risques pour la Banque et le système financier canadien dans son ensemble ».

SONDES NON RAPPORTÉES

Joel Etienne, l’avocat personnel de Xian, qualifie Wealth One de « symbole de fierté dans la communauté sino-canadienne ». Il dit avoir été surpris par l’ordonnance de décision de Freeland, car deux enquêtes indépendantes commandées par la banque n’ont trouvé « absolument aucune preuve » que son client était un canal d’ingérence chinoise.

« Ils ont creusé et creusé et creusé et en fin de compte, ils n’ont rien trouvé qui suggère une irrégularité de la part de Shenglin », a déclaré Etienne.

L’existence de ces deux audits n’a pas été signalée jusqu’à présent.

Etienne a déclaré que les audits ont été menés par un cabinet d’avocats national et un cabinet comptable international, mais qu’une procédure judiciaire en cours l’empêche de fournir plus de détails.

Mais Xian tient à souligner qu’il a volontairement démissionné de son poste de vice-président du conseil d’administration de la banque en décembre dernier pour faciliter les enquêtes.

Xian a déclaré avoir fourni aux enquêteurs plus de 4 000 documents, y compris ses dossiers financiers personnels et professionnels, ainsi que des détails sur ses dons politiques.

Les enquêteurs ont cherché à savoir si ses trois sœurs en Chine pourraient être utilisées comme levier contre lui, a-t-il déclaré.

« Ce sont des agriculteurs. Ils n’ont rien à voir avec le gouvernement chinois », a déclaré Xian.

Lorsqu’on lui a demandé par CTV s’il avait déjà eu une rencontre avec le SCRS, Xian a déclaré que des responsables de l’agence d’espionnage canadienne lui avaient rendu visite en 2018. Au cours de la visite de 10 minutes, a déclaré Xian, les agents se sont renseignés sur ses relations avec certaines personnes qu’il ne connaissait pas. ou n’a eu que de brefs contacts avec.

Etienne a souligné que le processus permettant à Wealth One de devenir une banque de l’annexe 1 était « ardu », l’obligeant à passer le plus haut niveau de contrôle réglementaire. Son avocat s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement fasse de son client un bouc émissaire pour contrer les critiques selon lesquelles il n’en fait pas assez pour lutter contre l’ingérence étrangère.

« Est-ce de la discrimination ? Du racisme ? Shenglin prie pour que ce ne soit pas le cas, mais je suis plus cynique », a déclaré Etienne.

RÉVÉLER LES AUDITS

CTV News a interrogé Paul Leonard, PDG de Wealth One, sur les conclusions des enquêtes menées par des tiers. Dans un e-mail, Leonard a écrit que les évaluations indépendantes confirment que les « opérations de la banque respectent toutes les lois, réglementations et ordonnances pertinentes ».

Cependant, Leonard a déclaré : « Nous ne sommes pas en position de commenter les comportements ou les actions des actionnaires individuels car ils sont distincts de nous. »

CTV News a recherché les reportages afin de vérifier les conclusions.

Après avoir consulté les dossiers judiciaires et contacté plus d’une douzaine de sources au sein du gouvernement et du secteur financier, CTV a pu obtenir les deux audits indépendants menés par les enquêteurs du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais (BLG) et les juricomptables de Price Waterhouse Cooper. .

Les deux rapports tentent de répondre aux préoccupations du ministre selon lesquelles les principaux actionnaires de Wealth One étaient vulnérables à l’ingérence chinoise et au blanchiment d’argent.

L’ÉVALUATION DU CABINET D’AVOCAT

Les enquêteurs de BLG ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure que Xian puisse être potentiellement vulnérable parce qu’il avait toujours des intérêts familiaux et commerciaux en Chine.

Cependant, le rapport du cabinet d’avocats indiquait qu’il n’y avait aucune « base factuelle suggérant que la Banque ait jamais été compromise ».

Les auteurs ont également écrit : « Nous n’avons trouvé aucune preuve que les actionnaires aient exposé la Banque à des activités sous influence étrangère ou tenté d’exposer la Banque à devenir un instrument d’ingérence étrangère. »

Après avoir évalué les transactions effectuées via les comptes Wealth One des actionnaires, BLG n’a trouvé aucun « motif raisonnable de soupçonner » du blanchiment d’argent tel que défini par CANAFE – l’unité de renseignement financier du Canada.

