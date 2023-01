Ingérence dans les élections de 2016 en Russie : qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui est surmédiatisé ?

Les trolls russes étaient surmédiatisés.

C’est l’implication d’une nouvelle étude dans Communication Nature, écrit par une équipe de six universitaires qui ont tenté d’évaluer si l’effort de propagande du gouvernement russe sur Twitter pendant la campagne de 2016 a réellement changé l’avis des utilisateurs. “Nous ne trouvons aucune preuve d’une relation significative entre l’exposition à la campagne d’influence étrangère russe et les changements d’attitudes, de polarisation ou de comportement électoral”, ont écrit les auteurs.

Ce n’est pas une surprise pour moi – j’ai cru longtemps les élevages de trolls russes ont eu peu d’impact. Mais avec l’au-delà du scandale Trump-Russie qui reste férocement contesté – avec beaucoup de droite et certains gauchistes “hétérodoxes” continuant à remettre en question si la Russie a fait quoi que ce soit d’important – cela vaut la peine de regarder en arrière et de faire le point sur ce que le gouvernement russe a fait cette année-là. Parce que ce n’était pas rien.

Fondamentalement, le gouvernement russe a tenté d’intervenir lors des élections de 2016, et il l’a fait de deux manières principales.

Premièrement, il y a eu cet effort de propagande sur les réseaux sociaux : les trolls russes. Sur Facebook, Twitter et Instagram, les Russes se sont fait passer pour des Américains et ont publié du contenu destiné à attiser les tensions politiques américaines, attaquant souvent Hillary Clinton et soutenant Donald Trump. Cela s’est produit, et c’était plutôt inhabituel, mais comme le corrobore cette nouvelle étude, il n’y a aucune raison convaincante de croire que cela a fait une différence dans le comportement électoral des Américains. La propagande russe n’était que quelques gouttes de plus dans un océan de médias et de messages sur les réseaux sociaux dans lequel les Américains nageaient.

Deuxièmement, et plus conséquent, il y a eu les e-mails volés : le hack-and-leak. Des officiers du renseignement russes ont piraté et obtenu des courriels et des documents de nombreux démocrates de premier plan et les ont rendus publics – en donnant certains à WikiLeaks, en fournissant d’autres aux journalistes et en publiant davantage sur les sites Web qu’ils contrôlaient.

Ces hacks et communiqués ont eu un impact – notamment, ils ont été une histoire négative pour Clinton qui a mijoté tout au long du dernier mois de la campagne. Mais ont-ils fait basculer l’élection? Autrement dit, dans un monde contrefactuel sans ingérence russe, Clinton aurait-il gagné ? Mon évaluation est “probablement pas”, mais il est difficile de dire avec certitude.

Pourtant, ces interventions étaient assez inhabituelles dans le contexte des élections américaines ; il était approprié de les traiter comme un gros problème et il était compréhensible que les Américains puissent en vouloir à la Russie d’essayer de faire basculer leurs votes. Il y a eu de vraies victimes ici, parmi les personnes qui ont vu leur correspondance privée déversée sur Internet, et il est certainement important de dissuader de telles interventions de se produire à l’avenir.

Les trolls russes n’ont pas fait basculer les élections de 2016

L’effort de propagande russe sur les réseaux sociaux a été mené par l’Agence de recherche Internet, une organisation basée à Saint-Pétersbourg et financée par Yevgeny Prigozhin – un oligarque russe proche de Poutine qui dirige également le groupe Wagner (un groupe paramilitaire actif en Russie-Ukraine). guerre). L’IRA n’est pas officiellement une agence gouvernementale, mais un rapport bipartite de la commission sénatoriale du renseignement a conclu que “le gouvernement russe a chargé et soutenu” ses efforts d’ingérence dans les élections de 2016.

Les employés de l’IRA ont créé des comptes en ligne, ont prétendu être américains et ont publié des documents incendiaires ou trolls sur la politique américaine. Une grande partie de ce matériel était plutôt grossier ou idiot, mais l’orientation générale était claire : il avait tendance à faire l’éloge de Trump et à attaquer Hillary Clinton. L’IRA a également payé des publicités en ligne présentant les messages pro-Trump et anti-Clinton suivants, comme le montre ce tableau à partir d’un acte d’accusation présenté par Robert L’équipe de Mueller, chargée d’enquêter sur l’ingérence russe dans les élections :

Tout cela a été la source de beaucoup de fascination et d’attention médiatique lorsque la nouvelle est apparue après les élections. Facebook a estimé que la messagerie IRA avait atteint jusqu’à 126 millions de personnes sur sa plate-forme, ce qui semble certainement être un grand nombre. “Cela laisse tous ceux d’entre nous qui utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis, partager des photos et suivre l’actualité se demander : comment les Russes sont-ils arrivés jusqu’à moi ?” Geoffrey Fowler du Washington Post a écrit en novembre 2017.

