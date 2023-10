La télévision est une communauté mondiale avec une portée mondiale, et ce concept n’a été nulle part plus évident que lors de la 75e édition des Emmy Awards pour l’ingénierie, la science et la technologie : sur les huit lauréats des Emmy Awards, quatre ont leur siège à l’étranger – en Angleterre, en Allemagne, en Israël et en Suisse – et les récipiendaires se sont rendus au siège de la Television Academy pour accepter leurs statuettes.

Organisés le 18 octobre au Saban Media Center de l’Académie dans le quartier des arts de NoHo, les prix récompensent l’ingénierie et d’autres réalisations techniques d’un individu, d’une entreprise ou d’une organisation qui améliorent le processus de narration télévisuelle par son innovation ou son amélioration des méthodes existantes.

« C’est une salle remplie de gens qui résolvent des problèmes impossibles, pour pousser l’état de l’art, et tout cela au service de raconter des histoires toujours plus efficaces », a observé l’animateur de la cérémonie Adam Savage, qui a travaillé dans les effets spéciaux avant de devenir le animateur et six fois producteur exécutif nominé aux Emmy pour l’émission Discovery Channel MytheBusters; il dirige actuellement la populaire chaîne YouTube Testé par Adam Savage.

« Les gens présents dans cette salle construiront, et dans certains cas feront exploser, l’avenir de notre industrie sous nos yeux. Et nous ne savons pas où cela s’arrêtera – l’industrie du divertissement a toujours été à l’avant-garde du nouveau – mais nous sachez où cela commence : avec le travail des personnes extraordinaires présentes dans cette salle, qui font progresser la technologie de la télévision. Chaque expérience, chaque élément d’art et d’artisanat de ce secteur de production a conduit à des découvertes incroyables qui élèvent l’art, la science et la pratique. de la narration. »

La National Association of Broadcasters (NAB) a reçu le Philo T. Farnsworth Corporate Achievement Award, décerné en reconnaissance d’une agence, d’une entreprise ou d’une institution dont les contributions ont eu un impact significatif sur la technologie et l’ingénierie de la télévision. Principale association professionnelle des radiodiffuseurs de télévision et de radio des États-Unis, la NAB encourage la technologie et l’innovation et améliore la qualité de la radiodiffusion, parmi les nombreuses façons dont elle représente et défend les intérêts de ses membres au sein du gouvernement fédéral, de l’industrie et des affaires publiques.

« Je voudrais remercier l’Académie au nom du NAB pour avoir reconnu notre engagement de longue date en faveur de l’innovation », a déclaré Sam Matheny, vice-président exécutif et directeur de la technologie du NAB.

Quant à son équipe, Matheny a poursuivi : « Ensemble, nous nous engageons activement avec nos membres et l’industrie pour faire progresser, développer, promouvoir et déployer des technologies nouvelles et améliorées pour la radiodiffusion. L’énoncé de mission de notre département technologique est le suivant : « Nous améliorons la vie grâce à la technologie de diffusion et innovation des radiodiffuseurs. Lorsque vous visiterez notre laboratoire, sur le mur, vous verrez ces mots. [honor] montre qu’ils ne sont pas que des mots sur un mur. »

Birney Dayton, pionnier de la technologie télévisuelle, a reçu le Charles F. Jenkins Lifetime Achievement Award, qui honore une personne vivante dont les contributions continues ont eu un impact significatif sur l’état de la technologie et de l’ingénierie télévisuelles. Dayton a dirigé NVISION pendant vingt ans, en tant que cofondateur, PDG et CTO ; la société a créé des produits et des technologies essentiels au développement et au support de la télévision haute définition et a également contribué de manière significative aux innovations dans le domaine de l’audio numérique et d’autres éléments de télévision. Les réalisations de Dayton avant NVISION incluent la rationalisation des signaux de routage numérique à travers la production et les opérations et la construction du premier système de transmission par fibre optique pour la télévision en direct.

« C’est complètement inattendu, après treize ans de retraite ! » » dit Dayton en acceptant. Son premier de nombreux remerciements est : « Le comité de l’Académie pour cette incroyable reconnaissance, dont je n’avais vraiment aucune idée qu’elle arriverait. » Parmi les autres figuraient les collègues et les employés qui ont contribué à transformer les idées en réalité ; un ancien fondateur d’une entreprise sur le lieu de travail, « Dr. [Donald] Hare m’a appris à réfléchir aux problèmes » et sa femme Ronda, « qui était toujours prête, quelques heures à l’avance, à préparer un dîner de classe Michelin pour les clients en visite. Ce niveau d’hospitalité nous a permis de gagner beaucoup de clients et de nombreux amis durables. Merci à tous. »

Les huit Engineering Emmys ont été décernés à des particuliers ou à des entreprises pour le processeur vidéo LED Tessera SX40 de Brompton Technology (Angleterre) ; le système de mouvement Concept Overdrive ; Union internationale des télécommunications (UIT) — Radiocommunications — Commission d’études 6 pour la normalisation de la télévision à plage dynamique élevée (Suisse); MovieLabs pour le registre des identifiants de divertissement (EIDR) ; le logiciel de cinématographie pCAM Pro pour les appareils Apple IOS ; l’interphone sans fil BOLERO de Riedel (Allemagne) ; Plateforme de moniteurs SmallHD ; et le plug-in de réduction de bruit Waves Clarity Vx Pro (Israël).

Comme dans tout milieu mondial, les événements mondiaux ne peuvent être oubliés. L’un des lauréats du programme Waves, Yaniv Alon, dont l’entreprise est basée à Tel Aviv, a remercié sa défunte épouse, sa fille présente et « ma fille aînée, [who] n’est pas là parce qu’elle est dans l’armée. »