LES CONSTATS DU CABINET COMPTABLE

Price Waterhouse Cooper a approfondi les transactions des principaux actionnaires pour répondre aux préoccupations du ministre des Finances selon lesquelles Xian et ses partenaires influençaient les opérations de la banque pour promouvoir les intérêts du Parti communiste chinois.

Le rapport de 82 pages de PWC révèle que Xian et ses partenaires n’avaient pas d’accès direct aux informations sur les clients et n’avaient pas non plus de contribution aux opérations quotidiennes de la banque.

À l’aide de données électorales accessibles au public, PWC a également analysé les contributions politiques de Xian entre 2016 et début 2023. Xian a fait des dons aux partis fédéraux conservateurs et libéraux, ainsi qu’aux candidats se présentant aux élections à tous les niveaux de gouvernement.

Au cours de cette période de six ans, Xian a versé 37 contributions différentes totalisant 22 125 $. Xian a fait un don au député conservateur Michael Chong au niveau fédéral. Il a contribué au libéral Charles Sousa lors de sa campagne provinciale de 2018. Il a également fait un don à la campagne de Norm Kelly, alors conseiller municipal de Toronto.

Xian a également fait un don à l’Association conservatrice de Markham-Unionville et aux associations libérales fédérales de Don Valley-Nord et de Markham-Thornhill.

Il a été révélé au printemps dernier que le parlementaire Chong avait été pris pour cible par le diplomate chinois Zhao Wei, qui aurait recueilli des informations sur la famille de Chong.

Après que Sousa ait perdu son siège législatif lors des élections ontariennes de 2018, il a trouvé un siège au conseil d’administration de Wealth One. Son mandat au conseil d’administration a commencé en juin 2021 et s’est terminé en décembre 2022 – le même mois où il a été élu fédéral pour les libéraux lors d’une élection partielle.

UNE MESURE « EXTRAORDINAIRE »

Les deux rapports terminés en février n’ont pas réussi à apaiser les inquiétudes du ministre des Finances. En plus d’ordonner la rupture de tous liens avec Xian et les deux autres actionnaires fondateurs, Freeland a également utilisé le pouvoir que lui confère la Loi sur les banques pour imposer de nouvelles conditions d’exploitation à Wealth One.

En vertu des modifications apportées aux lettres patentes de constitution de la banque, Wealth One a dû déplacer son siège social vers un nouvel emplacement et procéder à des vérifications approfondies des antécédents du personnel. Il a également dû effectuer une analyse de sécurité à l’échelle du réseau et rechercher des appareils d’enregistrement ou des émetteurs non autorisés. Il était interdit au personnel d’utiliser l’application de médias sociaux chinoise We Chat pour faire des affaires.

John Pyrik, ancien analyste de CANAFE et agent du renseignement du SCRS, qualifie ces mesures d’« extraordinaires ».

Pyrik a déclaré que la principale préoccupation révélée par les nouvelles conditions d’exploitation est l’exigence selon laquelle la banque doit garantir que ses données restent au Canada et se conforment aux lois et réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données.

« Pour motiver ces actions, le gouvernement devait disposer de renseignements précis et crédibles. Cela témoigne de la gravité de la menace et témoigne d’une réflexion approfondie de la part du gouvernement », a déclaré Pyrik dans un échange de courriels avec CTV News.

LUTTER CONTRE L’ORDRE

Pendant ce temps, l’avocat de Xian, Etienne, souligne que depuis que ces allégations ont fait surface en décembre, il n’y a eu aucune accusation – seulement des insinuations.

« Les Canadiens veulent savoir que les gens sont traités équitablement. Au cours des 10 derniers mois, rien n’a démontré que Shenglin n’a pas suivi les pratiques de l’industrie dans toutes ses entreprises. »

Etienne dit qu’ils ont l’intention de lutter contre la directive de Freeland de désinvestissement, mais ne précise pas quelle action en justice ils envisagent. Parmi leurs options figurent la poursuite du gouvernement devant un tribunal fédéral et le dépôt d’une plainte en matière de droits de la personne.

Katherine Cuplinskas, l’attachée de presse du ministre des Finances, a déclaré qu’il serait inapproprié que le bureau commente les processus juridiques qui pourraient être en cours.

Dans un courriel, Cuplinskas a déclaré que le ministre « est habilité à agir pour faire face aux risques pour toute banque au Canada et aux risques posés au secteur financier canadien ».

Xian reconnaît que sa femme et ses cinq enfants sont inquiets, mais il leur assure qu’il ne se retourne pas la nuit.

« Je dors parce que je suis confiant. Je n’ai rien fait de mal. »