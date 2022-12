Ingénieur qui est apparu une fois dans “Indian Matchmaking” de Netflix licencié par Meta

Meta a licencié plus de 11 000 employés le mois dernier, ce qui représentait 13 % de l’effectif total de l’entreprise de Mark Zuckerberg. Cela a représenté le tout premier licenciement massif de l’entreprise en 18 ans d’histoire, qui s’est produit une semaine seulement après que Twitter a licencié des milliers de ses employés. Parmi eux se trouvait Surbhi Gupta, qui est apparu une fois dans l’émission “Indian Matchmaking” de Netflix. Elle séjourne aux États-Unis depuis 2009.

La société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a procédé à des licenciements massifs dans tous les départements et régions après que la société ait enregistré une baisse d’environ 50 % de ses bénéfices trimestriels, ce qui a entraîné les suppressions d’emplois les plus importantes de Meta. Surbhi, qui aurait travaillé comme chef de produit, ne s’attendait pas à ce que son licenciement se produise en une nuit. Selon la BBC, Gupta a reçu un e-mail tôt le matin qui l’a profondément secouée. L’ingénieur n’a pas pu accéder à l’ordinateur et à la salle de sport du bureau, ce qui l’a démoralisée.

« À 6 heures du matin, j’ai reçu l’e-mail. Je ne pouvais pas accéder à mon ordinateur ni à la salle de sport du bureau. C’était comme une rupture”, a déclaré Gupta, qui a remporté le titre de “Miss Bharat-Californie” lors d’un concours de beauté en 2018. Être licenciée a été un choc pour l’ingénieur qui travaillait bien et a passé plus de 15 ans à construire sa vie aux États-Unis. Comme d’autres, elle a été aux États-Unis avec un visa H-1B.

“S’ils sont licenciés, ils ont 60 jours à compter de la cessation de leur emploi pour transférer leur visa vers une nouvelle entreprise, changer de statut ou quitter les États-Unis”, a déclaré Sophie Alcorn, PDG de la société californienne Alcorn Immigration Law. , à Moneycontrol.

Beaucoup d’immigrants qui ont perdu leur emploi se sont retrouvés coincés dans une situation où ils essaient très fort de chercher un nouvel emploi, faute de quoi ils seraient obligés de rentrer dans leur pays les mains vides. Tout comme eux, Gupta a également fait remarquer que sa recherche du nouveau rôle ne sera pas facile car c’est la saison des vacances et la plupart des entreprises ont ralenti le processus d’embauche.

Après Twitter et Meta, Amazon a également licencié des milliers d’employés, dont de nombreux travailleurs indiens.