Mais il y avait toujours de bonnes raisons de douter que les messages de l’IRA aient eu beaucoup d’impact, malgré ces chiffres effrayants. Si je fais défiler Twitter pendant seulement 15 minutes, je pourrais être “joignable” par des messages provenant de centaines de sources, voire plus. J’utiliserai à nouveau la métaphore selon laquelle il s’agissait de gouttes dans un océan : les Américains nageaient dans les messages sur les élections de 2016 provenant de toutes sortes de médias traditionnels et de sources de médias sociaux pendant des mois (ainsi que les campagnes et leurs publicités), et il y avait aucune raison de croire que les messages ou les publicités russes avaient des pouvoirs de persuasion extra-spéciaux qui manquaient à tous ces autres messages.

Désormais, les auteurs du Communication Nature étude – Gregory Eady, Tom Paskhalis, Jan Zilinsky, Richard Bonneau, Jonathan Nagler et Joshua A. Tucker – ont mené leur propre analyse sur cette maison. En 2016, ils ont interrogé près de 1 500 utilisateurs américains de Twitter à différents moments de la campagne, revenant à ces mêmes répondants pour suivre l’évolution de leurs opinions. Ils ont également analysé tous les comptes Twitter que ces répondants ont suivis pour voir combien ont été exposés au contenu de l’Internet Research Agency.

Dans l’ensemble, ils ont constaté que 70 % des expositions aux publications de l’IRA étaient concentrées sur 1 % de leurs répondants, et ces répondants étaient pour la plupart des républicains très partisans qui aimaient déjà Trump. Cela a du sens, compte tenu de ce que nous savons des médias sociaux – si vous recherchez du contenu anti-Clinton, pro-Trump, c’est ce que vous trouverez, soit en raison d’une recommandation algorithmique, soit en raison des comptes que vous suivez simplement en retweetant les messages avec lesquels ils étaient d’accord sans trop savoir qui les disait. Et c’est le genre de contenu que l’IRA fournissait. Mais le constat suggère que le message de l’IRA n’a pas été finement calibré pour cibler les électeurs chancelants.

Les auteurs ont également mis l’exposition à ce message en perspective en constatant que les utilisateurs avaient beaucoup plus de publications de médias traditionnels et de politiciens dans leur chronologie que les trolls russes – un “ordre de grandeur” de plus, écrivent-ils. Et finalement, les résultats de leur enquête “n’ont détecté aucune relation significative entre l’exposition aux publications de comptes d’influence étrangers russes et les changements d’attitude des répondants sur les questions, la polarisation politique ou le comportement électoral”.

Maintenant, il est vrai qu’il ne s’agit que d’une étude des publications sur Twitter et non d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook où l’IRA était également active. La logique générale est bonne, cependant. Les Américains peuvent certainement en vouloir aux efforts russes pour propager leurs opinions, et l’équipe de Mueller a soutenu qu’une grande partie de ce qu’ils ont fait violait les lois américaines. Mais les Russes n’avaient pas de messages magiquement efficaces qui déformaient l’esprit des Américains et les forçaient à soutenir Donald Trump.

Le hack-and-leak était un gros problème (mais n’a peut-être pas encore fait basculer l’élection)

En 2016, le GRU, l’agence de renseignement militaire étrangère de la Russie, s’est lancé dans une série de piratages d’Américains impliqués dans la politique ou le gouvernement.

En utilisant de simples e-mails de harponnage (des liens vers une fausse page Google qui demandait aux gens d’entrer leur mot de passe), ils ont obtenu l’accès aux comptes de messagerie du président de la campagne Clinton, John Podesta, ainsi qu’à plusieurs membres du personnel, bénévoles et conseillers de Clinton. Selon le rapport Mueller, ils ont harponné un employé du Comité de campagne du Congrès démocrate, ce qui leur a permis d’accéder au réseau informatique du DCCC et éventuellement au réseau connecté du Comité national démocrate. Les pirates ont ensuite utilisé des logiciels malveillants pour récupérer des e-mails et des documents.

(Certains détracteurs de l’enquête sur la Russie comme le journaliste Matt Taibbi prétend toujours être sceptique que les piratages étaient le fait du gouvernement russe, mais le rapport de Mueller et son inculpation de 12 officiers du renseignement russes fournissent une multitude d’allégations détaillées spécifiques sur la façon exacte dont ces piratages se sont produits et quels officiers et unités spécifiques du GRU en étaient responsables. C’est gênant pour les sceptiques du Russiagate, ils ont donc tendance à l’ignorer.)

