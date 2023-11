Ingénieurs Canada exhorte l’Alberta à reconsidérer la modification des règles concernant le titre d’« ingénieur »

Un groupe représentant la profession d’ingénieur du Canada exhorte la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, à reconsidérer une proposition visant à assouplir les restrictions quant à l’utilisation du titre d’« ingénieur ».

Ingénieurs Canada a déclaré vendredi qu’il s’opposait aux modifications de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifiques qui permettraient aux entreprises et aux travailleurs du secteur technologique d’utiliser le titre d’« ingénieur logiciel » sans détenir une licence d’ingénieur professionnel de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta.

Dans un communiqué de presse et une lettre adressée à Smith, le directeur général d’Ingénieurs Canada, Gerard McDonald, a déclaré que le projet de loi 7, qui créerait une exception et permettrait aux ingénieurs logiciels et à ceux occupant des rôles similaires d’utiliser le titre, mine la confiance du public et compromet la sécurité.

« Cette exemption et la nature illimitée de la réglementation créent un dangereux précédent pour d’autres juridictions au Canada », a déclaré McDonald.

« Cela risque d’éroder le cadre établi de réglementation professionnelle et pourrait s’étendre au-delà de l’ingénierie, impactant notamment des domaines tels que la médecine et la santé. »

L’histoire continue sous la publicité





2:08

Les filles explorent le monde de STEAM



McDonald a déclaré qu’il soutenait la croissance du secteur technologique de l’Alberta, mais qu’il voulait s’assurer que ceux qui conçoivent des systèmes critiques ayant un impact sur la santé, les finances et la qualité de vie soient tenus responsables de leurs actions et de leur comportement potentiellement contraire à l’éthique.

Il craint que l’état actuel du projet de loi déposé mardi ne permette au gouvernement d’étendre l’exemption à d’autres titres par voie réglementaire.

Mackenzie Blyth, attaché de presse du ministre de l’Enseignement supérieur Rajan Sawhney, a déclaré dans un communiqué qu’une décision publiée jeudi par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta soutient la position du gouvernement selon laquelle autoriser l’utilisation du terme « ingénieur logiciel » n’affecte pas la sécurité publique.

Le conseil de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta avait demandé une injonction en septembre contre deux entreprises, iStock et Jobber, pour leur utilisation du terme.

L’histoire continue sous la publicité

La décision du juge John Little indique que l’association a formulé sa demande « comme étant requise dans le cadre de son mandat, en tant qu’organisme de réglementation de l’exercice de l’ingénierie, de protéger le public contre l’utilisation non autorisée de titres restreints ».

Actualités connexes La communauté technologique est satisfaite de la décision du gouvernement de l’Alberta de modifier les règles concernant le titre d’« ingénieur »

L’Alberta propose des modifications juridiques au titre du poste d’ingénieur logiciel pour aider le secteur technologique

« J’estime qu’il n’y a aucune propriété dans le titre « ingénieur logiciel » lorsqu’il est utilisé par des personnes qui, par cette utilisation, ne déclarent pas expressément ou implicitement au public qu’elles sont autorisées ou autorisées par l’APEGA à pratiquer l’ingénierie, tel que ce terme est correctement interprété », a écrit Little.

Blyth a noté que le juge n’a trouvé « aucune violation claire » de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géosciences qui contienne un élément de préjudice public possible qui justifierait une injonction.

« Le projet de loi 7 permet à notre secteur technologique d’utiliser le terme « ingénieur logiciel », qui est un terme mondialement accepté, et, en conjonction avec ce précédent juridique, fera désormais de l’Alberta la juridiction la plus attrayante au Canada pour recruter des talents technologiques », a déclaré Blyth dans le communiqué. déclaration.

« Le gouvernement de l’Alberta respecte et apprécie le rôle que joue l’APEGA dans le maintien de normes élevées en matière de compétence éthique, professionnelle et technique.

Le projet de loi est intervenu après que les entreprises technologiques canadiennes ont passé l’année dernière à plaider pour que l’Alberta assouplisse les restrictions autour du titre d’ingénieur, car elles pensaient que les règles actuelles les désavantageaient lors du recrutement de talents.

Plus de 30 entreprises technologiques ont signé une lettre en octobre dernier, demandant un changement qui leur permettrait d’utiliser plus librement le titre d’ingénieur en Alberta.

L’histoire continue sous la publicité

Cependant, l’Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta s’est opposée à un tel changement, intentant même des poursuites contre les entreprises technologiques qui utilisent des variantes du titre d’ingénieur.

Il a fait valoir que le terme « ingénieur » s’accompagne d’un ensemble de responsabilités et d’obligations de rendre compte agréées et éthiques semblables à d’autres professions réglementées, telles que les rôles dans le domaine de la santé et du droit.