Le piratage étranger est loin d’être inhabituel; le gouvernement chinois, par exemple, aurait piraté les campagnes présidentielles de Barack Obama et de John McCain en 2008, et les États-Unis en ont probablement fait une bonne partie également. Le départ choquant a été ce qui s’est passé ensuite : les informations volées ont commencé à apparaître publiquement, dans des comptes massifs. (Un autre aspect inhabituel était qu’un candidat majeur a ouvertement salué cette intervention, avec Trump exhortant publiquement Russie pour “trouver” plus d’e-mails de Clinton.)

Le GRU a utilisé le personnage de “Guccifer 2.0” (“Guccifer” était un nom utilisé par un hacker roumain emprisonné) et a enregistré un site Web, DC Leaks, en y publiant du matériel piraté et en en fournissant aux journalistes. Mais deux lots spécifiques ont été enregistrés pour WikiLeaks, une organisation à but non lucratif qui avait publié des fuites de documents du gouvernement américain dans le passé.

Tout d’abord, fin juillet 2016, juste avant la Convention nationale démocrate, WikiLeaks a publié des milliers de courriels du DNC et a révélé que de nombreux membres du DNC parlaient en privé de Bernie Sanders avec dédain. Les révélations ont poussé la présidente du DNC, Debbie Wasserman Schultz, et d’autres membres du personnel de haut niveau à démissionner, et ont globalement donné un mauvais départ à la convention démocrate.

Deuxièmement, début octobre 2016, WikiLeaks a commencé à publier les e-mails de Podesta – et continuerait à les publier, par lots, jusqu’à l’élection. Les e-mails de Podesta n’étaient pas aussi explosifs, mais dans l’e-mail privé de n’importe qui, il y aura du matériel embarrassant qu’il préférerait garder privé, et si ce matériel embarrassant n’est publié que sur un seul candidat, il pourrait y avoir un impact. Ainsi, chaque nouvelle version a suscité une certaine couverture médiatique, et elles ont été constamment vantées par Trump pendant la campagne électorale, qui a souvent affirmé sans fondement avoir révélé une malversation ou une autre.

Trump a sombré dans les sondages pendant la première moitié d’octobre, alors que la controverse sur son Accéder à Hollywood bande a frappé les nouvelles. Dans la seconde moitié du mois, le cycle des nouvelles a évolué et ses sondages ont rebondi. Il n’a pas dépassé Clinton dans les sondages, mais il s’est rapproché – assez près pour remporter une victoire de moins d’un point de pourcentage dans trois États clés du swing.

Pourtant, j’hésiterais à affirmer que le goutte-à-goutte de la couverture par e-mail de Podesta était responsable du rétablissement de Trump. Une partie de cela pourrait simplement concerner les partisans républicains brièvement découragés par ses scandales “rentrant chez lui” avant les élections – un processus qui aurait pu se dérouler même s’il n’y avait pas eu d’ingérence russe. (Trump s’est également amélioré dans les sondages au cours de la dernière moitié d’octobre 2020.)

On pourrait faire valoir que, simplement en gardant les mots «Clinton» et «e-mails» dans les nouvelles pendant un mois, les communiqués de Podesta nuisent à sa campagne (puisque toute couverture des fuites rappellerait aux électeurs une question distincte, l’enquête du FBI dans les courriels de Clinton). Pourtant, il est beaucoup plus facile de faire valoir que la lettre du directeur du FBI, James Comey, fin octobre, disant que de nouveaux e-mails de Clinton avaient été découverts, a changé le résultat, comme l’a soutenu Nate Silver, que les hack-and-leaks russes. La lettre de Comey était un événement discret qui a dominé les gros titres et précédé un changement radical dans les sondages, tandis que les fuites de Podesta étaient l’une des nombreuses histoires qui mijotaient en arrière-plan tout au long du mois d’octobre.

Je n’ai donc jamais été persuadé que la Russie a pleinement fait élire Trump. C’est une barre haute, cependant, et malgré les trolls russes surmédiatisés, il me semble que le hack-and-leak était une intervention consécutive qui a endommagé Clinton et les démocrates dans une certaine mesure. Et c’était vraiment une tentative d’affecter les votes des Américains et de blesser un candidat présidentiel que la Russie n’aimait pas – une tentative qui violait les lois américaines contre le piratage et la divulgation des activités de campagne. L’intervention était réelle, l’enquête était justifiée et la colère contre le gouvernement russe pour ce qu’il a tenté de faire est également justifiée.